Policía incautó 150 millones de pesos ocultos en maletas en El Dorado en Bogotá durante control a vuelo nacional

La Policía Nacional de Colombia, por medio de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), informó sobre la incautación de 150 millones de pesos colombianos, equivalentes a 40.528 dólares, durante un procedimiento adelantado en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, según la una públicación de El Tiempo.

La acción se realizó con apoyo de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

De acuerdo con la información oficial, el dinero era transportado por una ciudadana colombiana que se disponía a abordar un vuelo desde la capital del país con destino a Riohacha.

Las autoridades indicaron que el efectivo se encontraba oculto en dos maletas, sin que la pasajera contara con documentos que acreditaran la procedencia o legalidad de los recursos.

El procedimiento fue adelantado por uniformados adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos Transnacionales de la POLFA, en el marco de labores de control, investigación y perfilación de pasajeros. Según se explicó, estos filtros permitieron identificar a la viajera para una verificación más detallada de su equipaje y de los recursos que transportaba.

Durante la entrevista inicial, la mujer manifestó que llevaba consigo 100 millones de pesos. No obstante, tras un registro minucioso de una de las maletas, los funcionarios encontraron otros 50 millones de pesos que estaban camuflados entre prendas de vestir, lo que elevó el monto total incautado a 150 millones de pesos.

Las autoridades señalaron que, al ser requerida para justificar el origen del dinero, la pasajera no presentó soportes contables, bancarios ni declaraciones que permitieran establecer la legalidad de los fondos. Por esta razón, el efectivo fue dejado a disposición de las autoridades competentes para los trámites administrativos y judiciales correspondientes.

La POLFA explicó que este tipo de procedimientos hacen parte de su función como Policía económica del Estado, orientada a prevenir delitos relacionados con el lavado de activos, la evasión y otras conductas que afectan el sistema tributario y la estabilidad financiera del país. La articulación con la DIAN permite, según la institución, fortalecer los controles sobre el transporte de divisas y recursos en efectivo.

En un pronunciamiento institucional, la Policía Fiscal y Aduanera destacó el trabajo conjunto con entidades nacionales e internacionales para detectar movimientos irregulares de dinero.

“Juntos, trabajamos para asegurar que el comercio sea justo y eficiente. Nuestra intervención permite que el ciclo de la legalidad se complete, transformando el control en una herramienta de equidad que beneficia directamente a la administración pública y, por ende, a la inversión social del Estado. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso en ejercer todas las acciones de control e investigación orientadas a prevenir el lavado de activos, proteger la estabilidad económica del país y garantizar el adecuado recaudo de recursos públicos”, indicaron desde la institución.

La Policía recordó que el transporte de grandes sumas de dinero en efectivo debe cumplir con requisitos específicos y que la falta de declaración o de justificación puede dar lugar a incautaciones y procesos administrativos. Estos controles se aplican tanto en vuelos nacionales como internacionales, especialmente en terminales aéreas consideradas estratégicas.

Además del componente operativo, las autoridades señalaron que estos resultados responden a estrategias de análisis de riesgo, intercambio de información y cooperación con agencias internacionales, como HSI, para identificar posibles rutas y modalidades utilizadas para movilizar dinero de forma irregular dentro del territorio nacional.