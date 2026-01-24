Colombia

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Operativos militares y combates armados obligan a familias a permanecer en sus hogares. Masacres y filtraciones de información aumentan el temor

Guardar
Tropas del Ejército Nacional realizaron
Tropas del Ejército Nacional realizaron operaciones en zonas rurales del Meta, en medio de los enfrentamientos contra disidencias de las Farc- crédito prensa Fuerzas Militares

Los enfrentamientos armados entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc vinculadas al grupo de alias Calarcá han generado una situación de alarma y confinamiento en amplias zonas rurales de los departamentos del Meta y Guaviare.

La presencia de tropas terrestres y helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana ha intensificado los operativos, mientras la población civil vive horas de incertidumbre y temor ante el avance del conflicto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según un comunicado oficial de la Fuerza de Tarea Omega, desde la noche del viernes se reportó la muerte de dos integrantes de las disidencias en la vereda Laureles, municipio de Vistahermosa, Meta, y varios heridos.

Este balance preliminar fue acompañado de testimonios de habitantes que reflejan la preocupación constante por la seguridad de sus familias.

“Nos estamos salvaguardando con los niños. El helicóptero está sobrevolando la zona y hay fuertes balaceras en medio de las casas. Tenemos mucho miedo de lo que pueda pasar porque hay familias con muchos menores”, expresó una residente a través de un video difundido en redes sociales por Blu Radio.

A pesar de la intensidad de los combates, hasta el momento no se han reportado civiles heridos en la zona. Sin embargo, la situación evidencia el riesgo al que están expuestas las comunidades, especialmente las más aisladas, que permanecen confinadas en sus hogares durante las operaciones militares.

Intercambio de disparos entre disidencias
Intercambio de disparos entre disidencias de las Farc y el Ejército Nacional en la vereda Laureles, Meta, dejaron a las comunidades confinadas - crédito prensa MinDefensa

Los enfrentamientos no se limitan al Meta. En Guaviare, particularmente en la zona rural del municipio de Calamar, líderes comunitarios informaron sobre ráfagas constantes de fusiles y familias atrapadas en sus viviendas por el intercambio de disparos.

En un video difundido en grupos de mensajería, una mujer narró su experiencia: “Somos civiles, estamos en medio de la balacera con el helicóptero encima”, y describió la presencia de menores de edad, gestantes y adultos mayores entre los confinados.

La coyuntura refleja la complejidad geográfica y operativa que enfrentan las autoridades. El Meta y el Guaviare presentan extensas áreas de difícil acceso, lo que obliga al Ejército Nacional y a la Fuerza Aérea a desplegar tropas por vía terrestre y aérea para intentar recuperar el control territorial.

Las operaciones buscan, además, garantizar la seguridad de la población local y disminuir la influencia de los grupos armados ilegales que aún operan en estas zonas.

Alias Calarcá, cabecilla de otra
Alias Calarcá, cabecilla de otra disidencia de las Farc, implicada en los recientes enfrentamientos y expansión de rutas ilegales en Meta y Guaviare - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

En el Guaviare, la violencia ha alcanzado un nuevo nivel con enfrentamientos internos entre disidencias armadas. Según fuentes de inteligencia consultadas por Semana, la infiltración de información desde la fuerza pública hacia la organización de alias Calarcá habría facilitado ataques precisos contra la facción de Iván Mordisco.

La masacre de 30 personas en El Retorno evidencia esta escalada, donde la población civil queda atrapada entre la violencia y el abandono.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, de los 30 cuerpos hallados, 21 correspondían a hombres, cinco a mujeres y cuatro a menores de edad.

Las víctimas habrían sido ejecutadas directamente, en muchos casos con tiros de gracia, lo que ha generado un profundo clima de desconfianza hacia las instituciones estatales.

La percepción de desprotección se agrava por limitaciones operativas. Un oficial especializado en aviación explicó que “las Fuerzas de Despliegue Rápido hoy no tienen helicópteros asignados. Las horas de vuelo están restringidas. Antes había financiación internacional, pero eso se acabó”.

