Petro volvió a referirse a la captura del exdictador de Venezuela Nicolás Maduro y criticó el accionar de Estados Unidos: “No sabíamos”

Desde la Universidad de Georgetown, el presidente de la República ofreció una profunda reflexión sobre la historia de las Américas y narró cómo la primera ciudad latinoamericana fue bombardeada, refiriéndose a Caracas - crédito Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó el jueves 5 de febrero que su Gobierno desconocía los detalles de la operación que llevó a la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro y criticó la intervención de Estados Unidos en el país vecino. Afirmaciones que se originaron dos días después del encuentro con su homólogo norteamericano, Donald Trump, y en el que se llegó a una serie de acuerdos para combatir la criminalidad en la frontera.

Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se produjeron durante una conferencia en la Universidad de Georgetown, en Washington D.C., en donde el primer mandatario abordó el papel de América Latina ante la crisis climática global y, ante preguntas de la prensa, se refirió por primera vez en público a la detención de Maduro, que desde el 3 de enero de 2026 está recluido en una cárcel en Nueva York, acusado de delitos relacionados con narcotráfico.

El presidente Gustavo Petro mantuvo una relación cercana con el dictador Nicolás Maduro, pese a que ha negado que haya reconocido su polémico triunfo en las elecciones del 28 de julio de 2024 - crédito Presidencia

En su intervención, el primer mandatario recordó los episodios de violencia recientes en la región. “Cayeron los misiles en el Caribe. Quienes murieron fueron gente muy pobre. Yo conocí una de esas familias, una, no pude saber de más. ¿Pudimos detenerlos? puntos suspensivos”, relató el mandatario, en alusión a los bombardeos de tropas americanas en altamar, previo al despliegue militar en suelo venezolano que llevó a la detención de Maduro.

En ese orden de ideas, Petro describió la magnitud de la ofensiva militar norteamericana en tierras del libertador. “En donde nació (Simón) Bolívar cayeron misiles. Independientemente de lo que pensemos del régimen que había ahí, primera ciudad latinoamericana en toda la historia mundial en ser bombardeada. Nosotros no sabíamos de eso, es nuestra historia”, afirmó Petro durante este encuentro, con lo que encendió nuevamente la controversia.

Y, prosiguiendo con la mención al prócer, hizo referencia al impacto simbólico de los hechos en la región. “Es donde nació Simón Bolívar, que para nosotros es el libertador. Simón Bolívar murió con una cadenita de esas que se abre y se cierra con un mechón de pelo que le regaló Washington. Y él lo quiso tanto“, expresó el primer mandatario en sus declaraciones, que han causado controversia.

Con sus afirmaciones, el presidente Gustavo Petro salió en defensa del exdictador venezolano Nicolás Maduro - crédito Matías Delacroix/AP

La semejanza que quiso hacer Gustavo Petro entre Simón Bolívar, Nicolás Maduro y George Washington

En relación con este hecho histórico, Petro quiso asemejarlo a lo que sucedió con el jefe del régimen venezolano, en medio de la sorpresa de los presentes. “¿Qué hacía que un hombre con la vida guerrera y política de Simón Bolívar llevara hasta el último día? Más que los recuerdos, esos recuerdos nunca se olvidan, de la mujer amada, etcétera. También un objeto como el mechón de Washington. Es simbólico”, reflexionó el mandatario, en su acostumbrada diatriba.

Pese a que Estados Unidos acusó a Maduro de narcotráfico y posesión de armas, y lo tiene recluido en el centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de una audiencia judicial ante un tribunal federal en Manhattan, para Petro es un hecho que merece ser cuestionado. Así lo indicó no solo en esta oportunidad, sino en pronunciamientos anteriores que efectuó en las redes sociales, en las que acostumbra a ser radical en sus posiciones.

El presidente Donald Trump ha defendido la incursión militar a Venezuela con los logros que, en un mes, ha obtenido para iniciar la anhelada transición - crédito suministrada a Infobae

A su vez, Petro intentó asociar a Bolívar con Washington, lo que causó aún más reacciones hilarantes. “Se podría escribir desde muchas perspectivas lo que eso significa. Una especie de atracción apasionada y, por tanto, de ruptura también apasionada. Pero que liga dos momentos en el mismo continente de luchas por la libertad. Conflictivos, contradictorios, siempre la contradicción estará presente, se pueden transformar en su contrario", compartió.

“Pasamos de finales del siglo XVIII, pasamos a otra vez una lucha por la libertad a mediados del siglo XIX. Usted, Estados Unidos y nosotros. Porque hubo que luchar otra vez por la libertad, esta vez de los esclavos y las esclavas que en Colombia se liberaron a sí mismos. Entonces, la lucha por la libertad no es un momento, no es una batalla, no es una época histórica que queda en el pasado, es una lucha continua”, agregó en sus argumentaciones históricas.

Así pues, en su intervención, el jefe de Estado enfatizó el carácter imprevisible de los procesos históricos en la región. “La lucha por la libertad no es un momento, no es una batalla, no es una época histórica que queda en el pasado, es una lucha continua”, reiteró Petro, que, a juzgar por sus afirmaciones, parece dispuesto a hacer hincapié en este suceso, que causó una creciente tensión diplomática regional tras la intervención estadounidense en Venezuela.