Estos fueron los operativos en Colombia en medio de la gigantesca operación Liberterra III contra la trata de personas a nivel mundial

Colombianas continúan siendo víctimas de la trta de personas a nivel mundial - crédito Reuters

La reciente Operación Liberterra III, coordinada por Interpol, desnudó la sofisticación y el alcance de las redes de trata de personas y tráfico de migrantes en el mundo, al ejecutarse de forma simultánea en 119 países y dejar como saldo la detención de 3.744 personas. Entre los capturados, más de 1.800 tendrían vínculos directos con delitos de trata o tráfico ilegal de migrantes.

El impacto de la operación también se reflejó en la protección de 4.414 posibles víctimas, el despliegue internacional de más de 14.000 funcionarios y la apertura de 720 investigaciones, varias aún en curso. Estas cifras, según las autoridades internacionales, evidencian la magnitud y el carácter transnacional de este fenómeno delictivo.

En el contexto europeo, uno de los casos más destacados ocurrió en España, donde autoridades desmantelaron una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Esta organización operaba a través de salones de belleza y masajes en Barcelona y Marbella. Allí, las autoridades identificaron a 21 víctimas, en su mayoría mujeres colombianas, sometidas a vigilancia, abusos y a la obligación de pagar deudas ilegales mediante la prostitución.

Colombia tuvo una participación activa en la ofensiva internacional. La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dijín e Interpol y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó cinco operativos en los departamentos de Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Risaralda. Estas acciones permitieron la captura de 19 personas y la identificación de 43 mujeres víctimas de trata.

Imágenes que muestran los momentos clave de la Operación Liberterra III, un operativo policial que resultó en la captura de varios individuos colombianos que hacían parte de una red de trata de personas a nivel mundial. El video documenta las detenciones y la posterior presentación de los arrestados - crédito Dijín e Interpol / Policía Nacional

De acuerdo con información suministrada por la Interpol, el 4 de agosto de 2025, en Ipiales (Nariño), fue detenida Luz Ángela Flórez Flórez, alias Angelita, integrante del GDCO Los del Tren, grupo vinculado a la estructura transnacional Tren de Aragua. Los cargos formulados fueron concierto para delinquir agravado con fines de trata y tráfico de migrantes.

El 5 de septiembre de 2025, en Bello y el Área Metropolitana de Medellín, se hicieron efectivas cinco órdenes de captura internacional debido a las notificaciones rojas de Interpol, contra miembros de una organización criminal transnacional solicitados por Austria por trata y explotación sexual. Las investigaciones determinaron la existencia de 43 mujeres víctimas trasladadas y explotadas en Austria, Alemania y Suiza, con operaciones criminales en cinco países europeos.

El 29 de septiembre de 2025, en Cali (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda), se ejecutaron tres órdenes de captura por trata y concierto para delinquir. El 2 de octubre de 2025, en Medellín (Antioquia) y Pereira (Risaralda), hubo siete capturas por orden judicial, una en flagrancia y se abrieron procesos judiciales por los mismos delitos.

Ese mismo día, en Medellín y Envigado (Antioquia), se cumplieron dos órdenes de captura adicionales y se imputaron cargos a una persona privada de la libertad por trata de personas.

En conjunto, los cinco operativos realizados a nivel nacional reflejan el compromiso de Colombia en la lucha contra la trata y el tráfico de migrantes. Las autoridades reiteraron que la protección de los derechos humanos y la cooperación internacional son pilares fundamentales para combatir este fenómeno, que vulnera la dignidad y la libertad de las personas.

Las organizaciones criminales han demostrado una capacidad constante de adaptación: emplean nuevas rutas y plataformas digitales, y orientan sus acciones hacia poblaciones vulnerables. Este análisis de patrones, según los organismos participantes, permite anticipar amenazas, desarticular estructuras y mejorar los mecanismos de protección a las víctimas.

Varios colombianos fueron capturados por ayudar a una estructura criminal dedicada a la trata de personas - crédito Montaje Infobae/PolicíaNacional

Aunque la explotación sexual continúa como modalidad más denunciada, la operación reveló el crecimiento de otras formas de abuso: el trabajo forzoso, la delincuencia forzada, la servidumbre doméstica y la extracción de órganos cobran cada vez mayor relevancia. Se observaron además cambios en los flujos habituales de la trata, con víctimas procedentes de América y Asia detectadas en países africanos, lo que representa una variación importante respecto a patrones históricos.

La Policía Nacional de Colombia reafirmó su determinación de enfrentar de manera frontal estas estructuras criminales, fortalecer la articulación internacional y priorizar la atención a las víctimas, en respuesta a la evolución y expansión de estas redes a nivel global.