Por declaraciones sobre la vida íntima de Jesucristo, Asociación de Ateos de Bogotá entuteló al presidente Petro: “No debe cuestionar dogmas religiosos”

Políticos religiosos rechazaron las declaraciones de Gustavo Petro tras atreverse a decir que Jesús tuvo alguna relación amorosa con María Magdalena

La Asociación de Ateos de Bogotá (AAB) anunció su intervención formal en el proceso de tutela que cursa contra el presidente Gustavo Petro Urrego en el Juzgado 52 Civil del Circuito de Bogotá.

Lo anterior, se conoció a través de un mensaje desde la cuenta de X (@AATEOSBTA) de la Organización No Gubernamental —ONG— la noche del martes 3 de febrero de 2025, una semana después de lo que fueron las polémicas declaraciones que dejó Petro sobre la vida sexual no solo de él, sino de Jesús.

Esto se dio en el acto de reapertura del Hospital San Juan de Dios, en el centro de Bogotá, el martes 27 de enero de 2026.

Allí, y en una de sus intervenciones, Petro afirmó: “Yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Y la mujer lo apoyó hasta el último momento. Y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban. Y eran muchas”.

Por este motivo, el objetivo de la acción judicial busca exigir que la Presidencia mantenga una posición neutral en asuntos religiosos, conforme a lo establecido en la Constitución colombiana.

El comunicado, emitido con fecha del 2 de febrero, resaltó que la organización presentó una coadyuvancia técnica dentro del expediente Rad. 11001-31-03-052-2026-00067-00 para solicitar que, en cumplimiento de la Sentencia T-124 de 2021 de la Corte Constitucional, que el jefe de Estado (es decir, Gustavo Petro) se abstenga de validar, cuestionar o promover dogmas religiosos desde su investidura.

La Asociación de Ateos de Bogotá, que se describe en redes como una “ONG dispuesta a trabajar por el respeto al Estado laico y los derechos humanos”, argumentó en su documento que el presidente, como símbolo de la unidad nacional, debe respetar la separación entre iglesias y Estado.

Asimismo, la AAB advierte sobre el riesgo de que el aparato judicial asuma un papel de árbitro teológico frente a disputas sobre figuras religiosas, señalando que el cristianismo se compone de múltiples vertientes y sectas que mantienen posturas contradictorias.

En palabras de la organización, “hacerlo implicaría tomar partido por una visión específica, vulnerando el pluralismo y la igualdad que protege nuestra Constitución”.

En su pronunciamiento, la asociación rechaza la exigencia de retractación o disculpas del mandatario frente a sectores que se consideren ofendidos en su fe.

El comunicado sostiene que, en un Estado laico, los sentimientos religiosos no constituyen criterios jurídicos y no deben condicionar el discurso público.

“Exigir disculpas por una supuesta afrenta al dogma equivaldría a reconocer una ‘verdad religiosa oficial’, lo cual es inconstitucional”, afirma la AAB en su declaración oficial.

La intervención de la Asociación de Ateos de Bogotá, según su directiva en cabeza de David Mariño Segura (director ejecutivo), tiene como fin salvaguardar la institucionalidad de la Presidencia de la República frente a intromisiones teológicas, sin buscar protección para un gobierno específico.

En el documento se dejó en claro que la única medida procedente es garantizar la neutralidad en el discurso público sobre religión, respetando tanto a creyentes como a no creyentes y escépticos.

El proceso de tutela, que actualmente se tramita en Bogotá, se encuentra bajo la jurisdicción del Juzgado 52 Civil del Circuito y ha motivado el debate sobre los límites entre la libertad religiosa y la laicidad estatal en Colombia.

El acto oficial reapertura del Hospital San Juan de Dios, se realizó después de 28 años tras permanecer con las puertas cerradas, y volverá a ofrecer sus servicios como el gran Centro de Investigación, Innovación y Pensamiento para la Vejez y el Envejecimiento.

En diálogo con Infobae Colombia, David Mariño señaló que “lo que dijo Petro como funcionario público, es quizás reprobable”, y añadió que “no es para nada estratégico desde el punto de vista de las elecciones, porque ya sabemos que aquí se utiliza la religión con ese fin de determinar si un candidato es idóneo o no, solo por el hecho de que crea o no algunas cosas que la mayoría cree, como pasó con Mockus, ¿no? Que dijeron que él era ateo y entonces ya eso lo bajó en las encuestas tremendamente".

El director ejecutivo de la AAB recalcó que “intentaron decir lo mismo respecto a Petro, pues afortunadamente, para los que apoyaban su proyecto político, pues no dio a mayores, pero ahora que él lo haga como presidente y en plena época electoral, le permite a sus adversarios de la oposición y los que están en contra de su proyecto político, asociar lo que piensa el presidente en su fuero interno, con que eso lo piensa todo progresista, toda persona del Pacto Histórico y por lo tanto, (al candidato Iván) Cepeda”.

Sobre el candidato del Pacto Histórico, Mariño dijo que “a Cepeda le agregan ahora entonces seguramente, que también es un inmoral, blasfemo”, y con otro ejemplo, que se puede mostrar como una dinámica que podría reproducirse, el directivo señala:

“Ese debe ser ateo porque él es comunista y él es de las Farc. Entonces, imagínese todo el salto lógico y las implicancias, ¿no? Entonces, es curioso que se hagan esas cosas en contra del proyecto de Petro y del progresismo en Colombia, pero acepten, por ejemplo, en el caso de Abelardo de la Espriella, que es el segundo más opcionado, por lo menos según las encuestas, que él es asesino de gatos, se declaró ateo hace mucho tiempo, apoyó a Petro, fue progresista por mucho tiempo, ideas liberales, y ahora como cálculo político dice que: ‘Ay, ahora sí yo me convertí’“, sigue con su exposición Mariño.

Sobre la acción de tutela se dijo usan “la figura jurídica de coadyudancia al juez para que él tenga en cuenta cosas que probablemente no sabe. Precisamente la figura jurídica de coadyudar es para que un juez, que posiblemente está muy ocupado con muchas otras cosas y no es experto en ese tema, pueda recibir ayuda de personas u organizaciones que son expertas en el tema”.