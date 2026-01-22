Colombia

Esta es la receta original de una tradicional mazamorra: prepárela en casa y sin esfuerzo

El plato, elaborado principalmente con maíz blanco cocido, leche fría y panela, destaca por su arraigo en mercados y calles de ciudades y pueblos, manteniendo viva la tradición gastronómica del país

Guardar
La mazamorra es un postre
La mazamorra es un postre tradicional que une generaciones en torno al sabor auténtico del maíz y la panela - crédito Pinterest

La mazamorra es símbolo de tradición, frescura y la excusa perfecta para compartir recuerdos con la abuela en la puerta de la casa, o para calmar el antojo después del almuerzo.

Esta receta típica tiene su lugar en las plazas de mercado, en la calles de cada ciudad y cada pueblo, siendo infaltable en ferias y fiestas. Aunque cada familia y región tiene su toque, esta es la versión clásica, sencilla y auténtica.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La mazamorra es una bebida o postre a base de maíz blanco pelado, cocido lentamente hasta que el grano queda suave y se sirve con leche fría y panela. Su preparación consiste en hervir el maíz durante varias horas, logrando una textura cremosa y agradable al paladar.

Esta receta de mazamorra utiliza
Esta receta de mazamorra utiliza maíz peto, leche entera fría y panela, ingredientes clave para lograr su sabor tradicional - crédito Viaja y Prueba

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: cuatro horas
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: tres horas 45 minutos

Ingredientes

  1. 500 g de maíz blanco pelado (maíz peto)
  2. Dos litros de agua
  3. Una pizca de bicarbonato de sodio
  4. 500 ml de leche entera fría
  5. 200 g de panela rallada o en trozos

Cómo hacer mazamorra tradicional, paso a paso

  1. Lave muy bien el maíz blanco pelado hasta que el agua salga clara.
  2. En una olla grande, agregue el maíz, el agua y el bicarbonato.
  3. Cocine a fuego alto hasta que hierva, luego baje a fuego medio-bajo.
  4. Cocine por tres a cuatro horas, revolviendo ocasionalmente para evitar que se pegue.
  5. Cuando los granos estén blandos y empiecen a abrirse, retire del fuego.
  6. Deje enfriar un poco y sirva el maíz cocido en tazas. Aunque también se consume caliente.
  7. Añada suficiente leche fría sobre el maíz para cubrirlo.
  8. Endulce al gusto con panela rallada o en trozos al momento de servir.

Consejo: Si prefieree una textura más cremosa, agregue un poco del agua de cocción junto con la leche.

Cada porción de mazamorra aporta
Cada porción de mazamorra aporta alrededor de 230 calorías y destaca como opción refrescante en la cocina del Valle del Cauca - crédito Ilustrativa Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente seis porciones. Cada taza de mazamorra puede servirse como postre o merienda. Si desea preparar una cantidad mayor, puede duplicar los ingredientes y mantener el mismo tiempo de cocción.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 230 kcal
  • Carbohidratos: 45 g
  • Proteína: 7 g
  • Grasas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar la mazamorra ya cocida (sin leche) en la nevera por hasta 4 días. Una vez mezclada con leche, consumir en el mismo día para mejor sabor y frescura.

Una vez cocida y sin
Una vez cocida y sin leche, la mazamorra se puede conservar en la nevera hasta por 4 días para mantener su frescura y calidad - crédito Ilustrativa infobae

La mazamorra es una muestra clara de la creatividad regional y la diversidad agrícola del país. Aunque su base tradicional es el maíz blanco pelado, existen preparaciones donde se emplean otros tipos de maíz, como el amarillo o el morado, según la cosecha y la región. En algunas zonas, especialmente en Antioquia y el Eje Cafetero, la mazamorra se sirve con trozos de bocadillo o queso fresco, lo que aporta un contraste de texturas y sabores.

En la Costa Caribe, es común encontrar versiones donde la leche de vaca se reemplaza por leche de coco, dándole un toque tropical y muy refrescante. Incluso, hay quienes le agregan clavos de olor o canela durante la cocción para aromatizar el grano. En el altiplano cundiboyacense y Santander, la mazamorra chiquita se transforma en una sopa espesa y salada, que incluye verduras, papa, ahuyama, habas e incluso carne de cerdo, convirtiéndola en un plato fuerte más que en un postre.

Otras variantes pueden llevar panela líquida, azúcar morena, miel de caña o incluso frutas como guayaba. La textura también varía: en algunos casos se prefiere más líquida. Estas diferencias hacen de la mazamorra un plato versátil, capaz de adaptarse a ingredientes locales y gustos familiares, manteniendo siempre su esencia de tradición y sabor colombiano.

Temas Relacionados

MazamorraMazamorra tradicionalRecetas colombianasColombia-RecetasColombia-Noticias

Más Noticias

El Sena lanza su primera oferta de formación presencial y a distancia 2026 con más de 41.000 cupos en todo el país

La entidad presentó una convocatoria dirigida a nacionales y extranjeros con situación migratoria regularizada, que podrán inscribirse en distintos programas y niveles educativos

El Sena lanza su primera

EN VIVO Santa Fe vs. Junior, final de la Superliga: los cardenales le ganan a los tiburones en El Campín

En el duelo de ida, rojiblancos y leones empataron a un gol en un vibrante partido en el estadio Metropolitano, y ahora los últimos 90 minutos se juegan en Bogotá

EN VIVO Santa Fe vs.

Video: patrullera no se aguantó el “tufo” de un joven que quiso grabar un procedimiento policial para “hacerse famoso en Tiktok”

El episodio, grabado por uno de los ciudadanos y difundido en plataformas digitales, suscitó cuestionamientos sobre el desarrollo de la intervención y las respuestas dadas

Video: patrullera no se aguantó

Atlético Nacional consolida su nómina y sorprende con la renovación de uno de sus referentes

El cuadro antioqueño optó por mantener su base, sumando únicamente dos incorporaciones extranjeras: un argentino y un venezolano

Atlético Nacional consolida su nómina

Esposo de ‘La rola en Madrid’ respondió a la italiana que criticó a los bogotanos: “Sobra gente que habla mal de la ciudad”

El extranjero está casado con una creadora de contenido colombiana y es amante de la cultura nacional

Esposo de ‘La rola en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reaccionó ante los

Yina Calderón reaccionó ante los rumores de la muerte de Tekashi 69

Luisa Fernanda W habló del meme que crearon de Pipe Bueno y la “mala suerte”: “Me los han enviado”

Top de las mejores películas de Netflix en Colombia

El romántico gesto de Jessi Uribe con Paola Jara que dejó con la boca abierta a sus amigos y seguidores

Ranking Prime Video: estas son las películas favoritas del público colombiano

Deportes

Santa Fe vs. Junior EN

Santa Fe vs. Junior EN VIVO, final de la Superliga: los cardenales le ganan a los tiburones en El Campín

Atlético Nacional consolida su nómina y sorprende con la renovación de uno de sus referentes

Néstor Lorenzo destacó la fortaleza de Richard Ríos: “Tiene la personalidad para salir de este momento”

Boca Juniors no se rinde y quiere a una figura colombiana: descartó a Marino Hinestroza y va por otro extremo de peso

Once Caldas sorprende con su nueva camiseta de visitante y anuncia fichaje para la Liga BetPlay 2026