Paloma Valencia se fue contra Laura Sarabia y sus hermanos por pretender designar interventores de EPS a dedo: “No lo digo yo, lo dice Petro”

Paloma Valencia envió duro mensaje a Laura Sarabia - crédito @CeDemocratico/x

La senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, lanzó duras acusaciones contra la embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, durante un evento realizado en Medellín, Antioquia. En su intervención, señaló a la alta funcionaria en medio de cuestionamientos sobre la crisis de la Nueva EPS y los problemas del sistema de salud colombiano.

En la misma jornada, Valencia se refirió a las acusaciones que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, contra la alta funcionaria y sus familiares sobre presunta participación en irregularidades, que le habrían costado a la aseguradora intervenida por el Estado miles de millones de pesos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Empieza la nueva EPS. Vea, allá hay una en la nueva EPS. Esa la acabó Petro. Era una empresa privada y pública, y lo que hizo fue intervenirla. ¿Sabe cuántos años tiene en arrestos por no responderles a los colombianos después de las tutelas? El director de la EPS, que ahora es superintendente: diez años, diez años de arresto. ¡Y la plata se la estaba robando! No lo digo yo, lo dice Petro. Laura Sarabia y sus hermanos, ¡robándose! Y el presidente dice que no se había dado cuenta”, expuso la aspirante presidencial.

Paloma Valencia criticó a Laura Sarabia por polémica con la Nueva EPS - crédito @laurisarabia/X/Centro Democrático

La intervención de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, añadió nuevas críticas enfocadas en la administración pasada de diferentes EPS. Según su criterio, las personas encargadas de desfalcar el sistema de salud colombiano son cercanas al presidente Petro.

“Pero ahí le quedan a Petro los socios, qué error. Unos socios que quieren ir a la Presidencia con él. Se robaron la Nueva EPS. Perdón, se robaron SaludCoop, Cafesalud, Caprecom. Y son muy carretudos y echan cuentos”, señaló el líder político del Centro Democrático en el Hueco, Medellín, haciendo referencia a la excanciller de Colombia Laura Sarabia.

Luis Carlos Leal reveló cómo Laura Sarabia influyó en presunto saqueo al sistema de salud que denunció Petro

Luis Carlos Leal reveló cómo Laura Sarabia influyó en presunto saqueo al sistema de salud que denunció Petro - crédito Supersalud/Cancilleria

Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, aseguró que a través de Laura Sarabia llegaron a su oficina los nombres de los interventores, presentados como una orden del presidente de la República, Gustavo Petro.

“A través de la mano derecha de Laura Sarabia, llegaron las hojas de vida diciendo que, efectivamente, había sido una orden del presidente de la República, con lo cual claramente he verificado que se hubieran cumplido los requisitos cedidos a esa designación”, afirmó el aspirante al Senado de la República a Caracol Radio.

A propósito, expresó que solo hace falta que se reúnan las pruebas existentes que verifiquen la cadena de responsabilidades en lo que calificó como un “entramado de traición, como lo ha denominado el presidente de la República”.

El exsuperintendente de Salud sostuvo que puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación las irregularidades, aportando pruebas - crédito Supersalud

Desde la óptica de Leal, si bien ser engañado o traicionado no constituye un delito, sí señala un problema de confianza institucional. Expresó: “Delito hubiese sido que, como superintendente nacional de Salud, no hubiéramos ejercido las labores que teníamos que ejercer, que, en este caso, fue continuar vigilando la labor de aquellos interventores que se habían nombrado para verificar que sus labores fueran acotadas o acordes a la ley”. Leal agregó que, al detectar irregularidades en los “negocios alrededor de la salud”, las puso en conocimiento de la Fiscalía, aportando las pruebas que ahora reposan ante ese organismo.

El exsuperintendente expresó al medio citado que le produce satisfacción que la verdad esté saliendo a la luz y subrayó que quienes intentaron proteger la salud pública terminaron inmersos en mentiras y engaños por el interés de algunos de preservar el negocio de la corrupción en Colombia.

Finalmente, tanto por declaraciones presidenciales como por las del propio Leal, el episodio refuerza la urgencia de una reforma profunda que combata la intermediación en el sistema. Como precisó en Caracol Radio, “necesitamos una solución de raíz, como lo ha propuesto el Gobierno en distintas oportunidades: una reforma a la salud que elimine la intermediación. Mientras ese cáncer siga existiendo, no va a haber enfermedad que se cure”.