Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Las autoridades mantienen restringida la circulación en el corredor vial del norte del Cauca mientras equipos de seguridad trabajan en la inspección del área tras la activación de un artefacto explosivo abandonado por presuntos grupos armados ilegales

El estallido ocurrido cerca de una base militar en la vía entre Villa Rica y Caloto generó alarma entre habitantes de la zona, aunque, según reportes oficiales, no hubo lesionados y persisten los operativos de control - crédito X

La tarde del martes 3 de febrero, una volqueta cargada con artefactos explosivos detonó en la vía que conecta los municipios de Villa Rica y Caloto, en el norte del departamento del Cauca.

De acuerdo con la información difundida por la Tercera Brigada del Ejército Nacional, el ataque tuvo lugar en el sector de La Arboleda, cerca del cruce de Gualí, una zona donde se ubica una base militar. En la región opera la estructura Dagoberto Ramos Ortiz de las disidencias de las Farc, señalada como responsable del atentado.

El hecho ocurrió a escasos metros de una base militar, en un tramo estratégico de la carretera que suele ser transitada tanto por vehículos civiles como por la fuerza pública. La explosión causó pánico entre la población local, aunque hasta el cierre de este informe no se reportaron personas lesionadas ni daños a las tropas desplegadas en el área.

Una volqueta cargada con explosivos
Una volqueta cargada con explosivos explotó en la vía entre Villa Rica y Caloto, generando alarma entre la población del norte del Cauca - crédito X

Detalles del ataque y respuesta de las autoridades

La Tercera Brigada del Ejército Nacional confirmó que la volqueta fue activada con explosivos tipo rampa, en lo que calificó como un intento de atentar contra las tropas de la Brigada 29 y la comunidad del sector.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron al vehículo envuelto en llamas, mientras equipos especializados avanzaban en labores de verificación de la zona.

“En la vereda La Arboleda, sector cruce de Gualí, municipio de Caloto, una volqueta fue activada con artefactos explosivos, tipo rampa, al parecer, por integrantes del grupo armado organizado residual estructura Dagoberto Ramos Ortiz, en un claro intento de atentar contra tropas de la Brigada 29 y la población civil del sector. Al momento no se reportan afectaciones a nuestras tropas, ni personas de la comunidad afectadas”, informó la Tercera División del Ejército a través de X.

Las autoridades atribuyen el atentado
Las autoridades atribuyen el atentado a la disidencia Dagoberto Ramos Ortiz, responsables de varios ataques en la región del Cauca - crédito @Ejercito_Div3 / X

Tras la explosión, las autoridades activaron de inmediato los planes de reacción y coordinaron con unidades adyacentes para reforzar el dispositivo de seguridad. Estas medidas, permitieron mantener el control del área y avanzar en la inspección del lugar bajo estrictos protocolos, con el objetivo de descartar la presencia de otros explosivos y proteger a los habitantes.

Intensifican operaciones militares en Cauca

El departamento del Cauca ha sido escenario de constantes hechos de violencia atribuidos a disidencias de las FARC, especialmente a la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, que actúa bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El ataque con la volqueta se suma a una serie de incidentes registrados en la región, donde las autoridades mantienen operativos para contrarrestar el accionar de estos grupos armados.

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia reafirmó en sus redes sociales que las operaciones militares se intensifican en el norte de Cauca, con el objetivo de neutralizar las amenazas contra la población civil y las tropas.

“Mantendremos el control territorial, fortaleceremos el despliegue operacional y emplearemos todas nuestras capacidades para proteger la vida, propender por la seguridad y cumplir nuestra misión constitucional”, publicó el alto oficial en X.

El Ejército Nacional activó protocolos
El Ejército Nacional activó protocolos de reacción y reforzó la seguridad para descartar la presencia de más explosivos en la zona - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Reacciones y medidas tras la explosión

Habitantes del municipio de Caloto reportaron, tras la explosión, un hostigamiento armado contra efectivos del Ejército Nacional. Un video difundido en redes sociales mostró a disidentes hostigando con fusiles a los uniformados, lo que llevó a un refuerzo adicional de la presencia militar en la zona. Las autoridades no reportaron heridos tras el ataque ni durante el hostigamiento posterior.

La institución castrense rechazó enérgicamente el atentado y reiteró su compromiso para proteger a la población y restablecer el orden público en el norte del Cauca. Según el comunicado, continuarán ejecutando operaciones ofensivas y sostenidas para neutralizar a los grupos armados que generan zozobra en el departamento.

“Asimismo, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la protección de la vida, la estabilidad territorial y el cumplimiento de la misión constitucional”, concluyó la Tercera División del Ejército Nacional en su comunicado oficial.

