Taxi cayó de un puente en Bogotá: ocupantes estarían en estado de embriaguez

Una mujer y dos hombres escaparon tras el fuerte impacto de un carro de servicio público en la localidad de Kennedy

Siniestro vial que involucró un
Siniestro vial que involucró un vehículo de transporte pública en el puente de la avenida primera de mayo con carrera 68 - crédito Colprensa

Un vehículo de servicio de transporte público sufrió un fuerte accidente en una de las “orejas” de la avenida Primera de mayo con carrera 68, sentido occidente-oriente, en Bogotá, cuando salió del puente del sector y terminó volcado.

El siniestro vial ocurrió en la mañana del domingo 25 de enero dejando en alerta a los habitantes de la localidad de Kennedy frente a la escena inusual: un taxi volcado en medio de las obras del metro y una congestión vehicular que se extendió por varias horas.

La caída del vehículo en plena zona de intervención obligó a cerrar parcialmente el paso y complicó el tráfico en un punto crucial para la movilidad de la localidad.

Según los relatos de quienes transitaban por el sector, el taxi salió disparado tras tomar una curva a alta velocidad y terminó dando vueltas antes de quedar volcado dentro del área de trabajo.

Los ocupantes del vehículo de
Los ocupantes del vehículo de servicio público salieron huyendo tras el fuerte impacto en el sur de Bogotá - crédito Captura de video

“Más o menos como a las 11:20 del día venía el taxi, pero a lo que marca, yo creo. Y se metió a la obra, cuando sentimos fue el golpe durísimo, porque sacó a volar todo lo que está ahí, los maletines y todo", contó una mujer al diario El Tiempo.

Cuatro jóvenes viajaban en el interior del vehículo, una mujer y tres hombres, según lo expresaron testigos de la zona. Personas presentes en el lugar aseguraron que los ocupantes salieron del taxi por sus propios medios y luego huyeron.

Algunos residentes indicaron que dos de ellos fueron interceptados en un primer momento por un uniformado, pero los otros dos lograron escapar a pie por la carrera 68.

Al parecer, los ocupantes estaban en estado de embriaguez, según personas que presenciaron la escena, aunque esto deberá ser confirmado por la investigación oficial.

El siniestro no tuvo heridos
El siniestro no tuvo heridos de gravedad - crédito Mariano Vimos/Colprensa

En el momento del siniestro, tres trabajadores de la obra del metro se encontraban muy cerca del punto de impacto, quienes no sufrieron lesiones. Las autoridades confirmaron que no hubo heridos entre el personal involucrado en la construcción.

Las autoridades de tránsito iniciaron la investigación para determinar las causas precisas del accidente y establecer si el consumo de alcohol influyó en el incidente.

Además, el vehículo fue retirado de la zona y la movilidad comenzó a normalizarse de manera progresiva en el sector.

Detalles del grave accidente en la carrera 68 en Bogotá: tres muertos y la pista de una persecución tras un robo

El saldo tras el accidente en el occidente de Bogotá fue de tres personas muertas y una vía principal bloqueada durante horas.

El incidente resultó del choque en cadena que ocurrió en la avenida carrera 68 con calle 72, en la zona limítrofe entre Engativá y Barrios Unidos, luego de una presunta persecución tras un robo.

El accidente en la avenida
El accidente en la avenida carrera 68 de Bogotá deja tres muertos y congestión total durante horas - crédito X

El hecho se desencadenó cuando, según la Policía Metropolitana de Bogotá, dos hombres en una motocicleta habrían asaltado a los ocupantes de una camioneta alrededor de las 2:53 p. m. Una de las víctimas reaccionó y decidió perseguir a los presuntos asaltantes, lo que llevó a un desenlace fatal.

Durante la huida, la motocicleta chocó con un vehículo particular. Este auto, identificado como un Aveo, se estrelló por detrás de una volqueta. La camioneta de la víctima también impactó tanto la motocicleta como el Aveo, lo que agravó la magnitud del choque.

Entre las víctimas mortales se encuentra un adulto mayor, quien viajaba en uno de los automóviles involucrados. Su vehículo quedó atrapado entre la volqueta y la motocicleta utilizada por los supuestos delincuentes. Una mujer que lo acompañaba resultó gravemente herida y fue llevada a un hospital, donde posteriormente falleció a causa de sus lesiones.

Uno de los ocupantes de la moto perdió la vida en el sitio. El otro fue trasladado por las autoridades junto a la mujer herida, pero no se informó de su estado actual en el reporte inicial.

En el lugar del accidente, la policía halló un arma de fuego junto a los motociclistas, la cual quedó bajo custodia para investigación judicial.

La escena mostró una camioneta Renault gris volcada y un Suzuki Swift rojo con daños en la puerta del conductor.

El coronel John Zambrano, comandante operativo de control y reacción, explicó que el accidente fue consecuencia directa de la reacción de una de las víctimas del robo: “Este accidente se presenta como resultado de una presunta persecución por parte de un afectado, una persona que fue víctima de un hurto, de sus prendas, de sus elementos”, afirmó el oficial.

