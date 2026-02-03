Colapsó una casa en el sur de Bogotá y obligó a evacuar a familias por hundimiento en la tierra

El hundimiento de terreno en el barrio Roma de Kennedy, Bogotá, causó el colapso parcial de una vivienda y dejó la estructura en riesgo de derrumbe total - crédito Captura de video

El hundimiento repentino del terreno en el sur de Bogotá provocó que alrededor de la mitad de una vivienda colapsara durante la tarde del lunes 2 de febrero.

El evento, que ocurrió en el barrio Roma, en la localidad de Kennedy, dejó a la vista una estructura parcialmente suspendida y expuso a los residentes a una situación de alto riesgo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Unas 10 familias que habitaban el inmueble tuvieron que abandonar la vivienda de inmediato. Los afectados no lograron rescatar la mayoría de sus pertenencias, ya que ingresar nuevamente representaba un serio peligro ante la inestabilidad de la edificación.

Las imágenes y reportes difundidos por Noticias Caracol evidenciaron que el suelo en la zona ya presentaba una abertura visible desde hacía tiempo.

La casa afectada presentaba desde hace tiempo una abertura en el suelo y daños visibles en la fachada, lo que incrementó el riesgo de colapso - crédito captura video

Antes del incidente, la casa mostraba daños claros en la parte externa, especialmente en el área colindante con la calle y con el hueco que se había formado.

La gravedad del hundimiento se intensificó en horas de la tarde, provocando el colapso de una parte considerable de la construcción. El resto de la vivienda quedó en pie, aunque en condiciones altamente inestables, lo que ha impedido que los residentes puedan recuperar sus objetos personales de forma segura.

Rosalba Jimena Rivera, una de las afectadas. señaló al noticiero mencionado: “Mi casa está así por una pequeña hendidura que se presentaba donde queda la tapa verde del alcantarillado. Había algo muy sutil. Yo hice el primer reporte al acueducto el 25 de julio del 2025. En mi casa habemos afectados cinco núcleos familiares”.

Las autoridades distritales mantienen acordonada la zona mientras evalúan la estabilidad del terreno y determinan instrucciones para recuperaciones - crédito Captura video

Las intensas lluvias de los últimos días agravaron el deterioro de varias casas, según relataron habitantes y afectados. La vivienda desplomada ya presentaba filtraciones y un hueco en el piso, situación que había sido notificada sin recibir respuesta oportuna.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar tras el reporte de una fuga de gas y lograron evitar mayores consecuencias.

Además de las pérdidas materiales, los habitantes manifestaron su preocupación por varias mascotas que permanecen atrapadas dentro del inmueble. Las condiciones de riesgo han impedido hasta el momento cualquier operativo de rescate animal.

La zona permanece acordonada a la espera de la intervención de las autoridades distritales y organismos de emergencia.

Los residentes aguardan un dictamen sobre la estabilidad del terreno y la posibilidad de recuperar parte de sus enseres y animales, mientras enfrentan la incertidumbre de haber perdido su hogar de un instante a otro.

De acuerdo con el testimonio de la mujer afectada, los organismos de socorro asistieron y luego se marcharon: “A todas las empresas que están implicadas ahí, que por favor se hagan responsables a quien le corresponda, que nos respondan por cada una de nuestras cosas”, indicó a Noticias Caracol.

Más afectaciones

Julián Méndez, quien residía en la casa afectada, describió lo sucedido como un evento impactante: “Fue impresionante porque se fue cayendo por pedazos directamente, ya se escuchaban los ruidos de que la casa se estaba hundiendo”, contó a Noticias RCN.

El incidente ocurrió cuando Méndez aún se encontraba dentro de la vivienda junto a su abuela. Relató que detectaron olor a gas y, ante el peligro, salieron para resguardarse.

Los daños no solo se limitaron a la estructura colapsada. Las autoridades inspeccionan otras construcciones cercanas para determinar si representan un riesgo similar.

Entre los testimonios, se repite la inquietud por la falta de atención a los reportes previos: “Se había reportado al acueducto que la vía se estaba hundiendo, pero nunca hubo respuesta”, advirtió Méndez.

La comunidad de Kennedy exige respuestas y acciones inmediatas para evitar que la situación se repita, mientras continúa la evaluación de daños y la búsqueda de soluciones para quienes quedaron sin hogar.