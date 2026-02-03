Director de Noticias RCN reprochó en vivo el comentario racista de Johanna Fadul a Campanita en ‘La casa de los famosos’: “Una muestra de ignorancia”

Jose Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, se pronunció en vivo sobre el incidente de discriminación en el reality - crédito @jose.macevedo/ Instagram

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia quedó marcada por un incidente que desató polémica en todo el país.

Durante una eliminación, la actriz Johanna Fadul dirigió un comentario a su compañero Campanita que fue calificado como racista tanto por los participantes como por la audiencia y distintas figuras públicas en redes sociales.

Fadul expresó: “Tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel”, una afirmación que provocó rechazo inmediato y generó un debate en torno a la discriminación dentro de la televisión nacional.

Las consecuencias fueron inmediatas dentro del programa. Integrantes como Maiker Smith y Valentino Lázaro rechazaron el comentario en vivo, señalando que el color de piel no tiene relación con la conducta de una persona y que asociar oscuridad con maldad reproduce prejuicios dañinos. La producción tomó la decisión de expulsar a Johanna Fadul de la competencia, con el objetivo de frenar la controversia y responder a la reacción del público colombiano.

La repercusión del hecho no se limitó al reality. En pleno noticiero de Noticias RCN, el director del espacio, Jose Manuel Acevedo, se refirió de forma contundente al caso.

Durante su intervención, Acevedo afirmó: “Una participante de La Casa de los Famosos se echó un comentario desafortunado, que a estas horas de la vida uno descalifique a una persona por el color de su piel es absurdo”. El directivo subrayó que un comentario de esa índole resulta inaceptable en cualquier contexto, y enfatizó la importancia de promover el respeto y evitar discursos discriminatorios en los medios masivos.

En redes sociales, el nombre de Johanna Fadul se convirtió en tendencia, con miles de usuarios pidiendo sanciones y discutiendo sobre la responsabilidad de los participantes en formatos televisivos de alta audiencia. Algunas voces reclamaron que este tipo de expresiones no deben quedar impunes, mientras que otros reclamaron una disculpa pública más clara y profunda por parte de la actriz.

Al finalizar la gala de expulsión, Fadul ofreció una disculpa directa a Campanita, aunque la discusión en torno al impacto de sus palabras siguió activa tanto dentro como fuera del reality. El debate sobre la discriminación y la responsabilidad en la televisión nacional permanece abierto en redes sociales.

“Ella sola se acaba de dañar su carrera”, “no me sorprende de ella”, “qué buena decisión tomó el canal”, “la producción tenía que sacarla, eso no lo van a perdonar”, “Le toca al canal, ya que están sujetos a una demanda y a que queden como racistas”, “La expulsión se dio más bien porque fue en vivo tv nacional, porque ahí han pasado más cosas graves”, dicen algunas de las reacciones.

Así fue la salida de Johanna Fadul de ‘La casa de los famosos’

La noche del lunes 2 de febrero, la producción de La casa de los famosos Colombia comunicó la expulsión inmediata de Johanna Fadul.

El anuncio oficial lo realizó El jefe del programa, quien subrayó que el reality mantiene un “compromiso innegociable con la diversidad” y que no se permitirán actos de discriminación. De manera directa, comunicó la sanción máxima: “Tras analizar los hechos, he decidido aplicar la sanción máxima. Johanna, a partir de este momento, quedas expulsada de la competencia. Abandona mi casa”.

Las reacciones dentro del reality fueron inmediatas. Maiker Smith intervino en vivo para señalar que “la mente y el alma no tienen nada que ver con el color de piel de nadie y un color de piel oscuro no te hace malo, ni tiene relación con la maldad”. Karen Sevillano, en el espacio El After, remarcó: “Asociar lo malo con la piel oscura es solamente un prejuicio, la maldad de las personas no vive en la piel, vive en las acciones y en la mente de quien juzga”.

Campanita aceptó las disculpas, afirmando: “Mi alma es muy genuina, es muy brillante, mi corazón es muy grande. Le brindo amor a todos los que están aquí, a los que están afuera también. Y, pues, mi color de piel que tiene sabrosura, es alegría”.

Para varios concursantes y espectadores, las disculpas no resultaron suficientes. Maiker Smith cuestionó que “el victimario tiene el espacio para volverse la víctima”, señalando que el foco no debe desplazarse de la persona afectada.

Fadul abandonó el set mientras sus compañeros, afectados por la situación, preparaban su maleta para entregarla fuera del escenario, en un ambiente marcado por la tensión e incertidumbre.