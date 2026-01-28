Colombia

Hallan siniestrado el avión de Satena con 15 personas a bordo: autoridades no reportan sobrevivientes

Los equipos de rescate mantenían rastreos en la zona donde la aeronave perdió comunicación, mientras los familiares de los pasajeros esperaban información sobre el avance de las operaciones

Así quedó la aeronave siniestrada en la que habrían muerto sus 15 pasajeros - crédito @alejand01676940/X

En medio de la mesa de crisis instalada por las autoridades de Ocaña (Norte de Santander), se conoció la noticia del hallazgo de la aeronave HK-4709, en una zona montañosa del Catatumbo, sin reportar sobrevivientes.

De acuerdo con el último comunicado de Satena, a partir de las 2:00 p. m., la aeronave habría agotado su tiempo de autonomía de vuelo tras perderse su rastro.

A la aeronave se le
A la aeronave se le perdió el rastro desde las 11:45 a. m. - crédito Redes sociales/X

Es decir, según los cálculos de la compañía y los registros operativos, el avión habría alcanzado el límite de duración que podía volar antes de quedarse sin combustible.

Satena detalló que desde el momento en que se identificó la pérdida de comunicación con el avión, se desplegaron tres aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos más de la empresa Searca para realizar operaciones de sobrevuelo y ejecutar el patrón de búsqueda en las áreas donde se registró la última información disponible.

Incluso, Satena precisó que el Grupo SAR de la Aeronáutica Civil notificó que la baliza de emergencia del avión no se había activado, lo que dificultó aún más su ubicación, pues este dispositivo está diseñado para emitir una señal de auxilio en caso de accidente o aterrizaje forzoso.

Detalles del vuelo y su repentina desaparición

El vuelo, que transportaba a 13 pasajeros y dos tripulantes, partió de Cúcuta hacia las 11:42 a. m. y debía aterrizar a las 12:05 p. m. en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, pero se perdió toda comunicación con el centro de control a las 11:54 a. m.

El itinerario original del avión Beechcraft 1900, operado por Searca, incluía paradas en Medellín, Ocaña, Cúcuta y Tibú, con regreso final a Antioquia. Tras la situación, en efecto, Satena suspendió el resto del circuito programado para la aeronave.

La empresa activó todos los recursos disponibles para la búsqueda, en coordinación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil. Además, estableció la línea telefónica (601) 919 333 para que familiares de los ocupantes reciban información actualizada sobre el avance de las operaciones.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil inició la recolección de información sobre el vuelo y estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta institucional.

Desde Ocaña, el alcalde Emilio Cañizares Plata, el secretario de Gobierno Hugo Guerrero y el gerente del aeropuerto Albeiro Páez instalaron una mesa de crisis para coordinar las labores de búsqueda y mantener informada a la población local.

Satena emitió un nuevo comunicado
Satena emitió un nuevo comunicado entregando detalles de vuelo desaparecido - crédito Satena

Entre los ocupantes de la aeronave figuran Diógenes Quintero, representante por las curules de paz, Juan David Pacheco exconcejal de Ocaña, acompañado de su esposa, Carlos Salcedo médico y aspirante a la Cámara con su esposa, y Torcoroma álvarez comerciante oriunda de Río de Oro.

Por su parte, el equipo de comunicaciones del representante Diógenes Quintero afirmó que no han logrado establecer contacto con el congresista ni con su asistente, Natalia Acosta Salcedo.

Según el comunicado, los mensajes de WhatsApp figuran como recibidos, pero no han obtenido respuesta. La última ubicación registrada de los teléfonos corresponde al Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta antes del despegue. El equipo solicita prudencia y oración ante la situación y asegura que intentará mantener informada a la ciudadanía.

Este sería el listado de
Este sería el listado de los pasajeros a bordo del vuelo NSE 8849 - crédito @DavidGerardoC/X

Esta sería la lista completa de pasajeros del vuelo NSE 8849

De acuerdo con una imagen que circula en redes sociales, este sería el listado completo de los pasajeros y la tribulació a bordo del vuelo NSE 8849:

  • Capitan Miguel Vanegas
  • Copiloto José de la Vega
  • Natalia Cristina Acosta Salcedo
  • Maria Torcoroma Alvarez Barbosa
  • Maira Alejandra Avendaño Rincón
  • Maria del Carmen Díaz Rodríguez
  • Anirley Julio Osorio
  • Juan David Pacheco Mejía
  • Karen Liliana Parales Vera
  • Rolando Enrique Peñaloza Gauldrón
  • Diógenes Quintero Amaya
  • Anayisel Quintero
  • Gineth Rincón
  • Carlos Salcedo
  • Maira Alejandra Sánchez Criado

PSV vs. Bayern: EN VIVO;

Ciudades capitales recomiendan al Gobierno

María Corina Machado cuestionó la

Petro estalló contra Álvaro Uribe

Karol G le dio un
María Carolina Hoyos habló del

Karol G le dio un

PSV vs. Bayern: EN VIVO;

