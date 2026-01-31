Colombia

Colombia completó el regreso de más de 6.000 deportados desde Estados Unidos, primer vuelo de 2026 llegó a Bogotá

El Gobierno nacional ha manifestado que tiene un compromiso con los connacionales que buscan volver al territorio nacional

El primer vuelo con deportados
El primer vuelo con deportados del 2026 llegó a Colombia el 29 de enero - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Un grupo de 109 ciudadanos colombianos, compuesto por 90 hombres y 19 mujeres, llegó a Bogotá el 29 de enero de 2026 tras haber sido deportado desde Estados Unidos. El traslado se realizó en un vuelo directo desde Alexandria, Louisiana, operado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en coordinación con la Cancillería de Colombia.

Este vuelo marca la continuación de una serie de operaciones de repatriación que buscan atender la situación de connacionales sujetos a procesos migratorios en territorio estadounidense.

El más reciente vuelo, efectuado con un Boeing 737-700 de la FAC, despegó del Aeropuerto Internacional de Alexandria hacia la capital colombiana, transportando además 310 kilogramos de carga. De acuerdo con los datos oficiales, el trayecto tuvo una duración de 11 horas y 13 minutos. Con esta operación, la serie de vuelos de repatriación alcanza un total de 59 vuelos realizados desde la reanudación del programa.

Los gastos de estos vuelos
Los gastos de estos vuelos son asumidos por Colombia - crédito Migración

Según los registros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, desde el inicio de estas operaciones han sido retornados 6.047 pasajeros y trasladados 30.802 kilogramos de carga. El tiempo acumulado de vuelo asciende a 663 horas y 2 minutos, reflejando la magnitud logística de la iniciativa. Las autoridades han destacado la coordinación entre la FAC y la Cancillería, que permite responder a los requerimientos de retorno solicitados por las autoridades estadounidenses y las necesidades de los colombianos afectados.

El procedimiento de traslado inicia con la identificación de los connacionales sujetos a deportación en Estados Unidos, quienes son concentrados en puntos de salida designados, como el aeropuerto de Alexandria.

Una vez completados los trámites migratorios, las autoridades estadounidenses entregan la custodia de los pasajeros a la tripulación de la FAC, que se encarga del traslado seguro hasta Bogotá. El operativo incluye el acompañamiento de personal especializado para garantizar la integridad y el cumplimiento de los protocolos internacionales.

No se ha confirmado cuándo
No se ha confirmado cuándo será el siguiente vuelo humanitario - crédito EFE

La Cancillería de Colombia mantiene canales de comunicación con las familias de los deportados y ofrece apoyo consular, tanto en la etapa previa al vuelo como en el proceso de llegada e integración en el país. El seguimiento a cada caso busca facilitar la reincorporación social y brindar la asistencia necesaria, según informaron fuentes diplomáticas.

El flujo de deportaciones de ciudadanos colombianos desde Estados Unidos ha registrado un incremento en los últimos meses, impulsado por el endurecimiento de las políticas migratorias y los acuerdos de cooperación bilateral. Las autoridades colombianas han reiterado su compromiso con la protección de los derechos de sus ciudadanos en el exterior y la disposición para atender los desafíos derivados de esta dinámica.

Las cifras acumuladas muestran la dimensión del fenómeno migratorio entre Colombia y Estados Unidos, así como el esfuerzo institucional desplegado para hacer frente a las consecuencias sociales y humanitarias de los procesos de deportación. La Fuerza Aeroespacial Colombiana ha resaltado la importancia de mantener la operatividad de la flota y la capacitación continua de su personal para responder de manera eficiente a los requerimientos de transporte humanitario.

Colombia ha retornado a más
Colombia ha retornado a más de 6.000 connacionales - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Entre los pasajeros transportados en el más reciente vuelo se encontraban personas de diferentes regiones del país, que, tras su arribo a Bogotá, siguieron los procedimientos establecidos por las autoridades migratorias y recibieron orientación sobre los servicios de asistencia disponibles. La FAC confirmó que continuará con las operaciones previstas, en coordinación con la Cancillería, para garantizar la repatriación ordenada de los ciudadanos que así lo requieran.

El balance actualizado de las operaciones será presentado ante las instancias gubernamentales correspondientes, con el objetivo de ajustar los procedimientos y fortalecer los mecanismos de apoyo a los connacionales afectados por medidas de deportación en Estados Unidos.

