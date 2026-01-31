Colombia

Katherine Miranda y Bruce Mac Master advirtieron sobre estrategia de Petro tras la suspensión de emergencia económica: “Aceitar la maquinaria política”

La congresista y el líder gremial coincidieron en que el proceder de la actual administración vulnera la carta magna y los principios democráticos básicos

Guardar
Katherine Miranda y Bruce Mac
Katherine Miranda y Bruce Mac Master advirtieron estrategia de Petro tras suspensión de emergencia económica - crédito Presidencia/Andi/Congreso

La Corte Constitucional decidió suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica, una determinación que reconfigura el escenario político colombiano a meses de las próximas elecciones y sitúa en el centro del debate las acciones recientes del Gobierno y su impacto institucional.

“PRIMERO. SUSPENDER PROVISIONALMENTE el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, “[p]or el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”, hasta tanto la Sala Plena de la Corte Constitucional profiera una decisión de fondo”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Con una votación de seis
Con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, la Corte Constitucional suspende el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro - crédito Corte Constitucional

La votación, con una mayoría de seis magistrados frente a dos, pone en pausa la medida impulsada por el presidente de la República, Gustavo Petro, que criticó públicamente la decisión y anticipó posibles consecuencias.

“Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo. En el fondo, la sociedad colombiana decidirá quien pagó los efectos de la tasa de interés del Banco de la República y de la especulación de frack del país, solo basta esperar”, expuso el mandatario en su cuenta de X.

La congresista y el líder
La congresista y el líder gremial coincidieron en que el proceder de la actual administración vulnera la Carta Magna y los principios democráticos básicos - crédito César Carrión/Presidencia - @KatheMirandaP/X

En las repercusiones posteriores al fallo, Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, señaló que estas decisiones del Ejecutivo deberían generar alarma sobre el rumbo del proceso electoral venidero, en el que se definirá al sucesor de Petro. La congresista aseguró que ya existen indicios sobre el supuesto uso de recursos públicos para favorecer causas afines al Pacto Histórico, advirtiendo: “Hoy la democracia está en riesgo, hoy no hay libertad de elección porque hay muchas denuncias de contratistas diciendo que los están obligando a llevar hojas con nombres de personas que van a traer a cambio de renovarles el contrato”.

En paralelo, Miranda condenó el enfoque del Gobierno, calificándolo como “discurso populista y mentiroso”. Recordó que fue el propio Ejecutivo quien planteó un presupuesto desfinanciado, y subrayó que los movimientos actuales –firmas masivas de contratos incluidos– solo pretenden “aceitar las maquinarias para la campaña política”.

Para Miranda, el problema va más allá del ámbito económico: “Acá, el problema ni siquiera es el tema económico, sino la forma en la que se están saltando la Constitución, cómo están usurpando las funciones del Congreso”. La aspirante al Senado también reiteró que el proceder de la actual administración vulnera tanto la Carta Magna como los principios democráticos básicos, alertando sobre la profundidad de las consecuencias de cara a los comicios presidenciales.

Bruce Mac Master respondió a
Bruce Mac Master respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro y defendió la decisión de la Corte Constitucional de suspender la emergencia económica decretada por el Gobierno- crédito Colprensa (Composición Fotográfica)

Las críticas hacia la suspensión del decreto y el trasfondo de su expedición no se limitaron a sectores políticos. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en entrevista con Semana, sostuvo que el Gobierno tenía pleno conocimiento de la inconstitucionalidad del decreto. “El Gobierno sabía que esto era inconstitucional, por lo que yo me pregunto hasta qué punto todo esto era un libreto organizado. Yo creo que muchas voces le dijeron al presidente que esto era inconstitucional”, afirmó Mac Master.

Para el líder gremial, el decreto implicaba que los colombianos pagaran más impuestos mientras el Ejecutivo contaba con mayores recursos en un contexto preelectoral. Según Mac Master, la iniciativa está ligada a una estrategia cuidadosamente diseñada, con roles y discursos definidos: “Eso no es responsable con los hogares colombianos”, sentenció.

Mac Master, además, advirtió sobre el riesgo de fomentar desorden social deliberadamente: “Lo que quieren básicamente es un levantamiento, un desorden y que haya heridos, porque al final a lo que terminan conduciendo es a eso. Hay que ser mucho más responsables con Colombia y pensar más en la gente”.

Temas Relacionados

Emergencia económicaGustavo PetroOposiciónKatherine MirandaBruce Mac MasterGobierno nacionalCorte ConstitucionalEleccionesClientelismoPopulismo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Messi en Colombia: las exigencias que hizo el club del argentino para visitar Medellín

Inter Miami y Atlético Nacional se enfrentarán en el estadio Atanasio Girardot en un partido amistoso

Messi en Colombia: las exigencias

Hallan el cadáver de Ángel Montoya, desapareció tras lanzarse al río Cauca mientras grababa un video para redes sociales

La localización del cuerpo en inmediaciones de Bolívar y Bugalagrande fue posible gracias a la colaboración entre organismos de socorro y trabajadores locales

Hallan el cadáver de Ángel

Jhon Jader Durán se aleja de la Juventus: otro equipo europeo estaría detrás de su traspaso

La incorporación del jugador colombiano al conjunto francés se concretará tras finalizar su actual préstamo en Turquía, lo que permitirá su participación en la recta final de la Ligue 1 y en los playoffs europeos

Jhon Jader Durán se aleja

Ministerio de Salud confirmó que no hay reportes del virus Nipah en Colombia, pero las autoridades están tomando medidas

La tasa de letalidad del virus oscila entre el 40% y el 75%. Puede generar inflamación del cerebro

Ministerio de Salud confirmó que

Ministro de Defensa anunció plan de seguridad para Bucaramanga y se refirió a las próximas elecciones: “Que gane la sensatez”

En medio de la reunión con autoridades locales, el jefe de cartera presentó propuestas coordinadas para enfrentar la delincuencia y reforzar el control institucional durante las elecciones legislativas y presidenciales

Ministro de Defensa anunció plan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Colombia por

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

ENTRETENIMIENTO

Carmen Villalobos se refirió a

Carmen Villalobos se refirió a las reacciones en redes sociales por su ruptura con Frederik Oldenburg: “Me divierto con tanta pendejada”

Karina García pidió a sus fans dejar atrás su relación con Andrés Altafulla: “Suelten ese tema”

Ana del Castillo enfrentó a Petro por sus polémicas declaraciones sobre Jesús y María Magdalena: “Blasfemaste contra el Señor”

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Qué serie ver esta noche en Prime Video Colombia

Deportes

Messi en Colombia: las exigencias

Messi en Colombia: las exigencias que hizo el club del argentino para visitar Medellín

Jhon Jader Durán se aleja de la Juventus: otro equipo europeo estaría detrás de su traspaso

Hora y dónde ver el UFC 325: Volkanovski vs. Lopes será la pelea estelar

El peculiar homenaje a Falcao que es tendencia en Colombia: “El tigre no es como lo pintan”

Camila Osorio avanzó a la final del WTA 125 de Manila: una medallista olimpica será su próxima contrincante