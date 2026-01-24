Colombia

Homenaje de Yeison Jiménez en el Campín: artistas confirmados, los que ya dijeron que no y los rumores

La nueva fecha para el concierto en El Campín está confirmada y será un homenaje póstumo a Yeison Jiménez. La organización del evento comenzó a revelar pistas sobre los artistas invitados, mientras crecen las expectativas y las especulaciones entre los seguidores del cantante

Tras el anuncio del homenaje a Yeison Jiménez en El Campín, los fanáticos aguardan por la nómina definitiva de artistas invitados - crédito @yeison_jimenez/ Instagram

La organización del concierto Mi Promesa 2.0, originalmente programado para el 28 de marzo de 2026 en el estadio El Campín de Bogotá, anunció que el evento se realizará el 31 de enero como homenaje póstumo a Yeison Jiménez, tras su fallecimiento el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

Eventos Sírvalo Pues, empresa encargada de la producción, informó en un comunicado que la decisión se tomó de manera conjunta con la familia del artista y su círculo cercano. “Sirvalo Pues se permite informar que después de un proceso de análisis conjunto con la familia de Yeison Jiménez y su círculo más cercano, se tomó la decisión de CUMPLIR SU SUEÑO de realizar su segundo concierto en el Estadio El Campín”, señala el documento difundido públicamente.

Luego de anunciarse la realización del evento y su nueva fecha, los seguidores de Yeison Jiménez comenzaron a especular sobre los artistas que podrían sumarse al homenaje en El Campín. Entre el público y en redes sociales circularon nombres de figuras destacadas de la música popular que podrían estar presentes en el escenario para rendir tributo al cantante. Sin embargo, varios de estos ya descartaron su asistencia.

El homenaje póstumo a Yeison Jiménez en El Campín fue confirmado para el 31 de enero, tras la decisión conjunta de su familia y la organización del evento - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Entre los nombres que más expectativa generan entre el público se encuentran Jhonny Rivera y Pipe Bueno, conocidos por la cercanía que mantenían con Yeison Jiménez y por haber participado en el homenaje realizado en el Movistar Arena el 14 de enero. Sin embargo, ambos artistas informaron a través de sus redes sociales que ya tienen compromisos en otro lugar para esa fecha y no podrán asistir al evento en El Campín.

Pipe Bueno compartió en su cuenta de Instagram que desde hace varias semanas está agendado como el artista principal del medio tiempo en el Partido de la Historia entre Inter Miami, en donde juega Lionel Messi y Atlético Nacional, motivo por el que no estará en el homenaje de Bogotá.

El cantante no estará en el homenaje a Yeison por compromisos en Medellín - crédito @pipebueno/ Instagram

“Hey Familia! Vamos a hacer historia en EL PARTIDO DE LA HISTORIA ⚽🔥Nos vemos este sábado 31 de enero en el estadio Atanasio Girardotpara vivir el opening y compartir juntos un momento que se canta, se siente y no se olvida", escribió Pipe.

La publicación generó cientos de reacciones en redes sociales, siendo las más destacadas en donde los fanáticos lamentan que no podrá estar en el homenaje para Yeison. “El que iba a estar era Yeison Jiménez 😢“, “Seguro hará homenaje a Yeison 🥺 ya que era su equipo del alma 💚“, ”Pipe o sea que no vas a estar en el homenaje de Yeison", cuestionaron algunos internautas.

Por su parte, y durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Jhonny Rivera compartió con sus seguidores que, aunque le gustaría estar presente en el homenaje a Yeison Jiménez, sus compromisos previos dificultan su participación. “A mí me encantaría, pero tengo un compromiso adquirido. Ese día estoy en San Cristóbal, Venezuela”, señaló el artista, que por ahora descartó su presencia en El Campín.

Según explicó el risaraldense, la fecha del homenaje en El Campín coincide con un concierto suyo previamente programado en Venezuela - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Rivera también explicó que se mantienen conversaciones para buscar alternativas y así intentar cumplir tanto con el concierto programado como con el homenaje. “El aeropuerto de Cúcuta no está tan cerca de San Cristóbal, y porque es un riesgo. Sin embargo, ahí se está contemplando alguna posibilidad”, agregó. Los seguidores del cantante manifestaron su deseo de que logre sumarse al evento, a pesar de las dificultades logísticas.

Los artistas que estarían confirmados para el homenaje

Luego de anunciar la nueva fecha en el Campín, Sírvalo Pues ha comenzado a compartir pistas en sus redes sociales sobre los artistas que participarán en el homenaje. A través de publicaciones con siluetas de los cantantes, la organización invita a los seguidores a adivinar quiénes serán los invitados al evento.

La organización del homenaje en El Campín publicó siluetas de artistas en redes sociales, invitando al público a adivinar quiénes estarán en el escenario - crédito @eventossirvalopues/ Instagram

Según los comentarios e intuición de los fanáticos, la primera silueta se trata de la cantante española, Natalia Jiménez, que demostró en repetidas ocasiones su admiración por Yeisón, además de mostrarse en llanto después de conocerse su muerte.

En la segunda silueta se ve al que sería un cantante masculino que, de acuerdo con los comentarios, se trataría de Luis Alfonso, que también estuvo presente en el homenaje en el Movistar Arena, siendo otro de los supuestos confirmados.

Otro de los artistas que manifestó su gratitud hacia Yeison Jiménez y expresó su intención de rendirle homenaje en El Campín es Ciro Quiñónez, que ha reconocido públicamente el respaldo personal y profesional que recibió del cantante, por lo que su presencia en el escenario el 31 de enero estaría confirmada.

En redes sociales, los seguidores especulan sobre la presencia de artistas como Jessi Uribe, Paola Jara, El Charrito Negro, Francy y Arelys Henao en el evento de El Campín - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Por otra parte, los asistentes en redes sociales especulan que cantantes como Jessi Uribe, Paola Jara, El Charrito Negro, Francy, Arelys Henao, entre otros, podrían aparecer en el homenaje.

