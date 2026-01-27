Colombia

Así fue el rescate de Génesis, la niña de dos años secuestrada por una vecina en Florida, Valle: la hallaron en Cauca

La reacción coordinada de las autoridades permitió el reencuentro familiar menos de 48 horas después del rapto. La principal sospechosa, una joven de 20 años cercana a la familia, enfrenta cargos por secuestro simple

Guardar
El operativo fue posible por la rápida activación de los protocolos de búsqueda y el trabajo conjunto entre el CTI y el Gaula, logrando encontrar a la menor en una vivienda del Cauca gracias a información de la comunidad - crédito Policía del Valle / X

Una menor de dos años fue rescatada por las autoridades tras haber sido secuestrada en el municipio de Florida, Valle del Cauca. La desaparición se reportó el 25 de enero, luego de que la madre de la niña, María Eloísa Vergara, alertó a la Policía sobre la ausencia de su hija, a la que había dejado bajo el cuidado de una vecina en el barrio Nuevo Horizonte.

Según confirmaron fuentes de la Policía Nacional, la niña, identificada como Génesis, fue apartada de su entorno familiar el 24 de enero alrededor de la 1:00 p. m. El caso no tuvo motivación extorsiva y la familia no recibió exigencias económicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La activación de los Mecanismos de Búsqueda Urgente (MBU), en conjunto con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, permitió desplegar un operativo regional. Equipos especializados del Gaula Policía Valle y de Protección y Servicios Especiales se articularon para ubicar a la menor.

La Policía Nacional rescató a
La Policía Nacional rescató a Génesis, una menor de dos años secuestrada en Florida, Valle del Cauca, sin que hubiera exigencias económicas - crédito Policía del Valle

Hallazgo en Santander de Quilichao y captura de la sospechosa

La investigación avanzó con el apoyo de información ciudadana suministrada de forma anónima. La niña fue localizada en una vivienda de la zona urbana de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

Durante el procedimiento, los agentes capturaron a una mujer de 20 años, identificada por vecinos como “Luz Karime”, que se había ganado la confianza de la familia durante varios años. Las autoridades precisaron que la capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía, donde un juez definirá su situación jurídica por el delito de secuestro simple.

La comandante de la Policía Valle, general Sandra Rodríguez, declaró: “La persona que cometió esta conducta punible va a ser judicializada por secuestro simple y la recomendación para los padres de familia es verificar… qué personas se acercan a los menores de edad y cuando vean una situación inusual, inmediatamente reportarla”.

Evaluación médica y restitución de derechos

El secuestro de la niña
El secuestro de la niña Génesis se produjo el 24 de enero cuando la madre la dejó al cuidado de una vecina en el barrio Nuevo Horizonte - crédito Policía del Valle / X

Una vez rescatada, Génesis fue valorada por personal médico en presencia de su madre. La verificación confirmó que se encontraba fuera de peligro. Posteriormente, la menor quedó bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos y garantizar su protección integral.

La familia se reencontró con la niña en la estación de Policía del municipio de Palmira, donde la madre expresó: “Me siento feliz, muy contenta, dándole gracias a Dios. La Policía hizo su trabajo y Dios hizo el suyo, él tocó el corazón de esa señora, para que finalmente me llamara y así pudiéramos encontrar a mi niña”.

Estrategias contra el secuestro y rol de la comunidad

El caso impulsó a las autoridades del Valle del Cauca a reiterar la importancia de la denuncia ciudadana en situaciones similares. La gobernadora Dilian Francisca Toro destacó la coordinación entre entidades y la relevancia del fondo de recompensas departamental para quienes aporten información clave.

“En el Valle del Cauca tenemos que erradicar el secuestro no solo de niños, sino en general, y los reclutamientos forzados. Nosotros tenemos un fondo de recompensa para poder dar una recompensa a las personas que nos informaron al respecto del sitio donde estaba la niña”, puntualizó.

Génesis fue valorada médicamente tras
Génesis fue valorada médicamente tras su rescate y puesta bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para restablecer sus derechos - crédito Policía del Valle / X

La Policía Nacional instó a la ciudadanía a reportar cualquier hecho que vulnere los derechos de los niños y adolescentes. La línea 165 del Gaula permanece activa para recibir denuncias y coordinar respuestas inmediatas.

El regreso de la menor a su hogar estuvo acompañado por la presencia de sus padres, la comandancia policial y la gobernadora del departamento, que celebraron el desenlace.

“Estamos muy felices de ver cómo una niña que fue secuestrada vuelve a su casa, vuelve a los brazos de su mamá, de su papá, y aquí con muñecos de regalo y todo. Y además la niña diciendo que quiere ser policía. Eso es una belleza”, afirmó la mandataria.

La investigación continúa abierta mientras las autoridades analizan las circunstancias del caso y refuerzan las estrategias para evitar la ocurrencia de hechos similares en la región.

Temas Relacionados

Secuestro de menoresPolicía NacionalFloridaValle del CaucaDilian Francisca ToroColombia-Noticias

Más Noticias

Cathy Juvinao arremetió contra el Gobierno por dejar sin subsidios a estudiantes de bajos recursos: “Una vez más le da la espalda”

La representante a la Cámara acusó al ministro de Educación y al presidente Petro de priorizar la gratuidad en universidades públicas a costa del desfinanciamiento del Icetex

Cathy Juvinao arremetió contra el

Arcángel le contó a Westcol detalles de sus conciertos en el país: “Tengo cariño y respeto por todo Colombia”

Miles de colombianos crecieron con la música del artista, por lo que esperan verlo próximamente en diferentes ciudades

Arcángel le contó a Westcol

Chontico Noche, resultados del último sorteo de hoy lunes 26 de enero de 2026

Comprueba los números que resultaron ganadores en el sorteo nocturno que se lleva a cabo todos los días en Colombia

Chontico Noche, resultados del último

Confirman la fecha de inicio de las obras del corredor de la Séptima en Bogotá: el primer tramo irá de la calle 99 a la 200

Las autoridades capitalinas definieron un Plan de Manejo de Tránsito para mantener la circulación, distribuir frentes de trabajo y reducir los tiempos de desplazamiento en transporte público, priorizando la movilidad durante la ejecución

Confirman la fecha de inicio

Fiscalía busca declarar como Grupo Delictivo Organizado a exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero, como Juan David Palacio

Entre los investigados se encuentra el exdirector del Amva, que es señalado de haber participado en irregularidades que superan los $17.000 millones durante la administración de Medellín del hoy candidato presidencial

Fiscalía busca declarar como Grupo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Arcángel le contó a Westcol

Arcángel le contó a Westcol detalles de sus conciertos en el país: “Tengo cariño y respeto por todo Colombia”

“¿Cómo se traduce este amor?" el K-drama que domina el top 10 de las mejores series de Netflix Colombia

Ellos son los dos participantes de ‘La casa de los famosos 3’ que ya ganaron otros ‘realities’

Las mejores melodías para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su apariencia, su trabajo y su modo de vestir: “Respeto mi proceso”

Deportes

La Dimayor se pronunció sobre

La Dimayor se pronunció sobre las acciones de Millonarios para habilitar a Falcao García en la Liga BetPlay

El Clásico del Oriente regresa: Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga se enfrentarán entre controles y restricciones

Campeón de Libertadores reveló su incómodo paso por Millonarios: “Qué haces acá si eres hincha de Nacional”

Revelación inesperada: lo que realmente pasa entre James Rodríguez y Millonarios

Atlético Nacional es el mejor equipo de Colombia: está entre los diez mejores en el ránking Conmebol