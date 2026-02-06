Colombia

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

La intervención de tropas en áreas rurales de Tibú y El Tarra dejó siete fallecidos de esa estructura y un capturado, mientras continúa la búsqueda de los profesionales sanitarios retenidos por el grupo en Teorama

El Ejército de Liberación Nacional secuestró a un médico y una enfermera en la zona rural de Teorama, Norte de Santander - crédito Reuters

En la madrugada del miércoles 4 de febrero de 2026, las Fuerzas Militares llevaron a cabo un bombardeo en la región del Catatumbo dirigido contra posiciones del ELN -un ataque de este tipo que no se realizaba contra ese grupo desde 2021-, y del Frente 33, vinculado a las disidencias de las Farc.

Ante el golpe sorpresivo de la fuerza pública, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró a un médico y una enfermera en el corregimiento de San Pablo, una zona rural del municipio de Teorama, en el Catatumbo (Norte de Santander).

Los hechos ocurrieron en el puesto de salud del centro poblado, lo que generó alarma entre las autoridades y la comunidad.

Las autoridades confirmaron que el secuestro ocurrió en el puesto de salud de San Pablo, alarmando a la comunidad local y a la Fuerza Pública.- crédito @COMANDANTE_FFMM /X

Fue el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, el que confirmó la información en entrevista con La FM, detallando que el secuestro se produjo al mediodía del miércoles 4 de febrero. Hasta el momento, se desconoce el paradero de los dos profesionales de la salud, quienes brindaban atención médica a la población rural.

Según explicó López, el caso fue detectado a través de labores de inteligencia militar en medio de operaciones que la fuerza pública adelanta en el Catatumbo. Estas acciones se desarrollan de manera simultánea en áreas rurales de los municipios de Tibú y El Tarra, donde se han reportado enfrentamientos recientes contra estructuras del ELN.

Las autoridades consideran que el secuestro estaría orientado a obligar al personal médico a atender a integrantes de ese grupo armado que resultaron heridos durante las operaciones militares recientes en la región.

El general López se trasladó al Catatumbo para supervisar directamente las operaciones. Indicó que en zonas rurales de Tibú y El Tarra se llevó a cabo una operación terrestre y aérea que permitió neutralizar a combatientes del Frente de Guerra Nororiental del ELN.

Las labores de inteligencia militar detectaron el rapto durante operaciones contra el ELN en Catatumbo, Tibú y El Tarra - crédito Ilustrativa Infobae

El balance oficial reporta que siete integrantes de esta estructura murieron en la acción militar y uno más fue capturado. Estas operaciones hacen parte de la ofensiva que se mantiene activa en Norte de Santander.

Durante los operativos, las autoridades incautaron 15 fusiles, cinco armas cortas, más de 2.000 cartuchos, 205 kilos de explosivos y 202 granadas adaptadas para su uso en aeronaves no tripuladas.

Además, se destruyeron drones y se incautó un equipo inhibidor de señales empleado para interferir las comunicaciones y operaciones del Ejército. Según el general López, este material pertenecía a estructuras armadas ilegales que operan en la región.

Información de inteligencia militar señala que existirían alrededor de 15 afectaciones adicionales a integrantes del ELN relacionadas con estas operaciones. Las autoridades atribuyen a esta estructura delitos como desplazamiento forzado, extorsión, secuestro, homicidio, economías ilícitas y acciones terroristas, además de reclutamiento forzado de menores.

Las operaciones militares continuarán en las próximas horas en zonas rurales de Tibú y El Tarra, mientras las autoridades intensifican la búsqueda del médico y la enfermera secuestrados en Teorama. El general López reiteró que la inteligencia militar tiene evidencia de que los profesionales de la salud fueron llevados a distintas veredas para atender a combatientes lesionados del ELN.

El senador anunció que los tres colaboradores recuperaron su libertad - crédito @JairoSenasdor222/X

Liberan a los tres miembros del equipo de campaña del senador Jairo Castellanos

Tres miembros del equipo de campaña del senador Jairo Castellanos fueron liberados tras haber sido secuestrados durante un ataque armado en la vía Fortul-Tame (Arauca).

“Anunciamos a la opinión pública que nuestro equipo que se encontraba secuestrado, integrado por Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres, fueron liberados y ya se encuentra libres y en camino a encontrarse con sus familias”, dijo el legislador, vía X.

Las autoridades confirmaron que el hecho ocurrió en medio de un atentado contra el esquema de seguridad del congresista, en el que resultaron asesinados dos de sus escoltas. Por este caso, se mantiene vigente una recompensa de hasta $200 millones para quienes aporten información que permita identificar a los responsables.

Horas antes de la liberación, Castellanos apareció en un video público donde denunció el secuestro de sus colaboradores y solicitó garantías para preservar la vida de su equipo. El senador mencionó a Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres como los integrantes retenidos, y exhortó tanto a los captores como a las autoridades a respetar su integridad y facilitar su regreso a sus familias.