Además, la precisión de los ataques a la estructura de Iván Mordisco ha generado sospechas sobre filtraciones internas que facilitarían la operación de Calarcá.

Iván Mordisco, líder de una
Iván Mordisco, líder de una de las disidencias de las Farc en Guaviare, cuya estructura ha sido objetivo de ataques selectivos por parte de otras facciones - crédito Europa Press

En este contexto, los habitantes viven bajo la supervisión constante de hombres armados, viéndose obligados a guardar silencio como única garantía de sobrevivencia.

La violencia ha afectado también a funcionarios locales y líderes religiosos. En octubre de 2025, la casa del alcalde de Calamar, Farid Camilo Castaño, fue atacada con explosivos, dejando a una mujer herida y una mascota muerta.

Meses antes, un grupo de evangélicos fue asesinado tras acusaciones de colaborar con el ELN. Los ataques reflejan la complejidad de un territorio donde las normas las imponen grupos armados y donde la intervención estatal llega de manera limitada y tardía.

Temas Relacionados

Enfrentamientos Ejército NacionalDisidencias FarcAlias CalarcáGuaviareMetaConfinamiento civilColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Millonarios vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Millonarios debuta de local ante más de 20.000 personas, que le exigen a Hernán Torres una victoria luego de perder en la primera jornada ante Atlético Bucaramanga en la capital santandereana

EN VIVO - Millonarios vs.

EN VIVO - Colombia vs. Venezuela: Siga aquí la fecha 2 de la Copa América de Futsal

La Tricolor sacó un empate ante la selección favorita al título, Brasil, y ahora enfrentará a la Vinotinto, que perdió en el debut ante su similar de Chile

EN VIVO - Colombia vs.

Hombre criticó a Medellín por burlas a el Metro de Bogotá: “Allá hacen un recorrido de 3 kilómetros, aquí son líneas de 24 y 30 ”

El hombre destacó que más allá de las peleas entre ciudades, se trata de estar contentos porque Bogotá va a tener un metro

Hombre criticó a Medellín por

Tragedia en Bogotá: encuentran muertos a niño desaparecido y a su padre cerca de una iglesia, estas son las hipótesis

El menor de 9 años, reportado como desaparecido desde el 17 de enero de 2026, fue hallado junto a su padre en el barrio Los Laches con heridas por arma de fuego

Tragedia en Bogotá: encuentran muertos

Apuestas por personajes creados, posturas incoherentes y narrativas contradictorias: análisis sobre los discursos de los candidatos

Infobae habló con una experta en comunicación política sobre cómo se expresan y muestran los aspirantes a la Casa de Nariño con la gente, desde sus ideales, propuestas e imagen

Apuestas por personajes creados, posturas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violenta cadena de homicidios

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

ENTRETENIMIENTO

Lucille Dupin propone un diálogo

Lucille Dupin propone un diálogo entre lo sintético y lo orgánico en ‘Indiana’: “La idea era volver hacia un estado más puro de mí misma”

En video: Bad Bunny rinde homenaje a Yeison Jiménez durante su segundo concierto en Medellín

YouTube en Colombia: los 10 videos que son populares este sábado

‘La Reina del Flow’ podría tener cuarta temporada y ya habrían diálogos entre los productores: esto es lo que se sabe

K-pop en Colombia: las 10 canciones que dominan en iTunes

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Venezuela: Siga aquí la fecha 2 de la Copa América de Futsal

EN VIVO - Millonarios vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Los New England Patriots de Christian González enfrentan a Denver Broncos por un boleto al Super Bowl: hora y dónde ver en Colombia el partido

Deportivo Cali se hizo grande en Palmaseca: superó al Medellín por 3-1 en la Liga BetPlay

La Superintendencia de Sociedades vuelve a intervenir en el fútbol colombiano con Pereira: así le fue en otros clubes