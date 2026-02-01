Colombia

Al frente de la Policía, madre le dio una ‘tunda’ a su hijo que fue capturado en flagancia: “En mi casa no crie delincuentes”

Sin importarle que había policías presentes y cámaras, la señora se aseguró de darle una lección a su hijo y le aseguró que no lo iba a ayudar a salir libre

Mujer reprende a su hijo tras ser capturado robando - crédito @EltrinoCo / X

El episodio que se vivió recientemente en una estación de Policía de la Costa Atlántica no dejó a nadie indiferente. Lo que comenzó como un operativo rutinario culminó en una escena que se propagó rápidamente por redes sociales.

En el video se observa a una madre, visiblemente alterada, golpeando con una especie de palo a su hijo adolescente, detenido poco antes por su presunta participación en un robo.

Quienes presenciaron el momento aseguran que el impacto mayor no fue la detención en sí, sino la dura reacción materna. El adolescente, junto a su compañero y observado por los policías, que habrían grabado la escena, quedó expuesto no solo ante la autoridad, sino ante la mirada y el juicio implacable de su madre. “En mi casa no crie delincuentes”, se escuchó, mientras la mujer los gritaba.

Presuntos testigos relataron en los comentarios de redes sociales que la madre no buscó explicaciones ni intercedió ante la Policía; fue derecha hacia su hijo para exigirle cuentas, repitiendo una advertencia que, según ella misma, ya había dado en el pasado.

La mujer recriminó la actitud
La mujer recriminó la actitud de su hijo - crédito captura de pantalla

La reprimenda dejó al menor suplicando que la situación se detuviera. Prometió no volver a incurrir en ese tipo de conductas, pero la madre insistía en que ya había sido advertido y que debía afrontar las consecuencias de sus actos.

La grabación de la escena, que circula ampliamente en plataformas digitales, generó un debate entre los usuarios. Mientras un sector aplaudió la actitud firme de la madre y la consideró una muestra de responsabilidad frente a la delincuencia juvenil; otros expresaron su preocupación por el grado de violencia en la corrección y cuestionaron si ese tipo de castigos pueden tener efectos negativos en un menor.

Para otros usuarios, la exposición pública y la agresividad de la reprimenda pueden dejar huellas difíciles de superar en un adolescente. Plantearon que la vergüenza sufrida podría ser mayor que la sanción policial y advirtieron sobre la necesidad de buscar métodos de corrección más constructivos, que no recurran a la violencia física ni a la humillación ante terceros.

Diversas usuarias y usuarios defendieron a la madre implicada, asegurando que el acto partió de una preocupación genuina. Una internauta comentó: “Ella en realidad lo ama, es una buena madre, quiere su bien, no su mal”.

Algunas personas en redes defendieron
Algunas personas en redes defendieron el actuar de la mujer - crédito Freepik

Con una mirada similar, otro usuario opinó: “Es por su bien, por lo que lo Ama lo hace, solo las Madres entienden”. La dimensión educativa también surgió en los comentarios, cuando alguien indicó: “Así sabrá que estudiar y trabajar son el camino, excelente señora”.

En contraste, otros usuarios expresaron rechazo ante el método utilizado. Uno de ellos expuso: “Cómo le puede pegar así”, y otro reflexionó acerca del daño a largo plazo, señalando: “Los golpes no corrigen, crean traumas, rencor y rebeldía”. El contenido visual del video dio pie a otra reacción: “El otro sintió todos los correazos en su espalda”, evidenciando el impacto físico mostrado. Entre las condenas, se leyó: “Ella deben darle igual, póngala presa”, y otro comentario finalizó con: “Faltó el otro”.

Las posturas enfrentadas reflejaron una grieta sobre los métodos de disciplina y protección en la crianza, con la violencia doméstica y la autoridad parental como puntos de debate primordiales entre la audiencia.

La escena, reproducida una y otra vez en nternet, generó reflexiones cruzadas sobre la responsabilidad en la crianza, la efectividad de los castigos y la exposición pública de los menores en situaciones de crisis.

Otros usuarios, cuestionaron la manera
Otros usuarios, cuestionaron la manera de educar por parte de la mujer - crédito Freepik

El debate sigue abierto y, aunque las autoridades no han emitido declaraciones formales, el impacto de la escena parece haber superado el ámbito policial. Para muchos, la mayor sanción para el joven no fue enfrentar a la ley, sino haber sido reprendido en público por quien esperaba apoyo y comprensión.

