Alias Pitufo fue capturado en la frontera con Ecuador: tenía circular roja de Interpol y es requerido por EE. UU.

También conocido bajo el alias de Marquetalia, era uno de los hombres de confianza de ‘Araña’ en los Comandos Frontera

Este sería uno de los principales cabecillas del grupo armado comandado por "Araña" - crédito Ministerio de Defensa

En la tarde del 3 de febrero, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó en su cuenta de X que ha sido capturado uno de los principales cabecillas de los Comandos de la Frontera, liderados por “Araña”.

El ministro Sánchez calificó la detención de “Pitufo” o “Marquetalia” como un “golpe al narcoterrorismo” de la región, registrado en Puerto Asís, en el Putumayo.

El jefe de la cartera de la defensa mencionó que “Pitufo” es mencionado en informes de inteligencia como cabecilla financiero del grupo criminal comandado por “Araña”, que ha sido noticia en Colombia por su rol como gestor de paz y posterior captura durante la actual administración.

De la misma forma, Pedro Sánchez aseguró que el resultado de la operación fue posible gracias al trabajo en conjunto entre las Fuerzas Militares con la DEA, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El criminal era uno de los cabecillas del Comando Frontera - crédito Ministerio de Defensa

En la publicación, el ministro de Defensa mencionó que con este resultado se sigue “demostrando la efectividad de la cooperación internacional contra el narcotráfico y el terrorismo”.

De la misma forma, mencionó que “Pitufo” tiene una orden de captura con circular roja emitida desde Estados Unidos, en donde se le culpa de los delitos de conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera

“Controlaba el cultivo, procesamiento y comercialización de cocaína, y coordinaba rutas del narcotráfico con carteles en Ecuador y Perú. Con una trayectoria criminal de más de 17 años, este sujeto tenía una alta capacidad para afectar la seguridad fronteriza y dinamizar las finanzas criminales”, escribió el ministro Sánchez.

Por último, mencionó que a este peligroso criminal se le atribuye la planeación de un atentado terrorista en el que fueron asesinados un suboficial y dos infantes de la marina en 2011. Por lo que la detención de “Pitufo” es un golpe que afecta directamente las economías ilícitas y debilita de manera significativa a las estructuras armadas ilegales.

El ministro de Defensa reveló los detalles de la detención de "Pitufo" - crédito @PedroSanchezCol/X

¿Qué son los Comandos Frontera?

Los Comandos de la Frontera (CDF) son una organización armada ilegal que opera en el sur de Colombia, principalmente en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Amazonas y Nariño, zonas clave para el narcotráfico y otras economías ilícitas.

Este grupo surgió de la unión de disidencias de las FARC y estructuras como “La Constru”, tras la desmovilización de las Farc-EP. Su principal actividad es el control de cultivos de coca, laboratorios de procesamiento y rutas de tráfico de drogas hacia Ecuador, Brasil, México y Estados Unidos. También participan en minería ilegal y extorsión a la población local.

El liderazgo de los Comandos de la Frontera está a cargo de Giovanny Andrés Rojas, conocido como alias “Araña”. Aunque fue capturado en 2025 durante una negociación de paz y permanece en la cárcel La Picota de Bogotá, sigue identificado como el principal cabecilla. Estados Unidos ha solicitado su extradición por tráfico de estupefacientes, pero su proceso legal se encuentra en debate debido a su rol como negociador de paz.

"Pitufo" fue detenido en zona fronteriza con Ecuador - crédito Ministerio de Defensa

Los Comandos de la Frontera ejercen un control territorial rígido en las zonas bajo su influencia. Imponen toques de queda, realizan retenes, cobran extorsiones y regulan la vida comunitaria, afectando a campesinos, indígenas y autoridades locales. También han sido señalados como responsables de amenazas y ataques a líderes sociales. La organización ha consolidado alianzas con otros grupos criminales en la región amazónica, lo que refuerza su capacidad de operar en varias fronteras y mantener una estructura armada de cientos de hombres bien armados y financiados por actividades ilícitas.

