Petro anticipa diálogo con Trump y plantea “bombardear pero no a seres humanos” en cita del 3 de febrero

En desarrollo de una agenda regional cumplida en Tumaco, Nariño, el presidente Gustavo Petro se refirió al encuentro que tiene previsto con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca.

Durante su intervención, el jefe de Estado colombiano habló sobre uno de los temas que espera poner sobre la mesa en esa reunión bilateral, según registró Semana.

El mandatario explicó que su planteamiento está relacionado con el enfoque que su Gobierno ha promovido frente a la política de drogas y la sustitución de cultivos ilícitos.

Petro señaló que su interés es abordar una estrategia distinta a la tradicional, centrada en la siembra y no en la acción militar contra personas.

“Yo quiero llegar el 3 de febrero allá a la reunión con Trump no para hablar de misiles —ya él ha visto lo que produce—, no para hablar de misiles. Quiero ir a hablar de bombardear. Pero no a seres humanos, sino la tierra con semillas”, expresó el presidente durante el evento público realizado en el municipio nariñense.

Las declaraciones fueron realizadas ante líderes sociales y comunidades de la región, a quienes el mandatario les explicó que su propuesta apunta a reforzar los programas de sustitución de economías ilegales. En ese mismo espacio, Petro insistió en que la estrategia debe estar respaldada por criterios técnicos y verificables.

Además, el presidente agregó otro elemento a su planteamiento al señalar: “Bombas de semillas vitales y claro que creen que no se puede, veamos la instancia de verificación independiente al gobierno, científica, no la de los señores que se ganan un sueldo y pintan un cuadro como en las Naciones Unidas”. Con esta afirmación, reiteró la necesidad de un acompañamiento técnico externo.

En su intervención, el mandatario también hizo énfasis en el valor de los compromisos asumidos entre Estados y en la importancia de su cumplimiento. “No, tiene que ser científica, que ellos estén, que nosotros estemos. Científica que nos diga si hemos traicionado nuestra palabra. Ojo con lo que voy a decir porque la palabra tiene valor y poder”, manifestó ante los asistentes.

Petro continuó su reflexión al advertir sobre las implicaciones de no cumplir los acuerdos. “Si ustedes dicen sí, y yo digo sí como gobierno, como representante de este país, y resulta que no es sí, sino no, ellos toman la iniciativa, porque traicionamos nuestra palabra y ahora no se puede jugar; yo he adelantado un tiempo llamémoslo así”, afirmó durante el mismo acto.

Las declaraciones del presidente se producen mientras avanzan los preparativos diplomáticos para la reunión bilateral en Washington. En ese marco, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se vienen realizando contactos de alto nivel entre ambos gobiernos para coordinar la agenda y los temas que serán abordados por los mandatarios.

En ese sentido, la Cancillería confirmó que el 23 de enero, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, sostuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el fin de avanzar en la organización del encuentro presidencial.

“En la mañana del 23 de enero, la Ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, sostuvo una llamada de trabajo cordial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en preparación para la reunión de los presidentes @petrogustavo y Donald Trump el 3 de febrero de 2026”, indicó la Cancillería colombiana a través de su cuenta oficial en X, mensaje citado por Semana.

En el mismo comunicado, el Ministerio detalló que durante la llamada se reiteró la disposición de ambos gobiernos para que la reunión en Washington se desarrolle en un ambiente favorable. “En la llamada, se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa. Para ello, se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado”, señaló la entidad.

La Cancillería también precisó que en la conversación se abordaron los temas que integrarán la agenda bilateral.

“De igual forma, en la conversación, se plantearon los temas a tratar en la reunión entre los mandatarios, valorando la larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos. Los temas a tratar incluyeron, entre otros, la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica. La llamada fue descrita por las partes como “muy positiva””, concluyó el Ministerio de Relaciones Exteriores.