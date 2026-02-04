Colombia

Crisis en el Frente por la Vida: decisión del CNE llevó a Camilo Romero a pedir medidas urgentes para conocer el futuro de la consulta

Con la determinación del Consejo Nacional Electoral de Colombia de inhabilitar al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda para la consulta presidencial, tal parece que existen serias diferencias entre los candidatos que harían parte de ese proceso, previsto para el 8 de marzo

Un contundente mensaje, el candidato presidencial denunció las intenciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las calificó como un ataque directo a la democracia colombiana, además de apartarse de Roy Barreras - crédito @CamiloRomero/X

Con la determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE), que resolvió el 4 de febrero que Iván Cepeda, senador y aspirante presidencial del Pacto Histórico, no podrá participar en la consulta interpartidista del Frente por la Vida el 8 de marzo, tal parece que el futuro de este proceso estaría en vilo. Y todo a juzgar por las reacciones del exgobernador de Nariño, exsenador y exembajador en Argentina Camilo Romero, que pidió una reunión urgente para tomar decisiones.

El fallo del órgano electoral, que se adoptó tras varios días de parálisis en la Sala Plena por las diferentes novedades en la escogencia de los conjueces que participarían de este caso, fue aprobada por seis votos contra cuatro e implica la inhabilidad de Cepeda por haber participado previamente en la consulta del 26 de octubre de 2025: que a juicio de la mayoría fue de carácter interpartidista y no interna, principal punto de discusión para este proceder.

Camilo Romero ya había establecido
Camilo Romero ya había establecido distancia diferencias con Roy Barreras frente al futuro de la consulta del Frente por la Vida, ante un fallo contrario a la presencia de Iván Cepeda - crédito Colprensa

La decisión del CNE se dio a conocer luego de varios empates técnicos que obligaron a convocar al conjuez Holman Ibáñez para definir la situación. La ley electoral colombiana prohíbe que un candidato compita en más de una consulta para el mismo cargo en un mismo proceso electoral y, basadado en este argumento legal, los magistrados votaron por excluir al senador del proceso, que del que también harán parte otros políticos de sectores progresstas y de izquierda.

La dura reacción de Camilo Romero al fallo del CNE que sacó de la consulta a Iván Cepeda

La salida de Cepeda provocó una reacción inmediata dentro del Frente por la Vida. Romero calificó la decisión como un golpe a la democracia y reclamó medidas de fondo para definir el futuro político de la coalición progresista. Un pronunciamiento que dista, en el fondo, del expresado por Roy Barreras, que si bien calificó el acto como un “golpe a la democracia”, no mostró impedimento alguno para continuar con la consulta, según él, con “nuevos liderazgos”.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el candidato presidencial Camilo Romero lanzó duros dardos al exsenador Roy Barreras - crédito @CamiloRomero/X

Se acaba de dar finalmente un golpe a la democracia en Colombia. El Consejo Nacional Electoral, aquí, atrás en este edificio, acaba de tomar una decisión: cercenarle la posibilidad de participación política a Iván Cepeda y con él a millones de colombianos y colombianas”, declaró Romero, que no ocultó su indigación frente a las actuaciones del organismo electoral, que con ello causó un fuerte remezón en el espectro político, pues la izquierda podría llegar fragmentada.

En sus declaraciones, Romero -que señaló a Barreras de no representar el progresisto- reiteró que “pretenden en los escritorios tumbar lo que no pueden conseguir en las urnas” y convocó a los candidatos de la consulta a reunirse de inmediato junto a Cepeda para tomar decisiones sobre cómo enfrentar este escenario: en el que Cepeda ya anunció que ante la decisión irá de forma directa a la primera vuelta, como el candidato del Pacto Histórico en este proceso.

El senador Iván Cepeda no
El senador Iván Cepeda no podrá participar en la consulta interpartidista de la izquierda el 8 de marzo - crédito Europa Press - Colprensa

El impacto de la resolución del CNE ha generado tensiones en el bloque progresista, pues la exclusión de Cepeda podría afectar la cohesión interna y la estrategia electoral de la coalición, que buscaba llegar a la primera vuelta con una candidatura unificada tras la consulta de marzo. Al menos así está quedando en evidencia, entre la posición de Barreras y la de Romero, que no está de acuerdo con que se hagan pronunciamientos conjuntos sin antes una reunión previa.

“Vergonzoso lo que acaba de ocurrir con un órgano politiquero que no responde a la necesidad que hoy Colombia merece de unas instituciones legítimas que sean capaces de brindarle democracia al pueblo colombiano. Si pretenden cercenarnos como progresismo, tendrán que contarnos porque seremos mayorías y volveremos a ganar la presidencia de Colombia”, puntualizó Romero, que con ello le salió la paso a lo dispuesto por el órgano electoral.

América de Cali aseguró la

Natalia Jiménez regresa a Colombia

Corte Suprema declaró infundada la

La Dian fijó nuevos topes

Enero de 2026 dejó una

Dani Duke reaccionó a Karol

América de Cali aseguró la

