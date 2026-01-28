Colombia

Enrique Peñalosa estalló contra Petro por cuestionar encarcelamiento de Nicolás Maduro en Estados Unidos: “¿Estaba en su sano juicio?”

El precandidato presidencial destacó que las declaraciones del jefe de Estado pueden perjudicar la reunión con Donald Trump

Guardar
Enrique Peñalosa estalló contra Petro
Enrique Peñalosa estalló contra Petro por criticar el encarcelamiento de Nicolás Maduro en Estados Unidos - crédito Colprensa.

El 27 de enero de 2026, durante la reapertura del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, el presidente de la República, Gustavo Petro, expuso su postura respecto a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, ocurrida el 3 de enero del presente año. Según su criterio, la detención y posterior traslado del exlíder venezolano —junto a su esposa, Cilia Flores— a una cárcel federal de Nueva York constituye un ejemplo de cuestionable injerencia extranjera.

El jefe de Estado enfatizó: “Son iguales, pero tienen que devolverlo y que los juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”, y fundamentó este pedido en las “diferencias históricas y culturales entre regiones”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El presidente colombiano exige que Nicolás Maduro sea entregado a la justicia venezolana, en la antesala de su encuentro con el mandatario estadounidense - crédito X

Y agregó: “Primera vez en la historia de una ciudad latinoamericana, desconociendo la herida aternom que van a producir, no por Maduro, sino por Bolívar y la libertad”.

Desde la perspectiva del gobernante de los colombianos, iniciativas militares extranjeras —como la posibilidad de “bombardear a Caracas”— no representan una solución real, ya que, en sus palabras, esas acciones “no resuelven las causas estructurales de los problemas”.

De igual manera, Petro cuestionó tanto el uso de la fuerza por parte de países como Estados Unidos como el enfoque judicial del hemisferio occidental: “¿Y por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea. Aunque nosotros también venimos de Europa”, expresó el presidente, defendiendo que los procesos políticos y judiciales latinoamericanos deben analizarse bajo sus propios contextos y reglas.

Las declaraciones de Petro sobre el líder chavista generaron polémica en el país, pero el debate se intensificó después de que Enrique Peñalosa, precandidato presidencial, advirtiera sobre el posible impacto económico para los empresarios colombianos en caso de una nueva confrontación entre Colombia y Estados Unidos.

“Y recordemos que él tiene programada una cita con el presidente Trump que él mismo buscó. Y les pregunto a los colombianos: ¿Ustedes creen que eso que dijo Petro le sirve a los colombianos? Recordemos que los Estados Unidos es el país que más compra en el mundo productos colombianos, cuya producción genera decenas de miles de empleos en Colombia”, dijo Peñalosa en un video.

El exalcalde de Bogotá cuestionó a Iván Cepeda, afirmando que este político solo busca “repetir, continuar y profundizar lo que ha hecho el presidente Petro”, preguntando si esa estrategia es conveniente para el país.

Peñalosa criticó la postura del primer mandatario y cuestionó su capacidad de juicio: “Los colombianos que vieron a Petro diciendo que los Estados Unidos deben liberar a Maduro, sinceramente, ¿creen que él estaba en su sano juicio o que estaba bajo algún efecto?”. Destacó que la reunión con Trump fue solicitada por el propio Petro tras una reciente tensión diplomática bilateral.

Enrique Peñalosa contradijo a Susana
Enrique Peñalosa contradijo a Susana Muhamad y defendió su trabajo en la Alcaldía de Bogotá. El presidente Petro dio su opinión sobre problemas en la movilidad de la ciudad - crédito Colprensa, AP y Colprensa

Enrique Peñalosa protagonizó un encontronazo con el presidente Gustavo Petro, tras criticar a Susana Muhammad, exministra de Ambiente, por la troncal de la Avenida Boyacá del Metro de Bogotá, lo que, a su juicio, generó un aumento en el uso de motos en la capital del país.

“Petro su jefe trató, pero como ustedes son vagos e incompetentes, solo dejó un diseño mal hecho para la troncal Boyacá”, aseveró Peñalosa, añadiendo que fue su administración la que finalmente contrató el metro que actualmente avanza.

En respuesta, el gobernante de los colombianos señaló que la raíz del crecimiento de las motocicletas en la capital no es la ausencia del metro, sino la estructura de costos del transporte urbano.

“Las motos anegan Bogotá no porque no haya metro, que no lo hay, sino porque el pasaje de Transmilenio /buses es mucho más caro al mes que el sostenimiento de las motos. Porque además de ser más caro el bus, es más incómodo que la moto”, expuso Petro.

Temas Relacionados

Enrique PeñalosaGustavo PetroNicolás MaduroPetro MaduroMaduro liberaciónEstados UnidosColombiaEmpresaPetro drogasColombia-Noticias

Más Noticias

Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, recibió invitación para ser candidata presidencial de la izquierda, tras veto al exalcalde

El ofrecimiento realizado por el Partido del Trabajo a Osorio busca fortalecer la presencia femenina en la Gran Consulta por Colombia, mientras los abogados de Quintero analizan posibles recursos legales

Diana Osorio, esposa de Daniel

“No dieron razones”: Carlos Fernando Motoa hizo dura crítica al Gobierno por la emergencia económica

El senador de Cambio Radical aseguró que los ministros no explicaron los argumentos de fondo del decreto y pidió a la Corte Constitucional pronunciarse para evitar un choque entre poderes

“No dieron razones”: Carlos Fernando

Jhon Jader Durán podría dar la sorpresa en el mercado de invierno: clubes europeos estarían interesados en el colombiano

El delantero del Fenerbahçe turco habría despertado interés en algunos clubes en la recta final del mercado de traspasos, a pesar de su discreto desempeño en su club

Jhon Jader Durán podría dar

Álvaro Uribe Vélez defendió la candidatura de Paloma Valencia y su lucha contra las drogas: “Es una garantía”

Durante un encuentro con las bases mujeres del Centro Democrático, el expresidente enfatizó que la senadora es la aspirante ideal para erradicar el narcotráfico y proteger a los niños y jóvenes de Colombia

Álvaro Uribe Vélez defendió la

Medellín amplía programas de formación tecnológica y Matrícula Cero para el primer semestre de 2026: más de 2.000 cupos

Las convocatorias vigentes brindan oportunidades para capacitarse en áreas tecnológicas estratégicas y acceder a matrículas financiadas

Medellín amplía programas de formación
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violento ataque con explosivos lanzados

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Karina García es la nueva

Karina García es la nueva presentadora de famoso programa: se quedó con el puesto de Valentina Taguado

Blessd se echó flores por su cambio físico con un video inédito por su cumpleaños: “La logró sin un peso”

Video: Aida Victoria Merlano mostró a su hijo Emmanuel durante sus primeros intentos de gateo

Bad Bunny en el Super Bowl: así fue su aparición como invitado especial de Shakira y Jennifer Lopez en 2020

Exesposa de Luis Alberto Posada salió al paso tras polémica en el homenaje a Yeison Jiménez: “Personas ardidas”

Deportes

Jhon Jader Durán podría dar

Jhon Jader Durán podría dar la sorpresa en el mercado de invierno: clubes europeos estarían interesados en el colombiano

Marino Hinestroza firmó con Vasco da Gama tras una negociación que dejó fuera a Boca Juniors

Atlético Nacional concretó la llegada de ‘Chicho’ Arango: estas son las condiciones del acuerdo

Independiente Medellín prepara fichajes sorpresa para diciembre: esto es lo que se sabe y lo que podría pasar

Falcao vuelve a Pasto, el lugar de su primer fracaso con Millonarios