Aumentan los pasajes intermunicipales en Cundinamarca: así quedaron las nuevas tarifas para el 2026

El comienzo de 2026 trajo consigo un nuevo ajuste que impacta directamente el bolsillo de miles de ciudadanos en Colombia, y en especial a los habitantes de los municipios de Cundinamarca.

Los pasajes de buses intermunicipales que conectan a Bogotá con los municipios de la Sabana Centro registraron un incremento significativo, una medida que responde al aumento del salario mínimo, el alza sostenida en los combustibles y el encarecimiento general de los costos operativos del transporte.

Para trabajadores, estudiantes y comerciantes que se desplazan a diario entre la capital del país y municipios como Chía, Cajicá o Zipaquirá, el ajuste se traduce en un mayor gasto mensual en movilidad, consolidando al transporte como uno de los rubros más pesados dentro del presupuesto familiar en este inicio de año.

Nuevas tarifas para 2026: cuánto cuesta viajar a la Sabana Centro

Las empresas que operan en este corredor —entre ellas Flota Chía, Trans Alianza y Rápido El Carmen— actualizaron sus tableros de precios y fijaron una tarifa mínima de $5.000 para los trayectos cortos. Sin embargo, el valor final del pasaje depende del destino y del punto de abordaje en Bogotá, que puede ser la Terminal de Transporte de Salitre, la Terminal del Norte o el sector de la calle 170.

Según los tarifarios vigentes, estos son algunos de los valores más representativos para 2026:

Chía (centro): $7.000

Cajicá: $7.500

Zipaquirá: $10.500

Teletón / La Caro: $6.000

Ubaté: $21.000

Otros trayectos habituales en la región también experimentaron incrementos. Viajar hasta La Paz ahora cuesta $10.500, mientras que el pasaje hasta el cruce del Neusa se ubica en $13.000. Para destinos más lejanos, como Sutatausa, el valor del tiquete alcanza los $19.000.

En comparación con 2025, algunos de estos recorridos registran aumentos cercanos al 20%, una variación que ha generado preocupación entre los usuarios frecuentes del servicio.

Por qué aumentaron los pasajes intermunicipales

A diferencia del sistema TransMilenio, cuya tarifa es definida y regulada por el Distrito Capital, y que para 2026 quedó en $3.550, el transporte intermunicipal se rige por un esquema de libertad tarifaria vigilada. Esto implica que las empresas pueden ajustar sus precios de acuerdo con sus costos reales de operación, siempre que estos sean reportados y supervisados por la Superintendencia de Transporte.

Desde el sector transportador explican que el principal detonante del incremento fue el aumento del 23% en el salario mínimo decretado para 2026, un factor que impacta de manera directa la nómina de conductores, despachadores y personal administrativo. A esto se suman otros elementos clave:

Combustibles: el ajuste en el precio del ACPM elevó el costo por kilómetro recorrido, especialmente en rutas de media y larga distancia.

Peajes: nuevos valores en estaciones estratégicas como Andes y Fusca incrementaron los gastos operativos diarios.

Mantenimiento e insumos: llantas, aceites, repuestos y revisiones técnicas continúan encareciéndose debido a la inflación acumulada y a la dependencia de productos importados.

Estos factores, combinados, llevaron a las empresas a actualizar las tarifas para garantizar la sostenibilidad del servicio durante el año.

Recomendaciones para evitar cobros indebidos

Ante el incremento tarifario, las autoridades recomiendan a los usuarios estar atentos y ejercer sus derechos como pasajeros. Entre las principales sugerencias se encuentran:

Utilizar paraderos y terminales autorizados: abordar en puntos oficiales reduce el riesgo de cobros excesivos, una práctica que suele presentarse en la llamada “guerra del centavo”.

Revisar la planilla de tarifas: todos los vehículos deben exhibir el tarifario vigente en un lugar visible. Si el valor cobrado no coincide con el publicado, el usuario puede presentar una queja ante la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca.

Aprovechar los pagos electrónicos: algunas empresas ya permiten pagar con códigos QR o tarjetas, una alternativa que facilita llevar un control más preciso del gasto diario.