Paloma Valencia pidió respaldo en Pasto: “ayúdenme a conseguir muchos votos para que sea senador Uribe”

En medio de una actividad política realizada en Pasto, Nariño, la senadora y aspirante presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, participó en un recorrido junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, escenario en el que dirigió mensajes a sus seguidores y planteó llamados relacionados con las próximas elecciones.

Durante su intervención pública, Valencia solicitó respaldo electoral para que Uribe vuelva al Congreso, en el marco de las elecciones legislativas previstas para 2026.

En su discurso, la congresista se refirió al trato que, según ella, ha recibido el exmandatario por parte de sectores políticos de izquierda y mencionó de manera directa al senador Iván Cepeda.

“Después de ver cómo lo ha maltratado esa izquierda carnívora, empezando por el senador Iván Cepeda, que a punta de mentiras quería hacer meter preso al [ex]presidente Uribe, yo les quiero poner una misión a mis uribistas de Nariño: ayúdenme a conseguir muchos votos para que sea senador nuevamente el presidente Uribe. No me lo vayan a dejar quemar”, afirmó Valencia ante los asistentes.

La senadora también centró parte de su discurso en cuestionamientos dirigidos a Iván Cepeda, a quien mencionó en varias ocasiones durante el evento. En sus declaraciones, hizo referencias a la trayectoria ideológica del congresista y a su formación política, así como a sus posturas frente al sector privado y el papel del Estado en la economía.

Según lo expresado por Valencia, Cepeda tendría una visión en la que los sectores estratégicos deberían estar bajo control estatal. “Es hijo de comunistas redomados” y fue educado en la Unión Soviética, afirmó la precandidata presidencial, quien añadió: “Cuando le preguntan: ‘Senador Cepeda, ¿qué papel va a jugar en su gobierno el sector privado?’, contesta que todos los sectores estratégicos de la economía deben pertenecer al Estado”.

En esa misma línea, Valencia sostuvo que ese enfoque implicaría una mayor intervención estatal, con repercusiones para el sector privado. Durante su intervención, utilizó como ejemplo el sistema de salud y las decisiones adoptadas por el actual Gobierno nacional frente a las entidades promotoras de salud.

“Como es Petro. A él no le gusta que el sector privado preste los servicios de salud. Él quería que todo lo hiciera el Estado. Ahí tiene a las EPS intervenidas haciéndolo todo él. ¿Sabe qué ha pasado? Se roban la plata; ahí salen los escándalos como el de Famisanar, que es una vergüenza, nombrando bachilleres ganándose 25 millones de pesos y las auxiliares de enfermería con 40”, señaló durante el acto político.

El evento también fue escenario para que Paloma Valencia se refiriera al asesinato de Miguel Uribe Turbay, hecho que mencionó al responsabilizar a la organización armada conocida como la Segunda Marquetalia. En sus palabras, vinculó ese crimen con la violencia política y con la imposibilidad de que algunas figuras continúen sus proyectos públicos.

“La Nueva Marquetalia que mató a Miguel Uribe Turbay, que hoy estaría cumpliendo 40 años. Miguel era un hombre valiente, decidido, comprometido con Colombia. Y este gobierno lo dejó matar, y el candidato del gobierno tiene fotos con sus asesinos”, afirmó ante los asistentes.

La senadora cuestionó que sectores políticos respalden a personas que, según dijo, mantienen cercanía con responsables de hechos violentos. En ese contexto, hizo una reflexión sobre la participación política y el impacto de la violencia en los procesos electorales del país.

“Yo hoy soy la candidata del Centro Democrático, pero podría ser Miguel y no está aquí porque no supimos si él iba a ganar, porque los violentos lo sacaron del camino. Y no podemos permitir que los violentos sigan escogiendo quién puede hacer política en este país”, expresó.

En su intervención final, Valencia reiteró su compromiso con la memoria de Miguel Uribe Turbay y con la protección de quienes participan en política. “Nuestro compromiso con él es honrar su memoria siempre, cuidar a sus seres queridos y a sus equipos, y no dejar que Colombia siga por ese camino de la perdición al que nos lleva Iván Cepeda con sus abrazos con los criminales. Para los criminales solo hay un destino, y es la cárcel, sin fotos, para que no salgan nunca más”, concluyó.