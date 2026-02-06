Emergencia invernal: más de 100 toneladas de residuos fueron retiradas durante jornada de limpieza en Santa Marta

La jornada de recolección de basuras en Santa Marta dejó un positivo balance, con cerca de 100 toneladas de escombros y desechos juntados - crédito suministradas a Infobae Colombia

Cerca de 300 personas se sumaron de forma voluntaria a una jornada multitudinaria de limpieza ambiental en Santa Marta, como respuesta a la emergencia climática provocada por el intenso frente frío que azota a la región Caribe, y que en la capital del Magdalena, además de escombros, ha causado una serie de inundaciones en sectores populares, lo que encendió las alarmas de las autoridades locales frente al impacto de esta temporada invernal.

La movilización permitió articular a la Alcaldía Distrital, la Secretaría de Desarrollo, la Policía Nacional, el Ejército, el Instituto para la Recreación y el Deporte (Inted), la Defensa Civil, la empresa Aseo Técnico de la Sabana (Atesa) y representantes del sector deportivo, con lo que se consolidó una reacción conjunta ante afectaciones que se han registrado en esta época del año, y que han causado preocupación entre los habitantes de la ‘Bahía de América’.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La jornada de recolección de escombros en las playas de Santa Marta contó con la participación de diferentes entes de la ciudad y los habitantes de la capital del Magdalena - crédito suministrada a Infobae Colombia

Más de 100 toneladas de residuos fueron retiradas en sectores críticos como el río Manzanares, Playa Los Cocos, El Rodadero, Gaira, Salamanca y la vía del Ziruma. Las lluvias marcaron un incremento del 64% respecto al promedio histórico, lo que causó oleajes y acumulaciones de desechos que comprometieron la movilidad y la seguridad urbana en una de las ciudades más visitadas de la costa Caribe, debido a sus múltiples atractivos turísticos; en especial sus playas.

La convocatoria tuvo como principal objetivo restaurar los ecosistemas urbanos y costeros más afectados. Los participantes respondieron y participaron en tareas de remoción de lodos, poda y tala técnica de árboles en riesgo, así como en la habilitación de vías bloqueadas por los escombros arrastrados por las precipitaciones y, del mismo modo, el mar de leva que perjudicó la actividad de los ciudadanos que esperaban disfrutar de este destino y los comerciantes.

En las playas de Santa Marta se encontraron toda clase de residuos plásticos arrastrados por el mar de leva - crédito suministrada a Infobae Colombia

Así se llevó a cabo la recolección de más de 100 toneladas de escombros y residuos en Santa Marta, afectada por el frente frío

En Playa Los Cocos, uno de los puntos críticos, se adelantaron una serie de operativos continuos, con maquinaria pesada y una flotilla de volquetas, en una jornada en la que se alcanzó la recolección de más de 53 toneladas de residuos en ese sector, según informó la empresa local de aseo. De la misma manera, similares se replicaron en zonas como Salamanca, El Rodadero y Gaira, donde se despejaron caminos y se recuperó la seguridad de espacios públicos.

En el corredor del Ziruma, por su parte, se restableció el tránsito con maquinaria especializada mediante la remoción de lodo. Brigadas junto a la Oficina de Gestión del Riesgo de la capital del Magdalena atendieron alertas por riesgo de caída de árboles en puntos como la Carrera 5 con Calle 25, el Mercado Público y el barrio Naranjos, con el fin de garantizar condiciones óptimas de salubridad y circulación para los habitantes de estos sectores.

La colaboración ciudadana fue vital para lograr la cifra de más de 100 toneladas de escombros recogidos en esta jornada, según reporte de la firma Atesa - crédito suministrado a Infobae Colombia

Así pues, la jornada permitió restaurar la seguridad y la limpieza en zonas clave de Santa Marta, gracias a la colaboración de entidades oficiales y el voluntariado ciudadano, en un hecho que despertó toda clase de comentarios positivos en las redes sociales: pues fue una rápida respuesta a la contingencia que afectó a la ciudad, que al igual que otros destinos de la Costa Atlántica, como Cartagena, y regiones como Córdoba, sufren las consecuencias.

Además, el operativo respondió a la declaratoria de Calamidad Pública y Urgencia Manifiesta emitida por la alcaldía, en una medida que incluyó la suspensión de clases presenciales, el cierre del puente Mendihuaca y restricciones a la navegación marítima. Cabe destacar que un buque con combustible encalló en Playa Los Cocos, lo que encendió la alerta por riesgo ambiental y motivó la intensificación de las actividades de limpieza y recuperación en el área.