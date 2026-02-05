Wilson Arias rechaza propuesta de Roy Barreras y respalda a Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida

Mientras Roy Barreras propuso mantener la consulta con nuevos aspirantes, Wilson Arias cuestionó esa opción y planteó concentrar la unidad política y programática en una sola candidatura. - crédito Colprensa

El senador del Pacto Histórico Wilson Arias rechazó la propuesta del exsenador Roy Barreras de modificar la consulta interpartidista de centroizquierda Frente por la Vida y reiteró su respaldo al senador Iván Cepeda, a quien señaló como el candidato con mayores posibilidades de triunfo en primera vuelta presidencial.

El pronunciamiento de Arias se produjo luego de que el Pacto Histórico decidiera retirarse de la consulta del Frente por la Vida, prevista para el 8 de marzo de 2026, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de impedir la participación de Iván Cepeda como candidato presidencial.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Wilson Arias cuestionó de manera directa la iniciativa planteada por Roy Barreras, quien propuso recomponer la consulta mediante la inscripción de nuevos aspirantes del progresismo, entre ellos mujeres y otros dirigentes de izquierda.

“Su propuesta de recomponer la consulta, excluyendo y/o sustituyendo al compañero Iván Cepeda por otro u otra candidata, no solamente debilita el esfuerzo del progresismo, sino que además divide nuestras fuerzas”, afirmó el senador.

Arias sostuvo que una eventual reconfiguración de la consulta implicaría que el candidato ganador tenga que llegar hasta la primera vuelta presidencial, lo que, en su concepto, reduce las posibilidades de una victoria temprana del progresismo.

En ese sentido, aseguró que Iván Cepeda es el aspirante con mayores opciones electorales, razón por la cual planteó que los integrantes de la consulta se adhieran a su candidatura.

“El candidato con mayores posibilidades de llevarnos a la victoria en la primera vuelta es el compañero Iván Cepeda. Por eso extendemos una propuesta seria, verificable y absolutamente transitable: que los integrantes de la consulta adhieran política, programática y electoralmente a Iván Cepeda”, manifestó.

El senador rechazó la idea de ampliar la consulta y sostuvo que la unidad debe concentrarse en una sola candidatura y un programa común. - crédito @wilsonariasc/X

La propuesta de Roy Barreras tras la decisión del CNE

El planteamiento de Roy Barreras se dio después de la decisión del CNE de impedir la participación de Iván Cepeda, lo que llevó al retiro del Pacto Histórico de la consulta interpartidista.

En un video publicado en redes sociales, Barreras calificó la determinación como “un atentado a la democracia” y sostuvo que la respuesta del progresismo no debía ser el retiro, sino el fortalecimiento de la consulta.

“Si creen que con este golpe vamos a dejarles la cancha libre a la derecha, se equivocan. No vamos a salir en desbandada ni vamos a abandonar la batalla del ocho de marzo”, afirmó.

El exsenador propuso inscribir nuevos candidatos del progresismo, incluidas mujeres y otros dirigentes de izquierda, con el objetivo de mantener viva la consulta del Frente por la Vida y evitar, según dijo, que la derecha obtenga ventaja por ausencia de contendores.

Barreras insistió en que el progresismo es un proyecto colectivo y no depende de una sola figura política. Además, planteó que una consulta fortalecida permitiría impulsar las listas al Congreso, con la meta de elegir entre 35 y 40 senadores y hasta 80 representantes a la Cámara.

El precandidato planteó mantener la consulta presidencial mediante la inscripción de nuevos aspirantes dentro del proceso político. - crédito @RoyBarreras/X

Camilo Romero cuestiona a Barreras y genera respuesta

El debate se amplió con la intervención del exsenador y exembajador en Argentina, Camilo Romero, quien reaccionó a la propuesta de Barreras con un mensaje en redes sociales en el que afirmó: “Roy Barreras no representa el progresismo”.

La declaración provocó una respuesta directa de Barreras, quien defendió su trayectoria política y su papel dentro del proyecto progresista.

“Soy fundador del Pacto Histórico. El liberalismo popular es progresismo desde el siglo XIX. Las luchas populares no empezaron ayer”, señaló.

En su respuesta, Barreras enumeró distintas iniciativas legislativas y políticas en las que participó, como la defensa del matrimonio igualitario, el tratado de Escazú, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, el Acuerdo de Paz y la elección del primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.

“El progresismo se demuestra con hechos”, concluyó.

Camilo Romero puso en duda la representación de Roy Barreras dentro del progresismo, a lo que el exsenador respondió defendiendo su trayectoria y su papel en ese sector político. - crédito X

Diferencias estratégicas tras el retiro del Pacto Histórico

Las posturas expresadas por Wilson Arias, Roy Barreras y Camilo Romero evidencian las diferencias estratégicas dentro del progresismo, especialmente después de la decisión del Pacto Histórico de retirarse de la consulta interpartidista tras el fallo del CNE.

Mientras Arias sostiene que la unidad alrededor de Iván Cepeda es la opción más viable para asegurar una victoria en primera vuelta, Barreras considera que la consulta debe mantenerse y ampliarse como mecanismo para preservar la participación electoral del progresismo y fortalecer sus listas legislativas.

En este contexto, las definiciones políticas que se adopten en los próximos días serán determinantes para el rumbo del Frente por la Vida y para la estrategia electoral de los sectores de izquierda y centroizquierda de cara a las elecciones presidenciales de 2026.