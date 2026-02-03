Colombia

En antesala de la reunión con Trump, Petro exaltó al maestro acordeonero Alfredo Gutiérrez y la cumbia: “La verdadera Colombia, única y bella”

El presidente colombiano recordó el día en que “el monstruo del acordeón” se coronó campeón del Festival de Acordeoneros en Alemania, a comienzos de la década de los 90, antes de reunirse con su homólogo estadounidense en la Casa Blanca, en Washington

La cumbia sampuesana fue la
La cumbia sampuesana fue la protagonista del video que compartió Petro

Solo un par de horas antes de la reunión bilateral con su homólogo de los EE. UU., Donald Trump, el presidente Gustavo Petro aprovechó para compartir un emotivo video que dejó un día antes, la noche del lunes 2 de febrero de 2025, el maestro acordeonero y compatriota, Alfredo Gutiérrez.

El jefe de Estado colombiano no dejó pasar el homenaje que el conocido ‘Monstruo del acordeón’ de 82 años le hizo a uno de los ritmos más representativos del país: la cumbia.

Por esta razón, Petro expresó en un breve mensaje junto al mismo video que compartió Gutiérrez desde su cuenta de Instagram (@alfredogutierrezmusica): “Está es la verdadera Colombia. Única y Bella. La Colombia de la cumbia.”

El mandatario latinoamericano aprovechó esta ocasión para bajarle la tensión al acto oficial que marca algo que era impensado meses atrás: que Petro y Trump pudieran sentarse a hablar luego de llegarse a calificar como “traficante de drogas” o “enemigo de la humanidad”.


Petro compartió el video que un día antes dejó el maestro acordeonero en su cuenta de Instagram

En la publicación del maestro acordeonero, cantante y compositor oriundo del municipio de Paloquemao, Sucre, él expresó que “la cumbia no es solo un ritmo: es raíz, identidad y memoria viva del Caribe colombiano”.

Gutiérrez se refirió a este ritmo musical y baile como “el sonido de los pueblos, de las fiestas patronales, del río y de la sabana”.

El también conocido como “rebelde del acordeón” y Rey Vallenato, añadió que la cumbia es “una música que nació del encuentro entre lo indígena, lo africano y lo español, y que cuenta historias sencillas pero profundas: el amor, la tierra, el trabajo y la alegría”.



“La cumbia es respeto por la tradición, pero también evolución. Por eso la he llevado al acordeón, la he mezclado con el vallenato sabanero y la he hecho viajar por el mundo sin perder su esencia. Es música que no pasa de moda, que se hereda y se siente”, siguió con las palabras que dejó Gutiérrez.

El video se grabó en 1991

Al final, el maestro acordeonero realizó esa presentación en al año 1991 en un festival de acordeones en Colonia, Alemania, que le valió llevarse el título como campeón en esa ocasión.

“En pocas palabras: 👉 la cumbia, para mí, es Colombia hecha música", cierra el mensaje de Gutiérrez.

