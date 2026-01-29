Gustavo Petro respondió a preocupante informe de la Contraloría sobre el manejo de fondos de pensiones del Gobierno: “Está equivocada”

Gustavo Petro respondió a preocupante informe de la Contraloría sobre el manejo de fondos de pensiones del Gobierno - crédito Presidencia

El plan del Gobierno colombiano para repatriar cerca de $177 billones en ahorros pensionales en los próximos cinco años podría comprometer la sostenibilidad fiscal y recortar significativamente el valor de las pensiones futuras, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, citado por El Tiempo. Esta medida, que busca reducir progresivamente la inversión de los fondos de pensiones en el exterior desde el 49% actual al 30% en 2030, se presenta en un contexto de crecientes desafíos para el equilibrio financiero del sistema pensional.

El documento advierte que esta estrategia forzaría la destinación de hasta el 69% de los ahorros previsionales colombianos al mercado local a partir de 2028, en comparación con el 51% vigente. Al mismo tiempo, el órgano de control destaca la incertidumbre sobre la capacidad del país para generar proyectos nacionales que absorban estos recursos, lo que podría incrementar la vulnerabilidad del ahorro de los trabajadores.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La Contraloría General advierte que repatriar $177 billones en ahorros pensionales elevaría el riesgo fiscal y reduciría el valor de las pensiones en Colombia - crédito Colprensa

El borrador de decreto propone una transición: el límite para inversiones en el exterior se situaría en 35% durante los primeros tres años, cayendo al 30% en 2030. En la práctica, esto implica repatriar $100,3 billones en 2028 y $177,8 billones en 2030.

A su vez expresa la preocupación de la entidad sobre el peso adicional que esta reforma impondría a las finanzas públicas. La Ley 2381 de 2024, actualmente en revisión por la Corte Constitucional, podría provocar un descenso en el número de afiliados activos a partir de 2037 en paralelo con un aumento de pensionados. Esto incrementaría el déficit actuarial, especialmente porque Colpensiones se financia bajo un modelo de reparto, lo que exigiría mayores transferencias estatales para cubrir obligaciones entre 2037 y 2052.

La respuesta de Petro al informe de la Contraloría

En reacción a la alerta de la Contraloría General de la Nación, el presidente de la República, Gustavo Petro, abordó, en sus redes sociales, varios puntos del informe, señalando que el máximo órgano de control fiscal del Estado hizo un análisis erróneo de la situación.

El jefe de Estado colombiano aseguró que solo el incremento permanente de la productividad sustenta el pago de la deuda y el pago de las pensiones - crédito @petrogustavo/X

“Está equivocada la Contraloría. Primero porque los fondos de ahorro pensional jamás debieron salir del país sin el consentimiento, en inversiones que la Contraloría debería ayudar a Investigar (sic)”, escribió en su cuenta de X.

En su análisis, Petro expuso que sumado a las malas decisiones sobre los fondos de ahorro pensional, las trabas a sus reformas en el Congreso y la no aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) causaron las crisis económica a la que se enfrenta el país.

“Segundo, porque dada la actitud del banco de la república, las comisiones económicas del Congreso y el magistrado ponente de la Corte constitucional, al impedir nuevos ingresos al presupuesto originados en los megarricos, nos lleva a una crisis de deuda que puede, de manera inminente, convertirse en crisis financiera que es la antesala de la crisis real de la economía (sic)”, sentenció el mandatario.

Petro habló sobre las inversiones que debe hacer el país para salir de la crisis económica - crédito @petrogustavo/X

En consecuencia, señaló que el Gobierno nacional utilizará los fondos de ahorros pensionales con el fin de atraer inversión y mejorar la productividad del país.

“Para afrontarla hay que estimular la inversión productiva, y traer la financiación de la inversión productiva al país es fundamental. No traerla se llama suicidio en las actuales circunstancias Que ¿en qué se va a invertir, dice la Contraloría, el ahorro de los trabajadores? Pues siendo ahorro de largo plazo, la inversión debe ser de largo plazo y sustentar el incremento permanente de la productividad real del trabajo. Solo el incremento permanente de la productividad sustenta el pago de la deuda y el pago de las pensiones (sic)”, explicó el presidente Petro.

Y agregó: “En este caso el pago de la deuda no se debe sustentar con el ahorro de los trabajadores ni de funda, maldito el que lo haga, sino que al reducir los pagos del gobierno a Colpensiones, disminuye sustancialmente el déficit primario, y ese es el gran daño que ha hecho el magistrado Ibáñez reteniendo en sus manos la ejecución de una ley dos veces aprobada”.

Con respecto a la financiación de la deuda del país sostuvo que inyectarán recursos en varios sectores productivos, citando fibra optica; ferrocarriles electricos, café, entre otros.

“Es inversión de largo plazo no pago de deuda, lo que se debe hacer ¿Qué inversiones de largo plazo?: fibra óptica e infraestructura de alta capacidad de computación, ferrocarriles eléctricos modernos aaque ya están en factibilidad, hay que abrirlos a inversiones privadas en asociación con el estado, pero bajo control estatal, y agua potable y sostenibilidad del agua. Inversiones en industrialización del café y vehículos eléctricos. Inversiones en oro que desde el principio debieron hacer los fondos privados en oro nacional y oro del mundo”, concluyó el gobernante de los colombianos.