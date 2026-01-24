Nuevo modelo para estudiar posgrados: el Icetex asumirá el control y Colfuturo entra en transición por decisión del Gobierno

El Gobierno de Colombia redefine la financiación de la formación de alto nivel para priorizar la investigación y el desarrollo nacional - crédito composición Infobae

El Gobierno nacional redefinió el esquema con el que se financiará la formación de alto nivel en Colombia y en el exterior durante los próximos años, un ajuste que impacta de forma directa los programas históricamente asociados a Colfuturo y que reposiciona al Icetex como pieza central en la administración de los recursos públicos destinados a este objetivo.

El cambio quedó consignado en el Conpes 4182, mediante el cual el Consejo Nacional de Política Económica y Social declaró de importancia estratégica el proyecto de inversión “Fortalecimiento del Talento Humano para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Nacional”, aprobado para ejecutarse entre 2026 y 2030. Más allá de garantizar recursos, la medida cambia la forma en la que el Estado organiza y gestiona la financiación de la formación de alto nivel.

De acuerdo con el documento, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación será el responsable de gestionar los recursos, pero su administración se hará a través de un fondo que quedará en manos del Icetex. Textualmente, el Conpes establece que “para la administración de estos recursos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación gestionará un Fondo administrado por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), aprovechando la experiencia de cooperación entre ambas entidades”.

Este fondo ejecutará dos líneas estratégicas: “(i) Financiar el programa de formación de alto nivel en el país y (ii) Financiar el programa de formación de alto nivel en el exterior”, mediante convocatorias públicas alineadas con la política de investigación y con criterios diferenciales, territoriales y socioeconómicos.

Aunque Colfuturo no desaparece del sistema, el documento dejó claro que el nuevo modelo busca recuperar un rol más activo del Estado en la definición y ejecución de la política pública. En ese sentido, el Conpes señaló la necesidad de “recuperar el rol estratégico del Estado en la definición y ejecución de la política, garantizando que la inversión pública se oriente a las misiones nacionales del desarrollo”, en un movimiento que marca distancia frente a esquemas anteriores con mayor peso de intermediarios privados.

El Icetex asume la administración de los recursos públicos destinados a formación avanzada, desplazando el rol central de Colfuturo en el sistema - crédito Luisa González/REUTERS

Las cifras del propio documento permiten dimensionar el alcance del ajuste. El proyecto contempla la formación de 830 profesionales entre 2026 y 2030, respaldado por un aval fiscal de 368.017 millones de pesos, recursos que serán canalizados a través del fondo administrado por el Icetex. La distribución también revela un énfasis distinto: “el 72% de los cupos se asignará a instituciones de educación superior nacionales”, principalmente en programas de maestría y doctorado, mientras que “el 28% restante corresponde a un enfoque internacional”, concentrado en doctorados en el exterior.

En este nuevo esquema, Colfuturo aparece como parte del ecosistema histórico de formación internacional, pero ya no como eje exclusivo de la política. El propio Conpes presentó datos comparativos sobre beneficiarios del programa crédito-beca y su distribución socioeconómica, lo que sugiere una transición hacia mecanismos con mayor control público y focalización.

El 28% de las becas se concentrará en doctorados en el exterior, alineando la formación internacional con las necesidades estratégicas del país - crédito Johan Largo/Infobae

El documento también justificó el rediseño a partir de brechas persistentes. Colombia, señaló el Conpes, sigue rezagada frente a países de la Ocde en formación doctoral y producción científica, una realidad que obliga a replantear la forma en que se asignan los recursos y se definen las prioridades. En ese contexto, el nuevo modelo busca articular la formación en el exterior con necesidades nacionales concretas y con el fortalecimiento del sistema interno de ciencia y tecnología.

Así, el Conpes 4182 dejó claro que el esquema actual entra en una nueva etapa. No se trata de un cambio abrupto, sino de una transición que ajusta las reglas, le da mayor protagonismo al Estado y redefine cómo Colombia seguirá apoyando la formación de talento de alto nivel, tanto en el país como en el exterior.