Colombia

Un artesano venezolano fue agredido por turistas en el Centro Histórico de Cartagena: le rompieron la cara, le dieron patadas y lo exhibieron

La confrontación surgió tras una advertencia sobre seguridad y dejó secuelas personales y sociales difíciles de reparar

El incidente registrado cerca de la Universidad de Cartagena expuso la vulnerabilidad de quienes desempeñan oficios informales, luego de que una golpiza despertara una reacción de repudio entre defensores de derechos humanos y organizaciones sociales - crédito captura de pantalla / @PilotodeCometas / X

Un episodio de violencia sacudió el Centro Histórico de Cartagena el pasado domingo 25 de enero de 2026. Un artesano venezolano fue agredido por una familia de turistas nacionales tras advertir sobre el uso imprudente de patinetas eléctricas en zonas peatonales.

El incidente, ocurrido cerca de la Universidad de Cartagena alrededor de las 8:30 p. m., fue grabado en video y ha intensificado el debate en torno a la discriminación y la ausencia de regulación para vehículos de movilidad personal en áreas turísticas.

Jonathan Ortiz Arroyo, migrante venezolano y artesano, se encontraba en su habitual puesto de trabajo al producirse los hechos. Mientras las calles estaban pobladas de transeúntes, un grupo de jóvenes irrumpió a gran velocidad en patinetas eléctricas, rozando a Ortiz Arroyo de manera peligrosa.

El artesano les advirtió: “Ten cuidado, puedes lastimar a alguien”, según la denuncia presentada y los testimonios recogidos por El Tiempo.

El hecho ocurrió en el sector céntrico cuando un migrante fue atacado tras advertir sobre el uso imprudente de patinetas eléctricas, situación que llevó a reactivar la discusión sobre discriminación y regulación en espacios públicos. crédito @PilotodeCometas / X

Tras esta advertencia, el ataque fue inmediato. Una mujer que acompañaba al grupo se precipitó sobre Ortiz Arroyo y le propinó golpes en el rostro, a la vez que lo insultaba, de acuerdo con la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Poco después, otro hombre se sumó y bloqueó el paso a la víctima para impedirle refugiarse. Más tarde, un adulto identificado como el padre de los jóvenes también participó en la agresión.

La familia derribó al artesano, quien recibió patadas y golpes en el suelo; su ropa fue destrozada y sufrió varias lesiones, según la secuencia descrita por el medio mencionado. Las imágenes provocaron indignación entre quienes presenciaron el hecho y entre usuarios en redes sociales.

Tras la golpiza, los agresores sometieron a Ortiz Arroyo a un recorrido forzado por calles del centro, exhibiéndolo ante los visitantes como un supuesto delincuente en flagrancia.

Este acto de humillación pública generó profundo repudio entre internautas y testigos del hecho, aunque en los video registrados, se ven pocas personas tratando de interceder en la agresión.

Para el corresponsal John Montaño, quien registró la agresión, este hecho la violencia estuvo teñida de clasismo y xenofobia hacia los migrantes que ejercen oficios en el espacio público de Cartagena.

El reciente ataque a un artesano venezolano en el Centro Histórico revela carencias en la protección de migrantes y expone vacíos normativos para vehículos de movilidad personal en entornos turísticos de relevancia nacional - crédito @PilotodeCometas / X

Algunas personas intentaron auxiliar al artesano hasta que llegó la policía. Los agentes documentaron el caso y lo remitieron a la Fiscalía General de la Nación; sin embargo, para entonces la familia agresora ya había abandonado la zona y no se conoce su paradero.

Robos en el corazón de Cartagena, extorsión con servicios sexuales y la ciudad asediada por mafias digitales

Un turista extranjero fue víctima de robo en pleno centro histórico de Cartagena, hecho que quedó registrado en video. El incidente ocurrió en el Parque Centenario, donde el visitante habría contratado servicios sexuales en la vía pública y fue despojado de su celular por una de las mujeres involucradas.

La vulnerabilidad de los turistas en Cartagena ha quedado expuesta tras la reciente detención de una banda criminal especializada en secuestrar y asaltar a visitantes extranjeros.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el grupo actuaba bajo las órdenes de Luis Alfredo Barco Chaver, alias Campanita, quien continuaba coordinando los delitos desde prisión. Esta organización está vinculada a por lo menos seis casos documentados que incluyen el asesinato de un ciudadano ruso y la utilización de aplicaciones de citas para contactar a las víctimas.

Sujeto es asaltado en medio de acto obsceno en el Parque Centenario de Cartagena - crédito Redes Sociales

En el video grabado por un residente local, se observa cómo una de las mujeres distrae al extranjero mientras la otra extrae el teléfono celular del bolsillo del turista. Posteriormente, otras personas participan en la maniobra, entregando el dispositivo hurtado a una cómplice y buscando sustraer otros objetos.

El informe judicial describe que los delitos eran planificados por Campanita junto a un individuo identificado como Davidson.

Tomaban contacto con los turistas, organizaban los encuentros mediante plataformas digitales y concretaban las citas en zonas céntricas o en los hoteles donde los extranjeros se hospedaban, desplazándolos luego hacia lugares como Marbella o la vía a Barranquilla.

Las fuerzas de seguridad capturaron a integrantes de la organización en Turbaco y Bayunca (Bolívar), Sincelejo (Sucre) y Soacha (Cundinamarca). Una vez bajo el control de la banda, las víctimas eran trasladadas principalmente a Turbaco, donde eran despojadas de sus pertenencias y se vaciaban sus cuentas bancarias. Entre las pruebas incautadas figuran ocho tarjetas bancarias internacionales que, según la Fiscalía, pertenecen a los afectados.

Vecinos del Parque Centenario han solicitado un aumento de la presencia policial debido al incremento de estos delitos, mientras aún se desconoce si las personas implicadas en el hecho registrado en video han sido judicializadas.

