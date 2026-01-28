Enrique Peñalosa estalló contra Petro por cuestionar encarcelamiento de Nicolás Maduro en Estados Unidos: “¿Estaba en su sano juicio?”

Enrique Peñalosa estalló contra Petro por criticar el encarcelamiento de Nicolás Maduro en Estados Unidos - crédito Colprensa.

El 27 de enero de 2026, durante la reapertura del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, el presidente de la República, Gustavo Petro, expuso su postura respecto a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, ocurrida el 3 de enero del presente año. Según su criterio, la detención y posterior traslado del exlíder venezolano —junto a su esposa, Cilia Flores— a una cárcel federal de Nueva York constituye un ejemplo de cuestionable injerencia extranjera.

El jefe de Estado enfatizó: “Son iguales, pero tienen que devolverlo y que los juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”, y fundamentó este pedido en las “diferencias históricas y culturales entre regiones”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El presidente colombiano exige que Nicolás Maduro sea entregado a la justicia venezolana, en la antesala de su encuentro con el mandatario estadounidense - crédito X

Y agregó: “Primera vez en la historia de una ciudad latinoamericana, desconociendo la herida aternom que van a producir, no por Maduro, sino por Bolívar y la libertad”.

Desde la perspectiva del gobernante de los colombianos, iniciativas militares extranjeras —como la posibilidad de “bombardear a Caracas”— no representan una solución real, ya que, en sus palabras, esas acciones “no resuelven las causas estructurales de los problemas”.

De igual manera, Petro cuestionó tanto el uso de la fuerza por parte de países como Estados Unidos como el enfoque judicial del hemisferio occidental: “¿Y por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea. Aunque nosotros también venimos de Europa”, expresó el presidente, defendiendo que los procesos políticos y judiciales latinoamericanos deben analizarse bajo sus propios contextos y reglas.

Las declaraciones de Petro sobre el líder chavista generaron polémica en el país, pero el debate se intensificó después de que Enrique Peñalosa, precandidato presidencial, advirtiera sobre el posible impacto económico para los empresarios colombianos en caso de una nueva confrontación entre Colombia y Estados Unidos.

“Y recordemos que él tiene programada una cita con el presidente Trump que él mismo buscó. Y les pregunto a los colombianos: ¿Ustedes creen que eso que dijo Petro le sirve a los colombianos? Recordemos que los Estados Unidos es el país que más compra en el mundo productos colombianos, cuya producción genera decenas de miles de empleos en Colombia”, dijo Peñalosa en un video.

El exalcalde de Bogotá cuestionó a Iván Cepeda, afirmando que este político solo busca “repetir, continuar y profundizar lo que ha hecho el presidente Petro”, preguntando si esa estrategia es conveniente para el país.

Peñalosa criticó la postura del primer mandatario y cuestionó su capacidad de juicio: “Los colombianos que vieron a Petro diciendo que los Estados Unidos deben liberar a Maduro, sinceramente, ¿creen que él estaba en su sano juicio o que estaba bajo algún efecto?”. Destacó que la reunión con Trump fue solicitada por el propio Petro tras una reciente tensión diplomática bilateral.

Enrique Peñalosa contradijo a Susana Muhamad y defendió su trabajo en la Alcaldía de Bogotá. El presidente Petro dio su opinión sobre problemas en la movilidad de la ciudad - crédito Colprensa, AP y Colprensa

Enrique Peñalosa protagonizó un encontronazo con el presidente Gustavo Petro, tras criticar a Susana Muhammad, exministra de Ambiente, por la troncal de la Avenida Boyacá del Metro de Bogotá, lo que, a su juicio, generó un aumento en el uso de motos en la capital del país.

“Petro su jefe trató, pero como ustedes son vagos e incompetentes, solo dejó un diseño mal hecho para la troncal Boyacá”, aseveró Peñalosa, añadiendo que fue su administración la que finalmente contrató el metro que actualmente avanza.

En respuesta, el gobernante de los colombianos señaló que la raíz del crecimiento de las motocicletas en la capital no es la ausencia del metro, sino la estructura de costos del transporte urbano.

“Las motos anegan Bogotá no porque no haya metro, que no lo hay, sino porque el pasaje de Transmilenio /buses es mucho más caro al mes que el sostenimiento de las motos. Porque además de ser más caro el bus, es más incómodo que la moto”, expuso Petro.