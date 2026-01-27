Así fue el rescate de Génesis, la niña de dos años secuestrada por una vecina en Florida, Valle: la hallaron en Cauca

El operativo fue posible por la rápida activación de los protocolos de búsqueda y el trabajo conjunto entre el CTI y el Gaula, logrando encontrar a la menor en una vivienda del Cauca gracias a información de la comunidad - crédito Policía del Valle / X

Una menor de dos años fue rescatada por las autoridades tras haber sido secuestrada en el municipio de Florida, Valle del Cauca. La desaparición se reportó el 25 de enero, luego de que la madre de la niña, María Eloísa Vergara, alertó a la Policía sobre la ausencia de su hija, a la que había dejado bajo el cuidado de una vecina en el barrio Nuevo Horizonte.

Según confirmaron fuentes de la Policía Nacional, la niña, identificada como Génesis, fue apartada de su entorno familiar el 24 de enero alrededor de la 1:00 p. m. El caso no tuvo motivación extorsiva y la familia no recibió exigencias económicas.

La activación de los Mecanismos de Búsqueda Urgente (MBU), en conjunto con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, permitió desplegar un operativo regional. Equipos especializados del Gaula Policía Valle y de Protección y Servicios Especiales se articularon para ubicar a la menor.

La Policía Nacional rescató a Génesis, una menor de dos años secuestrada en Florida, Valle del Cauca, sin que hubiera exigencias económicas - crédito Policía del Valle

Hallazgo en Santander de Quilichao y captura de la sospechosa

La investigación avanzó con el apoyo de información ciudadana suministrada de forma anónima. La niña fue localizada en una vivienda de la zona urbana de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

Durante el procedimiento, los agentes capturaron a una mujer de 20 años, identificada por vecinos como “Luz Karime”, que se había ganado la confianza de la familia durante varios años. Las autoridades precisaron que la capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía, donde un juez definirá su situación jurídica por el delito de secuestro simple.

La comandante de la Policía Valle, general Sandra Rodríguez, declaró: “La persona que cometió esta conducta punible va a ser judicializada por secuestro simple y la recomendación para los padres de familia es verificar… qué personas se acercan a los menores de edad y cuando vean una situación inusual, inmediatamente reportarla”.

Evaluación médica y restitución de derechos

El secuestro de la niña Génesis se produjo el 24 de enero cuando la madre la dejó al cuidado de una vecina en el barrio Nuevo Horizonte - crédito Policía del Valle / X

Una vez rescatada, Génesis fue valorada por personal médico en presencia de su madre. La verificación confirmó que se encontraba fuera de peligro. Posteriormente, la menor quedó bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos y garantizar su protección integral.

La familia se reencontró con la niña en la estación de Policía del municipio de Palmira, donde la madre expresó: “Me siento feliz, muy contenta, dándole gracias a Dios. La Policía hizo su trabajo y Dios hizo el suyo, él tocó el corazón de esa señora, para que finalmente me llamara y así pudiéramos encontrar a mi niña”.

Estrategias contra el secuestro y rol de la comunidad

El caso impulsó a las autoridades del Valle del Cauca a reiterar la importancia de la denuncia ciudadana en situaciones similares. La gobernadora Dilian Francisca Toro destacó la coordinación entre entidades y la relevancia del fondo de recompensas departamental para quienes aporten información clave.

“En el Valle del Cauca tenemos que erradicar el secuestro no solo de niños, sino en general, y los reclutamientos forzados. Nosotros tenemos un fondo de recompensa para poder dar una recompensa a las personas que nos informaron al respecto del sitio donde estaba la niña”, puntualizó.

Génesis fue valorada médicamente tras su rescate y puesta bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para restablecer sus derechos - crédito Policía del Valle / X

La Policía Nacional instó a la ciudadanía a reportar cualquier hecho que vulnere los derechos de los niños y adolescentes. La línea 165 del Gaula permanece activa para recibir denuncias y coordinar respuestas inmediatas.

El regreso de la menor a su hogar estuvo acompañado por la presencia de sus padres, la comandancia policial y la gobernadora del departamento, que celebraron el desenlace.

“Estamos muy felices de ver cómo una niña que fue secuestrada vuelve a su casa, vuelve a los brazos de su mamá, de su papá, y aquí con muñecos de regalo y todo. Y además la niña diciendo que quiere ser policía. Eso es una belleza”, afirmó la mandataria.

La investigación continúa abierta mientras las autoridades analizan las circunstancias del caso y refuerzan las estrategias para evitar la ocurrencia de hechos similares en la región.