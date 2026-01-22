Esta es la receta original de una tradicional mazamorra: prepárela en casa y sin esfuerzo

La mazamorra es un postre tradicional que une generaciones en torno al sabor auténtico del maíz y la panela - crédito Pinterest

La mazamorra es símbolo de tradición, frescura y la excusa perfecta para compartir recuerdos con la abuela en la puerta de la casa, o para calmar el antojo después del almuerzo.

Esta receta típica tiene su lugar en las plazas de mercado, en la calles de cada ciudad y cada pueblo, siendo infaltable en ferias y fiestas. Aunque cada familia y región tiene su toque, esta es la versión clásica, sencilla y auténtica.

La mazamorra es una bebida o postre a base de maíz blanco pelado, cocido lentamente hasta que el grano queda suave y se sirve con leche fría y panela. Su preparación consiste en hervir el maíz durante varias horas, logrando una textura cremosa y agradable al paladar.

Esta receta de mazamorra utiliza maíz peto, leche entera fría y panela, ingredientes clave para lograr su sabor tradicional - crédito Viaja y Prueba

Tiempo de preparación

Tiempo total: cuatro horas

Preparación: 15 minutos

Cocción: tres horas 45 minutos

Ingredientes

500 g de maíz blanco pelado (maíz peto) Dos litros de agua Una pizca de bicarbonato de sodio 500 ml de leche entera fría 200 g de panela rallada o en trozos

Cómo hacer mazamorra tradicional, paso a paso

Lave muy bien el maíz blanco pelado hasta que el agua salga clara. En una olla grande, agregue el maíz, el agua y el bicarbonato. Cocine a fuego alto hasta que hierva, luego baje a fuego medio-bajo. Cocine por tres a cuatro horas, revolviendo ocasionalmente para evitar que se pegue. Cuando los granos estén blandos y empiecen a abrirse, retire del fuego. Deje enfriar un poco y sirva el maíz cocido en tazas. Aunque también se consume caliente. Añada suficiente leche fría sobre el maíz para cubrirlo. Endulce al gusto con panela rallada o en trozos al momento de servir.

Consejo: Si prefieree una textura más cremosa, agregue un poco del agua de cocción junto con la leche.

Cada porción de mazamorra aporta alrededor de 230 calorías y destaca como opción refrescante en la cocina del Valle del Cauca - crédito Ilustrativa Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente seis porciones. Cada taza de mazamorra puede servirse como postre o merienda. Si desea preparar una cantidad mayor, puede duplicar los ingredientes y mantener el mismo tiempo de cocción.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 230 kcal

Carbohidratos: 45 g

Proteína: 7 g

Grasas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar la mazamorra ya cocida (sin leche) en la nevera por hasta 4 días. Una vez mezclada con leche, consumir en el mismo día para mejor sabor y frescura.

Una vez cocida y sin leche, la mazamorra se puede conservar en la nevera hasta por 4 días para mantener su frescura y calidad - crédito Ilustrativa infobae

La mazamorra es una muestra clara de la creatividad regional y la diversidad agrícola del país. Aunque su base tradicional es el maíz blanco pelado, existen preparaciones donde se emplean otros tipos de maíz, como el amarillo o el morado, según la cosecha y la región. En algunas zonas, especialmente en Antioquia y el Eje Cafetero, la mazamorra se sirve con trozos de bocadillo o queso fresco, lo que aporta un contraste de texturas y sabores.

En la Costa Caribe, es común encontrar versiones donde la leche de vaca se reemplaza por leche de coco, dándole un toque tropical y muy refrescante. Incluso, hay quienes le agregan clavos de olor o canela durante la cocción para aromatizar el grano. En el altiplano cundiboyacense y Santander, la mazamorra chiquita se transforma en una sopa espesa y salada, que incluye verduras, papa, ahuyama, habas e incluso carne de cerdo, convirtiéndola en un plato fuerte más que en un postre.

Otras variantes pueden llevar panela líquida, azúcar morena, miel de caña o incluso frutas como guayaba. La textura también varía: en algunos casos se prefiere más líquida. Estas diferencias hacen de la mazamorra un plato versátil, capaz de adaptarse a ingredientes locales y gustos familiares, manteniendo siempre su esencia de tradición y sabor colombiano.