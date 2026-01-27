Colombia

Iván Duque se ‘codea’ con presidente de la FIFA en homenaje por los 10 años de gestión del titular de la Conmebol: así sacó pecho

El expresidente de la República compartió con el mandamás del organismo más importante del fútbol orbital, el suizo Gianni Infantino, además de reencontrarse con otras personalidades políticas y deportivas en el evento que se llevó a cabo en Luque (Paraguay)

El expresidente Iván Duque compartió
El expresidente Iván Duque compartió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y con otros importantes directivos del continente, la celebración de los 10 años de la gestión de Alejandro Domínguez como presidente de Conmebol - crédito @IvanDuque/X

La ciudad de Luque en Paraguay fue epicentro en la noche del 26 de enero de 2026 del evento en el que se congregaron figuras destacadas del deporte y la política para participar en la celebración de una década de gestión de Alejandro Domínguez al frente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Una gestión que, según los expertos, ha dejado importantes avances en el desarrollo del balompié de la región, con múltiples logros internacionales.

El evento reunió a referentes del fútbol mundial, entre ellos el expresidente de la República Iván Duque, al que se le vio junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, en una velada en la que acompañaron a Domínguez en la sede central de la organización. Y al que también acudió, en representación del país, el veterano entrenador Francisco ‘Pacho’ Maturana, ícono del fútbol nacional, al ser el único en ganar para Colombia la Copa América, en 2001,de la que fue anfitrión.

El expresidente Iván Duque destacó
El expresidente Iván Duque destacó su encuentro con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el evento en Luque (Paraguay) - crédito @IvanDuque/X

La conmemoración de la década del directivo al frente de la Conmebol hizo énfasis en los principales logros alcanzados por desde 2016, año en el que Domínguez asumió el liderazgo tras el escándalo de corrupción conocido como FIFAGate, y que fue por los ‘capos’ del fútbol sudamericano: el paraguayo Nicolás Leoz, como presidente de la entidad; y los directivos Juan Ángel Napout, Eugenio Figueredo, José María Marín y el colombiano Luis Bedoya, entre otros.

La felicidad de Iván Duque en la conmemoración de los 10 años de Alejandro Domínguez como presidente de Conmebol

La jornada estuvo marcada por el reconocimiento a la transformación institucional, la implementación de estándares de transparencia y la proyección internacional del fútbol sudamericano. Con ese positivo panorama, Duque, que actualmente integra la Junta Directiva Mundial de la Fundación FIFA, compartió impresiones sobre el evento y su vínculo con el fútbol continental; en especial, su cercana relación con Infantino y otras respetadas personalidades.

Fue un gusto acompañar al presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, en Asunción, Paraguay, en la celebración de los avances de su gestión estos 10 años, que han fortalecido y potenciado el fútbol latinoamericano como una plataforma de integración, talento y oportunidades para la región”, afirmó Duque en la primera parte de su mensaje, en la que compartió cuatro postales del encuentro, del que posteriormente hizo una especial mención a Infantino.

Con este mensaje en su
Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Iván Duque compartió su participación en evento de la Conmebol, como homenaje a Alejandro Domínguez - crédito @IvanDuque/X

En su condición de invitado especial, Duque sacó pecho por su función actual en la Fundación FIFA: una organización independiente dedicada a promover el cambio social positivo mediante el fútbol y a la reconstrucción de infraestructuras deportivas dañadas en distintas partes del mundo. Esta labor le ha permitido mantener una agenda activa con líderes internacionales del deporte y la política, como el propio Infantino y presidentes de la región.

Por tal motivo, el exmandatario destacó el valor de estos encuentros para fortalecer los lazos entre el deporte y la integración regional. “También fue grato reencontrarme con mi amigo Gianni Infantino y el presidente Luis Lacalle Pou (expresidente de Uruguay)”, comentó el exjefe de Estado, que aprovechó la ocasión para hacer énfasis en el impacto positivo de las alianzas internacionales en el desarrollo de proyectos sociales y deportivos en el planeta.

En sus redes sociales, el
En sus redes sociales, el expresidente Iván Duque compartió algunas postales del evento de la Conmebol - crédito @IvanDuque/X

El homenaje contó con la asistencia de Santiago Peña, presidente de Paraguay; mandatarios de las 10 federaciones nacionales, leyendas del fútbol sudamericano y representantes de organismos internacionales. “Los logros demuestran que cuando se trabaja con reglas claras y visión de futuro, el fútbol sudamericano puede crecer con solidez y competir al más alto nivel mundial”, expresó Domínguez, al compartir su visión sobre el futuro del fútbol en la región.

Durante el evento, se repasaron los principales hitos de la gestión de Domínguez. Según datos compartidos por la organización, los premios para torneos de clubes y selecciones en Sudamérica crecieron un 442% entre 2015 y 2025. A su vez, en el mismo periodo, la Conmebol invirtió más de 587 millones de dólares en sus asociaciones miembro y renovó más de 60 estadios en distintos países de la región.

