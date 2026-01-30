Colombia

Padre de asesora del congresista que también falleció en el siniestro aéreo en Norte de Santander envió conmovedor mensaje: “Era noble”

Juan Carlos Acosta manifestó su profundo dolor y recordó a su hija como una persona dinámica y trabajadora

Guardar
Padre de asesora del congresista
Padre de asesora del congresista que también falleció en el siniestro aéreo en Norte de Santander envió conmovedor mensaje - crédito X

El hallazgo de la aeronave HK-4709 en una zona montañosa del Catatumbo, a media hora del municipio de La Playa en el departamento de Norte de Santander, fue confirmado la tarde del 28 de enero de 2026 por las autoridades locales. No se reportaron sobrevivientes y se identificaron 15 víctimas fatales, según información proporcionada en una mesa de crisis desarrollada en Ocaña.

Debido a la presencia de actores armados ilegales en la región, las tareas de recuperación se realizaron bajo estrictas medidas de seguridad. Jorge Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, afirmó que la zona tiene injerencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Farc, lo que obligó a reforzar los protocolos para los equipos de rescate.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El funcionario detalló: “Sabemos que en el departamento delinquen los delincuentes del ELN y de las Farc, pero en este momento la idea es poder llegar allá con todas las medidas de seguridad y aparte de eso, es una situación lamentable que se presenta en el departamento”.

Juan Carlos Acosta manifestó su
Juan Carlos Acosta manifestó su profundo dolor y recordó a su hija como una persona dinámica y trabajadora- crédito Redes Sociales

En la lista de pasajeros se encontraba Natalia Acosta Salcedo; la joven, de 29 años, ejercía como abogada y asesora del representante a la Cámara Diógenes Quintero, que también falleció en el siniestro.

En declaraciones dadas a Noticias Caracol, Juan Carlos Acosta manifestó su profundo dolor y recordó a su hija como “una persona noble, muy joven, dinámica, trabajadora, buena madre, buena hija, buena amiga y buena compañera”. Destacó que la principal motivación de Natalia era su hija y su desarrollo profesional, indicando que planeaba continuar su formación para garantizar una mejor educación para la niña.

“Un ser humano que merecía seguir en este mundo tratando de hacer las cosas que quería para ella y para su hija, pero lamentablemente las cosas son así”, relató al medio citado.

Durante la última conversación que mantuvo con ella, Natalia expresó su interés en involucrarse en actividades políticas, respaldada por el representante a la Cámara.

“Hablamos básicamente de lo que venían a hacer cuando viniera acá a la ciudad. Quería hacer alguna actividad de tipo político en acompañamiento con el representante Diógenes Quintero para que la orientáramos en eso, pues nosotros tenemos un poco más de experiencia, pero lamentablemente no alcanzamos”, expuso.

Integrantes del equipo de Diógenes Quintero se salvaron de morir en el accidente de la aeronave

El equipo de trabajo de
El equipo de trabajo de Diógenes Quintero decidió viajar por carretera hasta Ocaña, donde esperaría la llegada del representante - crédito @diogenesqa/X

Juan Camilo Pérez, uno de los integrantes del equipo del representante Diógenes Quintero, reveló que se salvó de morir en el siniestro aéreo. De acuerdo con su relato, que ofreció a Noticias Caracol, la decisión de no ir en ese vuelo estuvo motivada por la necesidad de cumplir una agenda alterna en Cúcuta, antes de trasladarse a Ocaña.

“Estábamos cumpliendo con unos compromisos precisamente con el representante a la Cámara. Nos desplazábamos hacia el municipio de Ocaña (…). (Acordamos que Diógenes) viajara en avioneta y el resto del equipo nos trasladábamos por tierra”, explicó.

En consecuencia, el equipo de Quintero partió a las 6:30 a. m. desde Cúcuta y llegó a Ocaña alrededor de las 11:30 a. m. A su arribo al aeropuerto de Ocaña, esperaron la llegada del congresista y su asistente. “El vuelo tenía que aterrizar en Ocaña a las 12:10 del mediodía. Estuvimos todo el tiempo esperando, pero lamentablemente el vuelo nunca llegó”, recalcó Pérez.

