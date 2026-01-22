La justicia italiana impuso penas de cárcel a Álex Saab, cercano a Nicolás Maduro, y a su esposa por un caso de lavado de dinero

El empresario Álex Saab y su esposa Camilla Fabri recibieron una condena de prisión en Italia por lavado de dinero, sin admisión de culpabilidad - crédito Jesús Vargas/AP

El empresario colombiano Álex Saab y su esposa, Camilla Fabri, ambos vinculados durante años a operaciones bajo investigación en Europa y América, recibieron una condena de más de un año de prisión cada uno en Italia tras un acuerdo procesal con la Fiscalía de Roma.

Este desenlace judicial, producido tras seis años de seguimiento penal, no implicó admisión de responsabilidad ni juicio formal, pero sí el cierre del proceso relacionado con el lavado de dinero y la adquisición de un inmueble valorado en hasta 5 millones de euros en una de las zonas más exclusivas de la capital italiana.

De acuerdo con el diario Corriere della Sera, fue la jueza Paola Petti, del Tribunal de Roma, que aceptó el denominado “patteggiamento” el 30 de octubre de 2025, estableciendo una pena final de un año y dos meses de prisión para Saab y un año y siete meses para Fabri.

El acuerdo se celebró bajo el artículo 444 del Código de Procedimiento Penal, que permite la terminación del caso sin condena formal.

Camilla Fabri, viceministra de Comunicación Internacional en Venezuela, y Saab denuncian una persecución política y mediática tras su acuerdo en Italia - crédito EFE

La carta expedida por la Fiscalía de la República ante el Tribunal de Roma y revelada por El Tiempo precisó: “No tendrá lugar el juicio ante el Tribunal de Roma... sin que la misma comporte ningún reconocimiento de responsabilidad, ya que los mismos se han declarado no culpables”.

La investigación se centró en la compra de un apartamento en Via Condotti 9, situado en pleno centro de Roma, que estaba vinculado a fondos presuntamente ilícitos provenientes de operaciones en Venezuela, ya que el empresario colombiano, nacido en Barranquilla, es señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

Durante la incautación del inmueble, las autoridades hallaron también obras de arte y un vehículo Range Rover Evoque. Las dudas sobre el origen del dinero incrementaron a partir de la falta de correspondencia entre los ingresos declarados por Fabri, nacida en Roma en 1994, y el valor de los bienes incautados.

Durante estos años, la Fiscalía italiana investigó si las adquisiciones estaban financiadas con recursos irregulares producto de actividades económicas ligadas a Venezuela, en las que Saab ocupó cargos de alta confianza bajo el régimen de Nicolás Maduro.

El expediente se nutrió, según fuentes judiciales y publicaciones de medios como Corriere della Sera, de los nexos entre Saab y el programa de importaciones de alimentos subsidiados conocido como Clap, epicentro de denuncias nacionales e internacionales por corrupción y desnutrición de la población venezolana.

La jueza Paola Petti del Tribunal de Roma avaló el acuerdo procesal que impuso un año y dos meses de prisión a Alex Saab y un año y siete meses a Fabri - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

En Estados Unidos, Saab fue arrestado en 2020 en Cabo Verde y extraditado en octubre de 2021. El sistema judicial estadounidense lo acusó de lavar dinero a través de su territorio, con fondos que habrían sido obtenidos ilegalmente en Venezuela. El gobierno de Caracas negó los cargos y lo defendió públicamente.

En diciembre de 2023, fue liberado en un intercambio de prisioneros que permitió a su vez la excarcelación de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

A pesar de esta exposición internacional, Saab también enfrentó acusaciones en su país natal. La Fiscalía colombiana lo investigó por operaciones con su empresa Shatex S.A., alegando la existencia de una fachada para exportaciones e importaciones ficticias con fines de lavado de activos.

En 2019, el Ministerio Público lo acusó ante la justicia, pero en 2024 un juez especializado en Barranquilla absolvió al empresario. Esta decisión fue apelada y, aunque se resolvió en segunda instancia, la sentencia no es firme ni ha derivado hasta el momento en privación de la libertad.

En paralelo al desenlace del proceso italiano, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, removió a Álex Saab de su cargo como ministro de Industria, desplazando así a uno de los actores más visibles del círculo de Nicolás Maduro.

Fabri, por su parte, de nacionalidad italiana y 31 años, se desempeña actualmente como viceministra de Comunicación Internacional.

Respecto al resultado judicial en Italia, la defensa de Saab y Fabri sostuvo que el acuerdo no supone una condena ni reconocimiento de responsabilidad.

En Colombia, Saab fue investigado por la Fiscalía por operaciones ficticias de su empresa, aunque fue absuelto en 2024 tras apelación - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Así lo refleja la comunicación certificada de la Fiscalía de Roma: “Certifica y confirma la información precedente y permite a los mencionados Sres. Saab y Fabri el uso de la presente para los fines que a su interés convenga”.

Tanto la defensa como Fabri insisten en su inocencia, además de denunciar una persecución política y mediática orquestada desde fuera de las fronteras italianas.

La esposa del empresario lo expresó en su cuenta de X: “Después de seis años y medio de persecución, se cerró en Italia un caso absurdo y profundamente politizado. No hubo juicio, ni admisión de responsabilidad, ni culpabilidad, y por supuesto ninguna condena. La verdad está escrita y firmada por la Fiscalía. Lo demás es mentira mediática. Nosotros nos quedamos con la verdad y nuestra inocencia. Siempre”.