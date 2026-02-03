Plantón en el Senado de Estados Unidos: empresarios alertan sobre el deterioro democrático en Colombia bajo el Gobierno Petro

Empresarios alertan sobre el deterioro democrático de Colombia bajo el Gobierno Petro - crédito @ColombiaHablaUS/X

El viaje de una delegación de empresarios colombo-americanos a Washington se produce en medio de acusaciones dirigidas contra el presidente Gustavo Petro por el deterioro de la democracia en Colombia y el avance del narcotráfico declarado en una carta enviada por Colombia Habla US a miembros del Senado de Estados Unidos.

La iniciativa coincide con la visita oficial de Petro a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump, encuentro observado con particular atención tras la advertencia de que cualquier diálogo de alto nivel debe ser sometido a “cuidadoso escrutinio”, debido a los problemas de gobernabilidad y seguridad que enfrenta Colombia.

El documento de Colombia Habla US, conocido horas antes de la reunión presidencial, enfatiza que “grupos armados podrían intentar coaccionar a los votantes a punta de pistola para favorecer a candidatos de izquierda alineados con los intereses de la guerrilla y con el heredero político del presidente Petro, el senador Iván Cepeda”, según reza el comunicado citado por el think tank (una organización o grupo de expertos dedicado a investigar y analizar cuestiones políticas) en Estados Unidos.

La organización, que analiza y genera conocimiento sobre temas públicos, atribuye al gobierno de Petro un aumento sustancial de los cultivos de coca, señalando que se han más que duplicado durante su administración.

A propósito, advierte que cerca de 800 municipios estarían bajo control o influencia de organizaciones armadas ilegales, específicamente disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que utilizarían la región estratégica del Catatumbo como corredores hacia Venezuela. Estos hechos, según el texto dirigido a los senadores estadounidenses, representan una amenaza directa al proceso electoral que atraviesa el país.

Colombia Habla US también solicita garantías para la realización de elecciones libres y transparentes en las próximas legislativas y presidenciales. La lista de demandas prioriza la necesidad de una observación internacional sólida y la implementación de medidas de protección efectiva para los candidatos opositores. Lo anterior motivado por el temor a una posible interferencia de grupos armados en la jornada electoral mediante intimidaciones y presiones sobre los votantes.

“Elecciones libres, transparentes y competitivas, y el respeto irrestricto al resultado electoral, incluyendo la entrega del poder. •Garantías de observación internacional, en especial la participación activa de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. •Protección efectiva a los candidatos de la oposición, el cese de los ataques contra ellos y sus electores, y la realización de elecciones libres de presiones o interferencias de grupos criminales”, puntualiza el documento.

En paralelo, la situación judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez ocupa un lugar central tanto en la carta como en el comunicado de prensa distribuidos por Colombia Habla US. El organismo sostiene que se experimenta una “instrumentalización de la justicia” que, a su entender, contribuye a profundizar la polarización política y poner en riesgo la imparcialidad de las instituciones en Colombia.

“La delegación también expresa su profunda preocupación por los ataques judiciales contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, los cuales consideran una clara instrumentalización de la justicia contra el principal líder de la oposición, un hecho sin precedentes en la historia de Colombia”, advierte Colombia Habla US.

Con este trasfondo, la comunidad colombo-americana reafirma su voluntad de “defender la democracia, el Estado de derecho y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Colombia y los Estados Unidos”, de acuerdo con el escrito divulgado por Colombia Habla US en el marco de la agenda oficial y política que concentra la atención en Washington.

Por su parte, el líder de los empresarios, Fabio Andrade, afirmó que las acciones tienen como objetivo que las relaciones comerciales entre ambos países no se sigan resquebrajando.

“No queremos que se dañe la relación con nuestro mejor aliado, afortunadamente por ser colombianos-americanos votantes, tenemos una voz bastante fuerte”, dijo en entrevista con NTN24.

Y agregó: “Queremos asegurar que el presidente Petro entregue el gobierno, que no manipule estas elecciones, que no use los grupos subversivos, que no use estos grupos para amedrentar y use estos grupos criminales para amenazar a los colombianos”.