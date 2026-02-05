Hunter SHH100: estos son los poderosos equipos antidrones incautados a las disidencias de las Farc y el ELN

Así luce el sistema antidrones - crédito Skyfend / sitio web

El Ejército Colombiano incautó dos sistemas antidron portátiles Hunter SHH100 en poder de estructuras disidentes de las Farc en el departamento del Cauca, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Este resultado que se conoció el 5 de febrero de 2026 confirma el aumento de las capacidades tecnológicas empleadas por grupos armados ilegales para contrarrestar el uso de drones en zonas de alta presión militar, un modus operandi que predominó durante 2025.

El Hunter SHH100 fue fabricado por la empresa china Skyfend Technology y está diseñado para detectar, identificar, localizar e interferir vehículos aéreos no tripulados.

Este equipo posee una capacidad de detección omnidireccional de hasta 2.000 metros y un alcance de interferencia de hasta 3.000 metros, lo que le permite inutilizar tanto drones comerciales como tácticos al bloquear sus enlaces de control y navegación, destacó el portal especializado Infodefensa.

La revisión técnica de los fusiles permitió constatar que los números de serie correspondían a equipos vendidos a Colombia.

Si bien el Ejército, la Policía Nacional y la Presidencia de la República utilizan estos dispositivos en cantidades limitadas, por el momento no se ha establecido cómo llegaron estos sistemas al sur del país ni quién era su usuario.

El ejemplar que fue incautado por las autoridades colombianas - crédito @erichsaumeth/X

Entre las características del Hunter SHH100 destaca una pantalla táctil de 3,5 pulgadas y resolución de 1280 x 720 píxeles, que facilita al operador información en tiempo real sobre el número de drones detectados, las bandas de frecuencia activas y los modelos identificados, lo que permite dar una respuesta inmediata en el terreno.

El segundo operativo del Ejército que dio contra sistemas antidrones: al ELN en el Catatumbo

Sumado al anterior resultado, otra operación militar desarrollada en el nororiente del país, en la región del Catatumbo (Norte de Santander) dejó como resultado la incautación de material de guerra avanzado y la muerte de al menos diez miembros del ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Entre los elementos decomisados, las autoridades encontraron un sistema antidrones portátil de origen chino que, según las primeras verificaciones, fue empleado para interferir las operaciones aéreas de la fuerza pública.

Este tipo de tecnología, generalmente asociada a fuerzas militares regulares, revela un nuevo nivel en la capacidad técnica de los grupos armados ilegales y plantea desafíos adicionales para las estrategias de vigilancia y combate estatal, destacó el diario El Tiempo el mismo jueves.

En total, los operativos realizados en zonas rurales de los municipios de Tibú y El Tarra permitieron descubrir campamentos del ELN equipados con armamento y tecnología de última generación.

En el sitio web de Skyfend se pueden revisar a mayor profundidad los detalles del sistema antidrones - crédito Skyfend / sitio web

El inventario decomisado incluyó quince fusiles, cinco armas cortas, más de 2.000 cartuchos, 205 kilos de explosivos y 202 granadas preparadas para ser utilizadas en aeronaves no tripuladas.

El grupo armado ilegal había instalado estos recursos en corredores rurales estratégicos para facilitar el desplazamiento de personal y el soporte logístico de sus estructuras.

El segundo dispositivo antidrones

La atención de las autoridades se centró en un equipo específico: el sistema Skyfend CUAS Spoofer, un inhibidor portátil de drones desarrollado en China.

Según análisis de portales especializados en defensa y tecnología militar, este dispositivo “genera una señal que hace que el operador le refleje la ubicación del drone en otro punto. Entonces lo desorienta”, explicó una fuente consultada por los investigadores.

El funcionamiento se basa en sensores que monitorean activamente el espectro de radiofrecuencia, lo que le permite detectar y alertar la presencia de drones y sus operadores en distintas frecuencias habitualmente empleadas por aeronaves no tripuladas, tanto comerciales como modificadas.

Un conjunto de unidades del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía realizó un bombardeo coordinado en Tibú y El Tarra, logrando la neutralización y captura de varios presuntos insurgentes y la incautación de armamento diverso - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

La finalidad principal de este sistema es inducir errores en la navegación de los drones.

El equipo simula emisiones de navegación satelital civil, altera la posición y orientación de las aeronaves, y puede forzar la redirección de vuelo hacia coordenadas previamente establecidas.

Según los informes técnicos, cumple funciones de defensa activa, engaño direccional y denegación de área, enfocadas especialmente en el control de drones comerciales que operan a baja velocidad y en condiciones geográficas hostiles como las del Catatumbo.

Una intervención nocturna en una zona de crisis permitió incautar armas, explosivos y material adaptado para uso con drones, en una acción amparada en el Derecho Internacional Humanitario - crédito X