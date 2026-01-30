Padre de asesora del congresista que también falleció en el siniestro aéreo en Norte de Santander envió conmovedor mensaje: “Era noble”

Padre de asesora del congresista que también falleció en el siniestro aéreo en Norte de Santander envió conmovedor mensaje - crédito X

El hallazgo de la aeronave HK-4709 en una zona montañosa del Catatumbo, a media hora del municipio de La Playa en el departamento de Norte de Santander, fue confirmado la tarde del 28 de enero de 2026 por las autoridades locales. No se reportaron sobrevivientes y se identificaron 15 víctimas fatales, según información proporcionada en una mesa de crisis desarrollada en Ocaña.

Debido a la presencia de actores armados ilegales en la región, las tareas de recuperación se realizaron bajo estrictas medidas de seguridad. Jorge Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, afirmó que la zona tiene injerencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Farc, lo que obligó a reforzar los protocolos para los equipos de rescate.

El funcionario detalló: “Sabemos que en el departamento delinquen los delincuentes del ELN y de las Farc, pero en este momento la idea es poder llegar allá con todas las medidas de seguridad y aparte de eso, es una situación lamentable que se presenta en el departamento”.

Juan Carlos Acosta manifestó su profundo dolor y recordó a su hija como una persona dinámica y trabajadora- crédito Redes Sociales

En la lista de pasajeros se encontraba Natalia Acosta Salcedo; la joven, de 29 años, ejercía como abogada y asesora del representante a la Cámara Diógenes Quintero, que también falleció en el siniestro.

En declaraciones dadas a Noticias Caracol, Juan Carlos Acosta manifestó su profundo dolor y recordó a su hija como “una persona noble, muy joven, dinámica, trabajadora, buena madre, buena hija, buena amiga y buena compañera”. Destacó que la principal motivación de Natalia era su hija y su desarrollo profesional, indicando que planeaba continuar su formación para garantizar una mejor educación para la niña.

“Un ser humano que merecía seguir en este mundo tratando de hacer las cosas que quería para ella y para su hija, pero lamentablemente las cosas son así”, relató al medio citado.

Durante la última conversación que mantuvo con ella, Natalia expresó su interés en involucrarse en actividades políticas, respaldada por el representante a la Cámara.

“Hablamos básicamente de lo que venían a hacer cuando viniera acá a la ciudad. Quería hacer alguna actividad de tipo político en acompañamiento con el representante Diógenes Quintero para que la orientáramos en eso, pues nosotros tenemos un poco más de experiencia, pero lamentablemente no alcanzamos”, expuso.

Integrantes del equipo de Diógenes Quintero se salvaron de morir en el accidente de la aeronave

El equipo de trabajo de Diógenes Quintero decidió viajar por carretera hasta Ocaña, donde esperaría la llegada del representante - crédito @diogenesqa/X

Juan Camilo Pérez, uno de los integrantes del equipo del representante Diógenes Quintero, reveló que se salvó de morir en el siniestro aéreo. De acuerdo con su relato, que ofreció a Noticias Caracol, la decisión de no ir en ese vuelo estuvo motivada por la necesidad de cumplir una agenda alterna en Cúcuta, antes de trasladarse a Ocaña.

“Estábamos cumpliendo con unos compromisos precisamente con el representante a la Cámara. Nos desplazábamos hacia el municipio de Ocaña (…). (Acordamos que Diógenes) viajara en avioneta y el resto del equipo nos trasladábamos por tierra”, explicó.

En consecuencia, el equipo de Quintero partió a las 6:30 a. m. desde Cúcuta y llegó a Ocaña alrededor de las 11:30 a. m. A su arribo al aeropuerto de Ocaña, esperaron la llegada del congresista y su asistente. “El vuelo tenía que aterrizar en Ocaña a las 12:10 del mediodía. Estuvimos todo el tiempo esperando, pero lamentablemente el vuelo nunca llegó”, recalcó Pérez.

La aeronave había estado desaparecida por horas, hasta que miembros de la comunidad la hallaron en Playa de Belén - crédito Europa Press

La incertidumbre aumentó cuando dejaron de recibir información sobre el avión. En un comunicado que publicaron antes de confirmarse el siniestro, informaron que habían intentado comunicarse con el legislador y la asistente a través de WhatsApp, pero que, aunque los mensajes aparecían como recibidos, no obtuvieron respuesta.

Indicaron que la última ubicación registrada en sus celulares fue en el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, antes de que el avión despegara. Pérez recordó que rastrearon el vuelo mediante aplicaciones y que, de un momento a otro, la señal se perdió. “En ese momento, la torre de control del aeropuerto de Cúcuta nos indicó que se había perdido la señal y luego, posterior a ello, la aeronáutica nos indica que el avión había desaparecido. Sobre la 1:20 p. m.”, detalló.

Finalmente, tras recibir la ubicación del GPS de otro de los pasajeros, emprendieron una caminata de dos horas que culminó en el hallazgo de la aeronave siniestrada, que cayó en la vereda Curasica en el municipio de Playa de Belén. Ciudadanos del lugar fueron los primeros en encontrar el avión y notificaron a las autoridades, que confirmaron que ninguno de los ocupantes de la aeronave sobrevivió.