Colombia

Gustavo Petro respondió a preocupante informe de la Contraloría sobre el manejo de fondos de pensiones del Gobierno: “Está equivocada”

El jefe de Estado colombiano aseguró que solo el incremento permanente de la productividad sustenta el pago de la deuda y de las pensiones

Guardar
Gustavo Petro respondió a preocupante
Gustavo Petro respondió a preocupante informe de la Contraloría sobre el manejo de fondos de pensiones del Gobierno - crédito Presidencia

El plan del Gobierno colombiano para repatriar cerca de $177 billones en ahorros pensionales en los próximos cinco años podría comprometer la sostenibilidad fiscal y recortar significativamente el valor de las pensiones futuras, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, citado por El Tiempo. Esta medida, que busca reducir progresivamente la inversión de los fondos de pensiones en el exterior desde el 49% actual al 30% en 2030, se presenta en un contexto de crecientes desafíos para el equilibrio financiero del sistema pensional.

El documento advierte que esta estrategia forzaría la destinación de hasta el 69% de los ahorros previsionales colombianos al mercado local a partir de 2028, en comparación con el 51% vigente. Al mismo tiempo, el órgano de control destaca la incertidumbre sobre la capacidad del país para generar proyectos nacionales que absorban estos recursos, lo que podría incrementar la vulnerabilidad del ahorro de los trabajadores.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La Contraloría General advierte que
La Contraloría General advierte que repatriar $177 billones en ahorros pensionales elevaría el riesgo fiscal y reduciría el valor de las pensiones en Colombia - crédito Colprensa

El borrador de decreto propone una transición: el límite para inversiones en el exterior se situaría en 35% durante los primeros tres años, cayendo al 30% en 2030. En la práctica, esto implica repatriar $100,3 billones en 2028 y $177,8 billones en 2030.

A su vez expresa la preocupación de la entidad sobre el peso adicional que esta reforma impondría a las finanzas públicas. La Ley 2381 de 2024, actualmente en revisión por la Corte Constitucional, podría provocar un descenso en el número de afiliados activos a partir de 2037 en paralelo con un aumento de pensionados. Esto incrementaría el déficit actuarial, especialmente porque Colpensiones se financia bajo un modelo de reparto, lo que exigiría mayores transferencias estatales para cubrir obligaciones entre 2037 y 2052.

La respuesta de Petro al informe de la Contraloría

En reacción a la alerta de la Contraloría General de la Nación, el presidente de la República, Gustavo Petro, abordó, en sus redes sociales, varios puntos del informe, señalando que el máximo órgano de control fiscal del Estado hizo un análisis erróneo de la situación.

El jefe de Estado colombiano
El jefe de Estado colombiano aseguró que solo el incremento permanente de la productividad sustenta el pago de la deuda y el pago de las pensiones - crédito @petrogustavo/X

“Está equivocada la Contraloría. Primero porque los fondos de ahorro pensional jamás debieron salir del país sin el consentimiento, en inversiones que la Contraloría debería ayudar a Investigar (sic)”, escribió en su cuenta de X.

En su análisis, Petro expuso que sumado a las malas decisiones sobre los fondos de ahorro pensional, las trabas a sus reformas en el Congreso y la no aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) causaron las crisis económica a la que se enfrenta el país.

“Segundo, porque dada la actitud del banco de la república, las comisiones económicas del Congreso y el magistrado ponente de la Corte constitucional, al impedir nuevos ingresos al presupuesto originados en los megarricos, nos lleva a una crisis de deuda que puede, de manera inminente, convertirse en crisis financiera que es la antesala de la crisis real de la economía (sic)”, sentenció el mandatario.

Petro habló sobre las inversiones
Petro habló sobre las inversiones que debe hacer el país para salir de la crisis económica - crédito @petrogustavo/X

En consecuencia, señaló que el Gobierno nacional utilizará los fondos de ahorros pensionales con el fin de atraer inversión y mejorar la productividad del país.

