Juan Fernando Cristo propuso alejar a Colombia de los extremos: “No voy a destripar a la izquierda ni a exterminar a la derecha”

Juan Fernando Cristo apuesta por unir a Colombia y rechaza extremos en su camino a la presidencia - crédito Carlos Ortega/EFE

El candidato presidencial Juan Fernando Cristo, integrante de la consulta de centro-izquierda Frente por la Vida, afirmó que Colombia enfrenta el desafío de superar la polarización y avanzar mediante la concertación política.

En entrevista con El Heraldo, Cristo subrayó la urgencia de elegir un liderazgo capaz de tender puentes y articular acuerdos amplios que permitan resolver los problemas estructurales del país.

Cristo, aunque sin mencionar a ningún candidato como Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, descartó cualquier cercanía con figuras de posiciones radicales: “Colombia necesita alejarse de los extremos y escoger un mandatario que sepa tender puentes”.

En ese sentido, sostuvo que su candidatura representa una alternativa viable para quienes buscan reformas sin caer en confrontaciones ideológicas.

Juan Fernando Cristo insistió en la importancia de buscar acuerdos con todos los sectores políticos - crédito Ministerio del Interior

Sobre su vinculación al Frente por la Vida, el exministro explicó que solo aceptó participar después de constatar que la coalición no se limitaría a un espectro ideológico.

“Dije desde un comienzo que si era una consulta única y exclusivamente de izquierda, no había espacio para las ideas y el pensamiento liberal en esa consulta”, declaró al medio citado.

Cristo insistió en la necesidad de consolidar una coalición de centro-izquierda que garantice avances sociales, pero al mismo tiempo corrija fallas en áreas como seguridad, salud y transición energética.

Respecto a la actual administración, Cristo fue enfático al señalar debilidades y aspectos que necesitan ajustes. “La inestabilidad institucional, la inestabilidad de ministerios, de entidades, realmente no permite consolidar políticas públicas”, advirtió. Además, criticó el discurso antiempresarial del gobierno y calificó la estrategia de “paz total” como fallida.

“Hay que levantar todas las mesas de diálogo con estos grupos criminales y empezar de cero”, manifestó, planteando la necesidad de fortalecer la inteligencia y la tecnología para combatir el crimen, así como intervenir las cárceles y crear una policía metropolitana local.

Cristo criticó la inestabilidad institucional del actual gobierno y sostuvo que Colombia necesita avanzar con liderazgo incluyente - crédito @SenadoGovCo/X

Cristo también abordó su postura frente a la posibilidad de negociar con distintos sectores políticos. “En la presidencia ni voy a destripar a la izquierda ni voy a exterminar a la derecha, como lo están planteando los candidatos de los extremos”, expresó el precandidato.

Llamó a todos los sectores, sin distinción, a sumarse en la tarea de enfrentar los retos nacionales, convencido de que “separados no vamos a ser capaces de hacerlo”.

Juan Fernando Cristo llamó a Luis Gilberto Murillo a sumarse a la consulta del Frente por la Vida

El exministro del Interior y aspirante presidencial, Juan Fernando Cristo, formalizó su ingreso al Frente por la Vida, bloque que aspira a definir el candidato único de la izquierda y la centroizquierda para las elecciones de 2026.

Mediante un video publicado en X, Cristo extendió una invitación directa a Luis Gilberto Murillo para que se sume a la consulta presidencial, resaltando la importancia de construir un proyecto colectivo más amplio.

Cristo propuso que la coalición abra sus puertas a sectores independientes, liberales y verdes, incluyendo activamente a comunidades afros, indígenas y campesinas.

El precandidato presidencial hace un llamado a Luis Gilberto Murillo para fortalecer una coalición plural e inclusiva de cara a la consulta presidencial. - crédito @CristoBustos/X

Según el exministro, este espacio debe permitir que todas las voces sean escuchadas y logren representación efectiva en la agenda nacional.

“La consulta a la coalición del Frente por la Vida puede ampliarse aún más a voces independientes, liberales, verdes, que compartimos la necesidad de que este país avance en reformas sociales, pero con mayor concertación y rectificando las equivocaciones que se han cometido”, afirmó en su mensaje.

El candidato subrayó la relevancia de la participación de Murillo: “Por eso es tan importante la participación de mi buen amigo, el excanciller Luis Gilberto Murillo, con quien compartimos muchas de estas luchas por la inclusión social. Aquí está su espacio, Luis Gilberto”.

Cristo insistió en que la coalición debe convertirse en un referente de pluralidad, capaz de incorporar perspectivas diversas y promover el diálogo como herramienta para la transformación.

Además, hizo un llamado a superar la polarización y fortalecer la concertación política. “La política del país necesita más concertación, menos polarización y mayor inclusión”, señaló, invitando a convertir las diferencias en oportunidades para alcanzar acuerdos y avances sociales.