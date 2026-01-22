Esta es la receta original de una tradicional mazamorra: prepárela en casa y sin esfuerzo

La mazamorra es símbolo de tradición, frescura y la excusa perfecta para compartir recuerdos con la abuela en la puerta de la casa, o para calmar el antojo después del almuerzo.
Esta receta típica tiene su lugar en las plazas de mercado, en la calles de cada ciudad y cada pueblo, siendo infaltable en ferias y fiestas. Aunque cada familia y región tiene su toque, esta es la versión clásica, sencilla y auténtica.
La mazamorra es una bebida o postre a base de maíz blanco pelado, cocido lentamente hasta que el grano queda suave y se sirve con leche fría y panela. Su preparación consiste en hervir el maíz durante varias horas, logrando una textura cremosa y agradable al paladar.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: cuatro horas
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: tres horas 45 minutos
Ingredientes
- 500 g de maíz blanco pelado (maíz peto)
- Dos litros de agua
- Una pizca de bicarbonato de sodio
- 500 ml de leche entera fría
- 200 g de panela rallada o en trozos
Cómo hacer mazamorra tradicional, paso a paso
- Lave muy bien el maíz blanco pelado hasta que el agua salga clara.
- En una olla grande, agregue el maíz, el agua y el bicarbonato.
- Cocine a fuego alto hasta que hierva, luego baje a fuego medio-bajo.
- Cocine por tres a cuatro horas, revolviendo ocasionalmente para evitar que se pegue.
- Cuando los granos estén blandos y empiecen a abrirse, retire del fuego.
- Deje enfriar un poco y sirva el maíz cocido en tazas. Aunque también se consume caliente.
- Añada suficiente leche fría sobre el maíz para cubrirlo.
- Endulce al gusto con panela rallada o en trozos al momento de servir.
Consejo: Si prefieree una textura más cremosa, agregue un poco del agua de cocción junto con la leche.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente seis porciones. Cada taza de mazamorra puede servirse como postre o merienda. Si desea preparar una cantidad mayor, puede duplicar los ingredientes y mantener el mismo tiempo de cocción.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 230 kcal
- Carbohidratos: 45 g
- Proteína: 7 g
- Grasas: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puedes conservar la mazamorra ya cocida (sin leche) en la nevera por hasta 4 días. Una vez mezclada con leche, consumir en el mismo día para mejor sabor y frescura.
La mazamorra es una muestra clara de la creatividad regional y la diversidad agrícola del país. Aunque su base tradicional es el maíz blanco pelado, existen preparaciones donde se emplean otros tipos de maíz, como el amarillo o el morado, según la cosecha y la región. En algunas zonas, especialmente en Antioquia y el Eje Cafetero, la mazamorra se sirve con trozos de bocadillo o queso fresco, lo que aporta un contraste de texturas y sabores.
En la Costa Caribe, es común encontrar versiones donde la leche de vaca se reemplaza por leche de coco, dándole un toque tropical y muy refrescante. Incluso, hay quienes le agregan clavos de olor o canela durante la cocción para aromatizar el grano. En el altiplano cundiboyacense y Santander, la mazamorra chiquita se transforma en una sopa espesa y salada, que incluye verduras, papa, ahuyama, habas e incluso carne de cerdo, convirtiéndola en un plato fuerte más que en un postre.
Otras variantes pueden llevar panela líquida, azúcar morena, miel de caña o incluso frutas como guayaba. La textura también varía: en algunos casos se prefiere más líquida. Estas diferencias hacen de la mazamorra un plato versátil, capaz de adaptarse a ingredientes locales y gustos familiares, manteniendo siempre su esencia de tradición y sabor colombiano.