“Para afrontarla hay que estimular la inversión productiva, y traer la financiación de la inversión productiva al país es fundamental. No traerla se llama suicidio en las actuales circunstancias Que ¿en qué se va a invertir, dice la Contraloría, el ahorro de los trabajadores? Pues siendo ahorro de largo plazo, la inversión debe ser de largo plazo y sustentar el incremento permanente de la productividad real del trabajo. Solo el incremento permanente de la productividad sustenta el pago de la deuda y el pago de las pensiones (sic)”, explicó el presidente Petro.

Y agregó: “En este caso el pago de la deuda no se debe sustentar con el ahorro de los trabajadores ni de funda, maldito el que lo haga, sino que al reducir los pagos del gobierno a Colpensiones, disminuye sustancialmente el déficit primario, y ese es el gran daño que ha hecho el magistrado Ibáñez reteniendo en sus manos la ejecución de una ley dos veces aprobada”.

Con respecto a la financiación de la deuda del país sostuvo que inyectarán recursos en varios sectores productivos, citando fibra optica; ferrocarriles electricos, café, entre otros.

“Es inversión de largo plazo no pago de deuda, lo que se debe hacer ¿Qué inversiones de largo plazo?: fibra óptica e infraestructura de alta capacidad de computación, ferrocarriles eléctricos modernos aaque ya están en factibilidad, hay que abrirlos a inversiones privadas en asociación con el estado, pero bajo control estatal, y agua potable y sostenibilidad del agua. Inversiones en industrialización del café y vehículos eléctricos. Inversiones en oro que desde el principio debieron hacer los fondos privados en oro nacional y oro del mundo”, concluyó el gobernante de los colombianos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroContraloría General de la RepúblicaFondos de pensionesAhorroPensionesColombianosAFPJubilaciónRiesgoGobierno nacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Maluma brindó por Yeison Jiménez en su cumpleaños y dejó emotivo mensaje: “Vivan en el presente”

Las palabras del artista demostraron el respeto que sentía por el cantante de música popular y aseguró que para él era el número uno

Maluma brindó por Yeison Jiménez

Separación de Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg se habría producido hace meses: esto se conoció sobre el final del noviazgo

La expareja no dio indicios de distanciamiento ni se ha pronunciado en sus redes sociales, pero ambos hicieron declaraciones relacionadas con la ruptura

Separación de Carmen Villalobos y

Valor de cierre del euro en Colombia este 29 de enero de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

Accidente de Satena en Norte de Santander revivió otra tragedia de la misma aerolínea y en la misma ruta hace 50 años

El siniestro remite a la catástrofe cuyas secuelas todavía resuenan en la memoria del departamento

Accidente de Satena en Norte

Experto en aviación analizó el informe sobre el siniestro en el que murió Yeison Jiménez: “Las alas se destrozan”

La Aeronáutica Civil sostiene que el piloto tenía experiencia y la certificación vigente, aunque la ausencia de caja negra complica el análisis de las causas

Experto en aviación analizó el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

EE. UU. confirmó recompensa de

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Separación de Carmen Villalobos y

Separación de Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg se habría producido hace meses: esto se conoció sobre el final del noviazgo

Nimaca, productor que trabajó con Bad Bunny y Feid, narró su historia en la industria musical: “Yo al año hago 800 beats”

Valentino amenazó a Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Esto es guerra declarada”

J Balvin recordó sus inicios como telonero de Pasabordo: “No me pagaban, me daban un sándwich y un jugo”

Sofía Jaramillo compartió en ‘La casa de los famosos’ detalles de su adolescencia: “Mi mamá me sacó de la casa a los 15 años”

Deportes

América de Cali vs. Once

América de Cali vs. Once Caldas EN VIVO, fecha 3 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Estos son los jugadores de la selección Colombia que clasificaron a octavos de final y play-off de la Uefa Champions League

Director deportivo de Millonarios se refirió a la salida de Hernán Torres del cuadro azul: “Es una lástima”

Camila Osorio clasificó a su primera semifinal de WTA en 2026: enfrentará a una argentina por un cupo en la final

Inter Miami ya está viviendo el duelo contra Atlético Nacional: “Sabemos que es el equipo más fuerte de Colombia”