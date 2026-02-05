Roy Barreras defendió la consulta del Frente por la Vida y respondió a las fracturas en la coalición tras salida de Cepeda: continúa la polémica

Roy Barreras insistió en que la consulta del 8 de marzo debe efectuarse aún sin la presencia de Iván Cepeda, lo que causó una dura reacción de otro de los aspirantes, Camilo Romero - crédito Colprensa

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de excluir al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda de la consulta interpartidista del Frente por la Vida, anunciada el miércoles 4 de febrero, provocó una crisis política en la coalición progresista. En medio de la controversia, Roy Barreras defendió la continuidad del proceso y respondió a las acusaciones de división dentro de la izquierda, con miras al proceso que debe adelantarse el 8 de marzo.

Frente a la decisión del CNE, que revocó la participación de Cepeda en la consulta, el partido de Gobierno reaccionó de forma inmediata y anunció su salida del ejercicio defendido por Barreras; al punto de que ratificó que Cepeda, al negarse su inclusión en el tarjetón de la consulta, irá de forma directa a la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo. Esto ocasionó una dura reacción de Barreras, que no estaría de acuerdo con esta determinación.

Roy Barreras está convencido de que el ganador del Frente por la Vida debe ser el único candidato de la izquierda en la primera vuelta - crédito Colprensa

Roy Barreras pidió unidad en torno al ganador de la consulta del Frente por la Vida

Ante las críticas por lo que sería su posición, el exdiplomático respondió y defendió la continuidad de la consulta como vía legítima para definir la candidatura presidencial del progresismo y evitar una dispersión que beneficie a la derecha. “Todos estamos de acuerdo en que Colombia vaya adelante y no retroceda a esa derecha regresiva y represiva. Pero se nos olvida un detalle menor, dice dividir la izquierda”, afirmó Barreras en entrevista con Noticias Caracol.

El exsenador, que fue presidente del Congreso en representación del Pacto Histórico, entre 2022 y 2023, señaló su pertenencia al centro liberal y la legitimidad de su aspiración: “Yo soy hombre liberal de centro, yo no he tenido la oportunidad de contarme, yo también tengo derechos democráticos, yo tengo una lista de cien candidatos del Frente Amplio que tienen que ir a las urnas y las listas del pacto tampoco se pueden abandonar, y dejar huérfanas”, expresó.

El 8 de marzo se escogerán en el territorio nacional los nuevos miembros del Congreso y, del mismo modo, los aspirantes de cada una de las consultas interpartidistas - crédito Luisa González/REUTERS

Y remarcó que los acuerdos previos a este proceso indicaban que el vencedor de este proceso interpartidista sería el candidato único del progresismo. “Siempre se pensó que el candidato legítimo de la izquierda compitiera conmigo y con otros que representamos el liberalismo, que respetamos el Congreso, que representamos a los partidos políticos progresistas, los mismos que nos ayudaron a apoyar la JEP, la Comisión de la Verdad y la paz”, expresó Barreras.

“La izquierda no tiene por qué dividirse”, afirmó Roy Barreras

Durante su intervención, Barreras enfatizó su papel como articulador entre diferentes corrientes políticas al interior del progresismo. “Lo que yo sé hacer es sumar, unir, ganar, darle garantías a todos. Así ganó Petro, con nosotros, con las banderas del centro liberal y esas mismas son las mías. La izquierda no tiene por qué dividirse”, afirmó el aspirante presidencial, que está convencido en poder recolectar los respaldos de las que hoy son fuerzas divididas en la izquierda.

Iván Cepeda se apartó de la consulta del Frente por la Vida y su salida, por decisión del CNE, causó un cisma en la izquierda - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Y es que la fractura ocasionada por la salida de Cepeda del mecanismo, por decisión del CNE, provocó que sectores del petrismo se distanciaran de Barreras. Voceros del Pacto Histórico han sostenido que “sin Cepeda no hay consulta” y han llamado a la unidad en torno al senador excluido; en una situación que mantiene el vilo de esta jornada; pese a que en la jornada del jueves 5 de febrero otro candidato entró al ‘juego’: el acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Cabe destacar que Camilo Romero, otro de los que sería participante de esta consulta, acusó a Barreras de actuar de manera “egoísta” y “individualista” al insistir en la realización de la consulta aun sin la presencia del aspirante más fuerte. “Barreras no representa el progresismo”, afirmó Romero en sus redes sociales y sugirió que el senador podría haber “orquestado” la salida de Cepeda para favorecerse a nivel personal, pues habría despejado su camino.