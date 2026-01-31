Maluma, Nicky Jam, Jessi Uribe y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Maluma celebra su cumpleaños 32 con el estreno de "1+1", una colaboración junto a la cantante puertorriqueña Kany García - crédito @maluma/Instagram

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional durante la última semana de enero de 2026.

Jessi Uribe y Edén Muñoz se juntaron en “Te Supero”

Compuesta por ambos artistas, la canción aborda el momento en el que el despecho deja de ser impulso y se convierte en una decisión: priorizarse. El tema plantea la ruptura desde una perspectiva clara, donde superar no implica olvidar, sino reconocer el propio valor. El sencillo combina las vocales firmes y contenidas, en las que ambos artistas transmiten honestidad emocional.

El video oficial, fue grabado en Mazatlán, Mexico, bajo la dirección de Doble A, el cual refuerza este concepto desde lo visual. Ambientado en una cantina de luz tenue, muestra a los dos artistas interpretando la canción mientras se desarrolla la historia de una expareja que se reencuentra tras la ruptura.

Lalywood presenta “Bluejeaneo”, un perreo con carga nostálgica

La cantautora barranquillera lanza un nuevo adelanto de su larga duración Declaraciones Menstruales Sinceras, un proyecto que narra las fases del ciclo menstrual desde una mirada honesta, femenina y profundamente creativa.

El tema se propone conectar la energía biológica de la ovulación con sonidos ochenteros, noventeros y dosmileros. Es una canción que invita a moverse, pero también a recordar las fiestas improvisadas, los salones sociales cubiertos con bolsas de basura en los vidrios, las minitecas y ese deseo adolescente de bailar hasta que se apague la luz.

“Bluejeaneo es una oda a la ovulación. Habla de ese momento del ciclo en el que una se siente viva, magnética, con ganas de salir, de bailar, de existir con más fuerza”, explica la artista en un comunicado de prensa.

Maca y Gero exploran el amor imposible con “Debería ser yo”

El dúo colombiano continúa mostrando la evolución de su propuesta musical con el lanzamiento de esta balada pop donde abordan el sentimiento de amar a alguien que ya está con otra persona.

La canción refleja vulnerabilidad, frustración y esperanza, y pasó por distintos procesos creativos antes de llegar a su versión final. El tema también marca una nueva etapa artística para el dúo, que se encuentra trabajando en nuevo material de estudio.

Maluma celebra su cumpleaños junto a Kany García en “1+1″

En su cumpleaños número 32, Maluma sorprendió a sus seguidores por dos motivos. El primero, presentó un nuevo look que ya dio de qué hablar debido a que se trataría de la antesala de un nuevo álbum de estudio. El segundo, el lanzamiento de esta colaboración con la puertorriqueña que apuesta en su letra por la libertad de amar sin restricciones y muestra la madurez artística y personal del cantante.

El estreno vino acompañado de un videoclip, grabado en Medellín y dirigido por Stillz, reconocido por su trabajo en videoclips de Bad Bunny y Rosalía, en el que ambos artistas recorren diversos escenarios icónicos que resaltan los valores de la cultura colombiana. En imágenes cargadas de color y movimiento, destaca la secuencia donde Kany sale de una finca rural durante la “hora dorada”, seguida de una ceremonia casi folclórica en la que Maluma la despide.

Juan Palau y Kiño se juntaron en “Bombonera”

Los cantantes y actores colombianos demostraron con esta colaboración que no aceptan disculpas a los malos tratos en el amor, con esta fusión de cumbia con elementos urbanos dando especial enfasis en la voz de Palau (por estos días en La casa de los famosos Colombia) y los chanteos del rapero que le dan vida a esta historia de cero sentimientos y determinación después de una relación.

El videoclip se grabó entre Colombia y España, con un concepto en el que los artistas buscan superar este mal momento en el amor, con amigos y buena música al mejor estilo de las barras de fútbol.

Nicky Jam abre una nueva etapa con ‘Bohemio’

El ícono global de la música urbana y ganador del Latin Grammy, presentó su nuevo álbum de estudio, considerado como uno de los proyectos más personales de su carrera.

El disco marca una etapa artística enfocada en la madurez y la introspección, en la que el cantante revisita su historia personal mientras explora nuevas sonoridades. Cada canción funciona como un capítulo dentro de una narrativa emocional que aborda temas como el amor, la pérdida, el arrepentimiento y los nuevos comienzos.

El larga duración incluye fusiones con salsa y otros sonidos latinos, además de colaboraciones con artistas como Beéle, Dei V, Baby Ranks, Maisak, Ryan Castro y Chris Lebrón.

Zelaya sumó a Gusi en “No Me Llores”

La cantautora guatemalteca se juntó como el colombiano para dar forma a un tema lleno de ritmo, buena vibra y un mensaje claro: el amor, como la vida, es una decisión que se elige y se cuida todos los días.

“Para que una relación dure para siempre, no basta con sentir; hay que cuidarla, alimentarla y reinventarla constantemente, manteniendo viva la chispa como cuando uno se enamora por primera vez”, comentaron los artistas sobre el concepto detrás de la canción, en un comunicado de prensa.

Jay Torres fusiona sonidos caribeños con urbano en “¿Qué somos?”

El artista urbano, actual participante de La casa de los famosos Colombia, dejó antes de ingresar al formato un tema que aborda la incertidumbre emocional dentro de las relaciones modernas.

Aron Luix presenta “Pobla2″

El estadounidense de ascendencia dominicana presenta un sencillo que destaca por su ritmo contagioso, su flow natural y una marcada vibra caribeña.

El sencillo llega acompañado de un visualizer oficial de estética tropical, con imágenes sencillas que acompañan el mood del tema y funcionan como una extensión natural de su sonido.

Babasónicos presenta el videoclip de “Tiempo Off”

Como parte de la salida de Cuerpos, el disco que publicó la banda argentina a finales de 2025, se estrenó el segundo videoclip de este material, caracterizado por su enfoque minimalista a la par que aborda el deseo y la frustración con la misma crudeza que la letra del tema.

Oscar Ortiz presenta “Escondidas” con Gabito Ballesteros

El cantante y compositor mexicano presentó el tema principal de su esperado debut, Silencio Habla, con el que asìra a consolidarse como la voz de la nueva generación del regional mexicano fusionando cumbia y pop. Esta canción marca el tono de un álbum lleno de emociones crudas, amores jóvenes y relatos no contados.

Conociendo Rusia arrancó el año con “Películas De Acción”

Luego de varias colaboraciones, el proyecto de Mateo Sujatovich presenta su primer estreno del año, marcado por una melodía profunda donde las guitarras y las voces que se encuentran al frente son el medio para que el cantante plasme con su interpretación una letra que cala hondo con palabras sencillas, un vocabulario cercano y la expresión de extrañar a un otro que supo estar cerca.

Armando Ramos le pone voz al desamor con “Lo hecho, hecho está”

El que fuera miembro fundador de Calibre 50 presenta una balada que aborda las experiencias más universales: amar, perder y aprender a soltar, dando su propio sentido a ese punto de quiebre donde el día a día cambia para siempre y solo queda aceptar lo vivido para poder seguir adelante.

Varados presenta “Más Que Un Amigo”

Esta agrupación peruana viene en franco ascenso y presenta un sencillo que deja ver su faceta más vulnerable, pero a la vez esperanzadora, narrando el momento en que una amistad profunda se transforma en amor, mientras el miedo a arruinarlo todo convive con el deseo de confesar lo que se siente. Guitarras acústicas y un pulso pop contemporáneo la propulsan hasta transformarla en uno de sus mejores momentos como agrupación.