La aeronave había estado desaparecida
La aeronave había estado desaparecida por horas, hasta que miembros de la comunidad la hallaron en Playa de Belén - crédito Europa Press

La incertidumbre aumentó cuando dejaron de recibir información sobre el avión. En un comunicado que publicaron antes de confirmarse el siniestro, informaron que habían intentado comunicarse con el legislador y la asistente a través de WhatsApp, pero que, aunque los mensajes aparecían como recibidos, no obtuvieron respuesta.

Indicaron que la última ubicación registrada en sus celulares fue en el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, antes de que el avión despegara. Pérez recordó que rastrearon el vuelo mediante aplicaciones y que, de un momento a otro, la señal se perdió. “En ese momento, la torre de control del aeropuerto de Cúcuta nos indicó que se había perdido la señal y luego, posterior a ello, la aeronáutica nos indica que el avión había desaparecido. Sobre la 1:20 p. m.”, detalló.

Finalmente, tras recibir la ubicación del GPS de otro de los pasajeros, emprendieron una caminata de dos horas que culminó en el hallazgo de la aeronave siniestrada, que cayó en la vereda Curasica en el municipio de Playa de Belén. Ciudadanos del lugar fueron los primeros en encontrar el avión y notificaron a las autoridades, que confirmaron que ninguno de los ocupantes de la aeronave sobrevivió.

Temas Relacionados

Accidente aereoNorte de SantanderSatenaDiógenes QuinteroNatalia Acosta SalcedoCongresistaVictimas accidente aereoColombia-Noticias

Más Noticias

Petro anunció que pese a la decisión de la Corte Constitucional de suspender la emergencia económica los decretos derivados son legales

El jefe de Estado advirtió que los colombianos de a pie tendrán que pagar las consecuencias del concepto del alto tribunal

Petro anunció que pese a

Así fue el megaoperativo en la frontera colombo-peruana que permitió la destrucción de cuatro laboratorios de cocaína

La operación simultánea logró la desarticulación de laboratorios y campamentos usados para el tráfico de drogas, alcanzando objetivos estratégicos para debilitar estructurasque operan en el Amazonas

Así fue el megaoperativo en

Lina María Garrido acusó a Petro de “inventar enemigos” como elemento de distracción, en vísperas del encuentro con Donald Trump

La representante a la Cámara, que quiere dar el salto al Senado, aprovechó una nueva aparición pública del jefe de Estado para hacer énfasis en lo que, según ella, sería la estrategia de “autosaboteo” del gobernante en la reunión con el presidente norteamericano

Lina María Garrido acusó a

El día que Mariano Concha, de ‘La Pena Máxima’, fue a un partido de la selección Colombia en El Campín, en la vida real

El protagonista de la película de 2001 escrita por Dago García y dirigida por Jorge Echeverry se robó las miradas cuando apareció viendo a la Tricolor en el estadio capitalino

El día que Mariano Concha,

Megaoperativo en Kennedy: cierran pagadiarios, incautan armas y capturan a presunto distribuidor de drogas

Más de mil policías intervinieron María Paz y El Amparo, decomisaron más de 200 armas blancas y hallaron estupefacientes en alojamientos informales, resultado de la estrategia Bogotá Camina Segura

Megaoperativo en Kennedy: cierran pagadiarios,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Colombia por

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

ENTRETENIMIENTO

El día que Mariano Concha,

El día que Mariano Concha, de ‘La Pena Máxima’, fue a un partido de la selección Colombia en El Campín, en la vida real

‘Desafío Siglo XXI’: Andrea Serna enfrentó a Zambrano y Miryam por su relación

Del ‘Desafío’ al Congreso: este es el ganador del ‘reality’ que ahora le apuesta a la política

Maluma celebra su cumpleaños con nuevo tema junto a Kany García: “El regalo no es para mí”

Morat anunció su regreso a Bogotá con el ‘Ya Es Mañana World Tour’: todo lo que debe saber de las tres presentaciones

Deportes

América de Cali vs. Once

América de Cali vs. Once Caldas: EN VIVO minuto a minuto de la fecha 3 Liga BetPlay en el Pascual Guerrero

Deportivo Cali sumó otra caída y deja en suspenso la continuidad de Alberto Gamero como director técnico

Luis Díaz deslumbró en Alemania con Bayern Múnich y ya lo ponen en la órbita del Balón de Oro

La Liga BetPlay recibió buena noticia: el fútbol colombiano volvió al top 10 de las mejores del mundo

Luis Suárez celebra su momento en Sporting: “Es bonito formar parte de la historia del club”