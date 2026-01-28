Colombia

Blessd se echó flores por su cambio físico con un video inédito por su cumpleaños: “La logró sin un peso”

El reguetonero colombiano sorprendió a todos al mostrar cómo lucía a los 18 años y compartir un emotivo mensaje sobre los retos y sueños que lo llevaron a convertirse en una figura destacada del género urbano

Guardar
La reciente publicación de un video personal por parte del cantante, en el que expone sus inicios y transformación, ha motivado respuestas de admiradores y detractores que resaltan su historia y evolución dentro de la música urbana - crédito famososhastalaz / Instagram

La celebración del cumpleaños número 26 de Blessd se convirtió en un fenómeno en redes sociales tras la publicación de un video inédito por parte del propio artista.

El cantante colombiano sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo era su aspecto físico cuando tenía 18 años y aún no alcanzaba la fama. La transformación de “el Bendito” captó la atención de sus millones de fanáticos, que son testigos del cambio no solo en su imagen, sino también en su vida personal y profesional.

Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video en el que aparece en su casa interpretando un rap aparentemente improvisado.

El artista acompañó la publicación con un mensaje dirigido a sí mismo, expresando orgullo por haber superado adversidades económicas y cumplir su sueño de convertirse en una figura reconocida del género urbano.

Blessd celebra su cumpleaños 26
Blessd celebra su cumpleaños 26 mostrando en redes sociales un video inédito de su juventud, causando revuelo entre sus seguidores - crédito blessd / Instagram

“Feliz cumpleaños papá, la logró sin un peso, con miles en contra, sin familia rica, a punta de esfuerzo y fe, mi muchacho. Siempre orgulloso de usted, calidoso. Felices 26 y ya milloneta. Ahí tenía 18 y soñaba con lo que tienes hoy en día. Felicidades Stiven Mesa”, escribió el cantante.

Antes de llenar estadios y colaborar con figuras como Maluma o Ryan Castro, Blessd enfrentó una etapa de trabajo informal y escasez económica, según ha relatado en diversas entrevistas.

Su determinación y disciplina le permitieron salir adelante y posicionarse como una de las referencias del reguetón colombiano.

Reacciones: elogios, críticas y respaldo de la comunidad

La publicación de Blessd generó miles de reacciones de parte de sus seguidores, que no tardaron en enviar mensajes de felicitación y reconocimiento. Muchos usuarios resaltaron el aporte del cantante al género urbano y el valor de su historia de superación, mientras que otros criticaron aspectos de su físico y su talento.

Stiven Mesa Londoño, conocido como
Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, expresó orgullo por superar adversidades económicas antes de alcanzar el éxito en el género urbano - crédito @blessd/Instagram

Pese a los comentarios negativos, el artista decidió no responder a quienes lo cuestionan y mantiene el foco en su carrera y en los proyectos que tiene por delante.

Tras el video, el artista reafirmó su compromiso con su público y su intención de continuar creciendo profesionalmente. Actualmente, Blessd disfruta de una gira nacional y su posición como el artista más escuchado en Colombia en Spotify, lo que lo consolidan como una de las voces con mayor proyección dentro del reguetón en el país.

Mamá de Blessd desempolvó fotos de la infancia del cantante

Durante la celebración, la madre del antioqueño, Cristina Londoño, también se sumó al homenaje al compartir en su cuenta de Instagram un video que recopila imágenes inéditas del cantante desde su niñez.

“Feliz cumpleaños hijo, siempre contigo”, escribió la mujer en la publicación, en la que puede verse la evolución física y personal del artista. Estas fotografías permiten apreciar cómo el joven, nacido en Medellín y criado en un barrio humilde de Itagüí, atravesó distintas etapas antes de alcanzar el reconocimiento en la industria musical.

La participación de Cristina Londoño, quien publicó fotos familiares en redes sociales, permitió a los seguidores conocer la trayectoria vital del artista desde su niñez y valorar el peso de su esfuerzo hasta el presente - crédito enlamovidacol / Instagram

La reconstrucción de su historia personal ha servido de inspiración para muchos de sus seguidores, quienes destacan la importancia de la perseverancia y el esfuerzo en el camino al éxito

Una nueva etapa: paternidad y proyectos

El cumpleaños de Blessd coincidió con otro anuncio relevante en su vida artística y personal. El mismo 27 de enero, realizó el lanzamiento de su nievo sencillo titulado Fanático en colaboración con el artista puertorriqueño J Alvárez.

Por otra parte, en día recientes “el Bendito” y su pareja, la influenciadora Manuela QM, confirmaron que esperan su primer hijo, a través de redes sociales, mostrando una ecografía y un par de zapatillas de bebé. Ambos manifestaron su felicidad y señalaron que la llegada del niño fue planeada, cumpliendo así otro de los sueños del cantante.

El cumpleaños número 26 de
El cumpleaños número 26 de Blessd coincidió con el lanzamiento de su sencillo Fanático junto a J Álvarez y el anuncio de su próxima paternidad - crédito Instagram

Temas Relacionados

BlessdStiven MesaEl BenditoManuela QMRedes socialesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

