Taxi cayó de un puente en Bogotá: ocupantes estarían en estado de embriaguez

Siniestro vial que involucró un vehículo de transporte pública en el puente de la avenida primera de mayo con carrera 68 - crédito Colprensa

Un vehículo de servicio de transporte público sufrió un fuerte accidente en una de las “orejas” de la avenida Primera de mayo con carrera 68, sentido occidente-oriente, en Bogotá, cuando salió del puente del sector y terminó volcado.

El siniestro vial ocurrió en la mañana del domingo 25 de enero dejando en alerta a los habitantes de la localidad de Kennedy frente a la escena inusual: un taxi volcado en medio de las obras del metro y una congestión vehicular que se extendió por varias horas.

La caída del vehículo en plena zona de intervención obligó a cerrar parcialmente el paso y complicó el tráfico en un punto crucial para la movilidad de la localidad.

Según los relatos de quienes transitaban por el sector, el taxi salió disparado tras tomar una curva a alta velocidad y terminó dando vueltas antes de quedar volcado dentro del área de trabajo.

Los ocupantes del vehículo de servicio público salieron huyendo tras el fuerte impacto en el sur de Bogotá - crédito Captura de video

“Más o menos como a las 11:20 del día venía el taxi, pero a lo que marca, yo creo. Y se metió a la obra, cuando sentimos fue el golpe durísimo, porque sacó a volar todo lo que está ahí, los maletines y todo", contó una mujer al diario El Tiempo.

Cuatro jóvenes viajaban en el interior del vehículo, una mujer y tres hombres, según lo expresaron testigos de la zona. Personas presentes en el lugar aseguraron que los ocupantes salieron del taxi por sus propios medios y luego huyeron.

Algunos residentes indicaron que dos de ellos fueron interceptados en un primer momento por un uniformado, pero los otros dos lograron escapar a pie por la carrera 68.

Al parecer, los ocupantes estaban en estado de embriaguez, según personas que presenciaron la escena, aunque esto deberá ser confirmado por la investigación oficial.

El siniestro no tuvo heridos de gravedad - crédito Mariano Vimos/Colprensa

En el momento del siniestro, tres trabajadores de la obra del metro se encontraban muy cerca del punto de impacto, quienes no sufrieron lesiones. Las autoridades confirmaron que no hubo heridos entre el personal involucrado en la construcción.

Las autoridades de tránsito iniciaron la investigación para determinar las causas precisas del accidente y establecer si el consumo de alcohol influyó en el incidente.

Además, el vehículo fue retirado de la zona y la movilidad comenzó a normalizarse de manera progresiva en el sector.

