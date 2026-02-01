Colombia

Gustavo Petro acusó al CNE de bloquear la participación política y convocó reunión para la Constituyente: “Se avecina un golpe”

El presidente Petro se pronunció ante el posible impedimento de Iván Cepeda para participar en la consulta del Frente por la Vida, prevista para el 8 de marzo de 2026

Gustavo Petro cuestionó al Consejo
Gustavo Petro cuestionó al Consejo Nacional Electoral - crédito Ovidio González/Presidencia

Sigue en vilo la participación del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la consulta del Frente por la Vida, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe determinar si el senador intervino o no en una consulta interpartidista en octubre de 2025.

El exsenador Humberto de la Calle señaló que “hay una duda razonable” con la participación de Iván Cepeda, pero aseguró que en lo político “sería un inmenso error”.

Para De la Calle, Iván Cepeda “se convertiría en víctima, se impulsaría la idea de que es una maniobra anti democrática de la oligarquía, se crearía un ambiente del tipo 19 de Abril, llenaría de votos a Cepeda, hasta ganaría en primera vuelta".

Humberto de la Calle señaló
Humberto de la Calle señaló que “hay una duda razonable” con la participación de Iván Cepeda, pero aseguró que en lo político “sería un inmenso error” - crédito @DeLaCalleHum/X

Y agregó: “Y si en segunda vuelta perdiese, dejaría un manto de duda muy pernicioso aunque la decisión fuese finalmente correcta. A Cepeda hay que derrotarlo, pero con la mayor limpieza electoral. Déjenlo jugar. Y si gana también limpiamente, hay que reconocer su triunfo”.

En respuesta, el presidente Gustavo Petro advirtió sobre un posible golpe a la democracia en Colombia. Además, responsabilizó al Consejo Nacional Electoral en caso de que la consulta realizada en octubre de 2025 sea calificada como interpartidista.

“Se avecina un golpe a las garantías libres y democráticas de Colombia. Si la consulta del año pasado se califica de interpartidista, no fué sino porque el mismo CNE no dio el paso a tiempo, como se le solicitó, al derecho fundamental de la ciudadanía a fundar partidos y asociaciones políticas, o sus fusiones de manera libre y garantizada (sic)”, señaló Gustavo Petro.

El mandatario acusó al CNE de un supuesto intento de “golpe de Estado” en su contra, así como de “cerrar” la participación de la “principal fuerza política” en el territorio nacional.

“Hasta el acuerdo de paz se centró en permitir la participación política. El consejo electoral en su mayoría no solo intentó inconstitucionalmente dar el golpe de estado contra el presidente, sino cerrar la puertas de la participación a la principal fuerza política de Colombia (sic)”, aseveró el jefe de Estado.

Gustavo Petro acusó al CNE
Gustavo Petro acusó al CNE de un supuesto intento de “golpe de Estado” en su contra - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro señaló que como mandatario de Colombia debe garantizar las elecciones para este 2026, motivo por el cual le pedirá a la Policía Nacional la disminución de homicidios y la captura de compradores de votos.

“A mí me corresponde garantizar las elecciones libres y en paz.Por eso centraré la acción de la policía y la calificación inmediata de los comandantes regionales de la policía en la disminución de la tasa de homicidios en las regiones y la captura de compradores de votos en estas elecciones (sic)”, señaló

Asimismo, le pedirá al director de la Policía balances semanales de los resultados y tomar sus respectivas decisiones .

“El director nacional de la policía me pasará balance semanal de los resultados y habrá los cambios regionales que las cifras indiquen.A las fuerza políticas que agredan desde el Consejo Nacional Electoral, les propongo responder en paz y con al masividad del voto y de las firmas (sic)”, expresó.

Gustavo Petro convocó una reunión para la Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de garantizar la legitimidad en la recolección de firmas.

“El comité de las firmas para convocar al Asamblea Nacional Constituyente se reunirá conmigo para otorgar las garantías de su acción legítima para la recolección de las firmas (sic)”, indicó el mandatario colombiano.

Insistió que la constituyente se debatirá a partir del 20 de julio de 2026 y será responsabilidad del nuevo gobierno.

“El ejercicio del poder constituyente del pueblo, a través de una asamblea que apruebe el Nuevo Congreso, se debatirá a partir del 20 de Julio y pasará su discusión al nuevo gobierno de Colombia (sic)”, aseveró Petro.

El jefe de Estado afirmó que las instituciones en Colombia deben ser reformadas para, según sus palabras, “ponerlas en servicio de la ciudadanía”.

Gustavo Petro aseguró que
Gustavo Petro aseguró que en Colombia deben ser reformadas las instituciones para “ponerlas”, según el mandatario, en servicio de la ciudadanía - crédito @petrogustavo/X

“Creo que la necesidad de reformar instituciones para ponerlas al servicio del pueblo y de garantizar con actos legislativos votados en esa magna Asamblea, elegida por el pueblo, los derechos fundamentales de la gente se pone al orden del día, y es esencial para la Justicia y la Paz de Colombia (sic)”, indicó Gustavo Petro.

Finalmente, el mandatario colombiano señaló que “desde mi visión creo que Colombia y toda América deben enfocarse al objetivo de consolidar un gran Pacto por la Vida, que logré la paz y el progreso para todas las sociedades (sic)”.

