Colombia

María José Pizarro defendió participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida: “No existe ningún impedimento”

La congresista afirmó que la campaña del candidato del Pacto Histórico superó todos los trámites requeridos y cuenta con el respaldo de las autoridades electorales, aunque el CNE no ha tomado la última decisión

La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, se pronunció sobre la polémica en torno a la postulación de Iván Cepeda, asegurando que su candidatura se encuentra “plenamente blindada” y que no existe ninguna restricción legal para que participe en la consulta del Frente Amplio ahora llamado Frente por la Vida, prevista para el 8 de marzo de 2026.

Pizarro explicó que el proceso se desarrolló de acuerdo con las reglas establecidas por el partido político y que superó todas las etapas exigidas por los organismos electorales.

“Nosotros insistimos en que no existe ningún tipo de impedimento. Existen documentos que radicamos oportunamente, así como pronunciamientos claros de la Registraduría”, señaló la congresista, desestimando los cuestionamientos surgidos en las últimas semanas.

La legisladora indicó que se ha intentado instalar dudas sobre la legitimidad de la candidatura de Cepeda, pero atribuyó estas versiones a interpretaciones jurídicas “aisladas” y no a determinaciones oficiales.

Según Pizarro, la campaña cuenta con el respaldo de comunicaciones oficiales y con la transparencia de los trámites requeridos ante el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría.

Además, la senadora detalló que el Pacto Histórico notificó expresamente a las autoridades sobre la naturaleza de la consulta interna realizada el 26 de octubre de 2025.

Esta actividad, precisó Pizarro, “no constituye un evento electoral formal”, ya que el calendario electoral inicia oficialmente con la consulta del 8 de marzo.

En referencia a las declaraciones de Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), quien sugirió posibles reparos constitucionales a la postulación de Cepeda, Pizarro aclaró que se trató de una opinión personal y no de un pronunciamiento institucional.

La congresista recordó que Alejandra Barrios, directora de la MOE, precisó públicamente que la posición oficial de la organización no coincide con ese análisis.

Aunque la militante del Pacto Histórico afirmó que el proceso se ha adelantado conforme a lo definido y no hay objeción oficial que impida su participación, el Consejo Nacional Electoral debatirá mañana si Cepeda y Daniel Quintero pueden ir a la consulta de marzo.

Consejo Nacional Electoral definirá el futuro de Iván Cepeda y Daniel Quintero en la consulta del Frente por la Vida

Este viernes 30 de enero de 2026, la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirá para tomar una decisión sobre la participación de Iván Cepeda y Daniel Quintero en la consulta del Frente por la Vida.

El proceso está en manos de una comisión conformada por los magistrados Fabiola Márquez Grisales, Álvaro Echeverry Londoño y Alba Lucía Velásquez.

Fabiola Márquez, designada magistrada en 2022 por el Congreso a nombre del Pacto Histórico, fue presidenta del CNE durante algunos meses de ese mismo año.

En 2025, Cambio Radical solicitó su exclusión de casos relacionados con ese partido y presentó denuncias sobre su actuación.

Alba Lucía Velásquez también llegó al tribunal electoral en 2022, respaldada por el Pacto Histórico.

Su nombre ganó notoriedad por señalamientos de afinidad con sectores cercanos al petrismo, especialmente tras conocerse que fue testigo electoral del Pacto Histórico. Por ese motivo, fue apartada de trámites vinculados a la campaña Petro en el CNE, luego de una recusación admitida.

Álvaro Echeverry, elegido en abril de 2025 con 205 votos en el Congreso, ocupa la silla que dejó César Lorduy. Representa formalmente a Colombia Justa Libres, aunque su elección contó con respaldo de sectores aliados al actual gobierno.

Estos tres magistrados presentarán sus conclusiones al pleno para decidir si Cepeda puede participar en otra consulta interpartidista.

El tribunal evaluará si la anterior consulta en octubre de 2025, donde Cepeda obtuvo 1.5 millones de votos, le impide participar en la nueva contienda, considerando que la unificación de partidos en el Pacto Histórico no se había formalizado en ese momento.

El caso de Daniel Quintero presenta desafíos adicionales. Tras abandonar el tarjetón antes de las votaciones, la Registraduría rechazó su inscripción para el Frente por la Vida. Si el CNE mantiene la negativa, Quintero planea postular a su esposa Diana Osorio, quien ya recibió una oferta de aval del partido Ecologista.

