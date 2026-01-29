Colombia

Piloto publicó impactante video desde la cabina de cómo es aterrizar en medio de la niebla en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

Según el comandante, aterrizar en esta terminal aérea es un reto debido a la condición montañosa de la ciudad, el clima y el constante tráfico

Piloto comparte cómo es aterrizar un Boeing en el aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito @GaboAir / X

Una publicación reciente del usuario @GaboAir en la red social X muestra como aterriza un Boeing 737 NG/Max en Bogotá desde la perspectiva de la cabina

Según escribió el piloto esto se dio durante condiciones de lluvia y tormentas cercanas, lo que exige máxima atención a las altitudes mínimas de aproximación por la geografía montañosa que rodea el aeropuerto. La terminal, situada a 2.544 metros de altitud, presenta operaciones complejas debido a la frecuencia de mal clima y la gran actividad aérea.

La grabación muestra el avance del avión por nubes densas y el posterior descenso, donde una lluvia intensa acompaña la maniobra hasta que la aeronave toca tierra en una pista mojada. Los limpiaparabrisas emiten un sonido agudo producto del contacto con la superficie húmeda durante el aterrizaje.

El Boeing 737 MAX se distingue por su cabina renovada, equipada con grandes pantallas similares a las del modelo 787 y sistemas electrónicos avanzados. Sus motores, completamente redondos, y los nuevos winglets mejoran la eficiencia y reducen el ruido, marcando una diferencia respecto a la serie NG, cuyos motores tienen una base más plana.

Estas son las imágenes de
Estas son las imágenes de la aproximación a la pista - crédito composición fotográfica

La experiencia a bordo resulta más silenciosa y confortable, beneficiando tanto a pasajeros como a tripulaciones. En ciertas aerolíneas, la clase ejecutiva incorpora asientos convertibles en cama, aportando un mayor nivel de comodidad.

Por otra parte, el aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá enfrenta desafíos constantes por las condiciones meteorológicas y las particularidades de su infraestructura.

La neblina densa y la baja visibilidad, especialmente frecuentes en las primeras horas del día, provocan retrasos, cancelaciones y cierres parciales de pista, afectando la programación de vuelos y la experiencia de los pasajeros.

Es así que el video del piloto durante en estas condiciones generó una avalancha de comentarios en redes sociales. Varios usuarios se interesaron por detalles técnicos del vuelo y del propio avión.

Así se vio la pista
Así se vio la pista tras el aterrizaje - crédito @GaboAir / X

Uno de los temas más mencionados fue el sonido de los limpiaparabrisas: muchos se sorprendieron de que “hagan el mismo ruido que en mi coche”. La inquietud llevó a preguntar si las plumillas o los cauchos se reemplazan por desgaste o de manera programada.

Otros comentarios se enfocaron en cómo los pilotos navegan entre las nubes sin visibilidad directa de la pista. Un usuario expresó su asombro: “Nunca voy a entender cómo hacen para pilotear sin ver la ruta, solo nubes”.

Estas dudas reflejan la percepción general sobre la dificultad de operar en un entorno tan complejo y la confianza depositada en el entrenamiento y la tecnología de las tripulaciones.

La automatización en cabina también fue tema de debate. Una persona preguntó si “todo ese volar entre nubes es con piloto automático”, en contraste, algunos evocaron el pasado y la destreza de quienes volaban sin los recursos tecnológicos actuales, considerándolos verdaderos superhéroes.

El Dorado es uno de
El Dorado es uno de los aeropuertos más difíciles de la región - crédito Aeropuerto El Dorado

El recuerdo de incidentes recientes no pasó desapercibido. Un pasajero relató la experiencia de un “sobrepaso” en la pista, provocado por la presencia de otra aeronave ocupando el espacio destinado al aterrizaje. Según su testimonio, el comandante informó a los pasajeros sobre esta maniobra repentina, que implicó un brusco ascenso cuando ya estaban en la fase final de aproximación.

Otros espectadores del video agradecieron al piloto por compartir su perspectiva, reconociendo el valor de mostrar lo que ocurre tras la cabina en vuelos bajo condiciones difíciles. La interacción en los comentarios no solo reveló curiosidad, sino también admiración por la labor de los pilotos y el trabajo invisible que garantiza la seguridad en cada aterrizaje.

Estas conversaciones digitales ponen en primer plano la complejidad de operar en El Dorado, donde el clima y la infraestructura obligan a tomar decisiones rápidas y precisas.

