Colombia

Conciertos de Bad Bunny en Medellín disparan precios y cancelaciones de hospedaje: esto respondieron una abogada y la SIC

El caso ha generado que más de una usuaria cuente su caso en redes sociales, en la antesala de las tres fechas en la capital antioqueña, como parte de su gira internacional ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’

Guardar
Además de las cancelaciones, los
Además de las cancelaciones, los nuevos precios fijados para reservar hospedajes se dispararon - crédito @brandy.abogados/IG

A raíz de varias denuncias que se han conocido en redes sociales en los días previos a las tres fechas en Medellín por cuenta de los conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny, una abogada experta en asunto legales se refirió a cómo debe proceder la ciudadanía a raíz de las cancelaciones y disparos en lugares de hospedaje por cuenta de este evento.

La joven que trabaja para la firma de abogados Brandy se tomó la tarea de resolver las dudas que le llegaron luego de que en días anteriores varias mujeres contaron sus malas experiencias debido a que sus reservas fueron eliminadas, y muchas de ellas tuvieron nombre propio: Airbnb.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

“Los precios del hospedaje en Medellín están por las nubes. Eso es lo que han estado denunciando muchas personas en los últimos días por el concierto de Bad Bunny”, inicia la grabación la jurista colombiana, dando como contexto lo que serán los shows de Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre de pila del reguetonero) el

Seguido a esto agregó: “Pude ver un comentario como alguien preguntaba cómo se regulaba esto y que por favor etiquetaran a la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) y a la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)”.

La jurista colombiana respondió a
La jurista colombiana respondió a varias dudas que le hicieron llegar usuarias afectadas por cuenta de las medidas en la antesala de las tres fechas en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín - crédito @brandy.abogados/IG

Qué respondió la abogada: así se puede proceder si le cancelaron reservas de hospedaje en Medellín

“En Colombia, por regla general, se pueden indicar los precios de forma libre”, explicó al comienzo de su respuesta la abogada.

Asimismo, ella detalló que “los prestadores de servicios pueden fijar los precios que consideren en virtud de algo llamado libertad de empresa, salvo que el gobierno lo regule expresamente, lo cual no ocurre con el alojamiento turístico”.

Más adelante de la grabación, la también creadora de contenido especializado en asuntos legales precisó que ha visto “como muchos se están quejando por las cancelaciones que ya tenían para que estos alojamientos puedan duplicar y hasta triplicar los precios que ya tenían establecidos”, esto en relación a las denuncias en redes hacia la plataforma en línea a nivel mundial que ayuda a miles de personas en la búsqueda de espacios temporales.

Ya en materia jurídica, la abogada reseñó que en este caso, “cuando el prestador de servicios turísticos incumple en todo o parte el servicio pactado, el turista puede elegir entre dos opciones”.

- crédito @brandy.abogados/IG

La primera opción es “que le presten otro servicio de la misma calidad o de reembolsar”, añadió la jurista.

Mientras que para la segunda alternativa puntualizó que se podría hacer una petición para “compensar el precio pactado por el servicio ya incumplido y que, ante la imposibilidad de prestar un servicio de la misma calidad, el prestador de servicios turísticos deberá, a sus expensas, contratar con un tercero la prestación del servicio que ya se había pactado”.

Para concluir, la jurista afirmó que “cobrar precios excesivos por algo es legal hasta cierto punto, pero la cancelación y las modificaciones de los servicios ya pactados de manera arbitraria, no mucho”.

Creadora de contenido buscando un hotel para una amiga que viene al concierto de Bad Bunny en Medellín y se encontró con los precios muy elevados - crédito @kabdalag / TikTok

Esta fue la respuesta por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

En un comunicado que se publicó pasado el mediodía del 22 de enero de 2026, la SIC La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una advertencia a los prestadores de servicios de alojamiento turístico en Medellín, luego de recibir múltiples denuncias sobre la cancelación unilateral de reservas durante la alta demanda generada por el concierto del artista internacional Bad Bunny.

Según informó el ente regulador, se han reportado casos en los que alojamientos retiraron reservas previamente pactadas para ofrecer las mismas habitaciones a precios superiores.

De acuerdo con el documento oficial por parte de la SIC, estas acciones contravienen la legislación vigente, que obliga a respetar los términos acordados con los consumidores y turistas.

La entidad recordó que la violación de estas condiciones podría acarrear sanciones de hasta 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta medida aplica tanto para hoteles como para viviendas turísticas y otros alojamientos que ofrezcan servicios en la ciudad.

El jueves 22 de enero
El jueves 22 de enero de 2026 la SIC se refirió a las denuncias que se han publicado en redes sociales - crédito SIC

La SIC también estableció que este tipo de prácticas no solo afecta los derechos de los usuarios, sino que constituye una infracción al régimen de protección al consumidor establecido en la Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996) y en el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).

Según el artículo 63 de la Ley 300, el prestador debe garantizar al turista el acceso al servicio contratado o, en caso de cancelación no justificada, ofrecer una alternativa de igual o superior calidad.

La entidad hizo un llamado a los afectados para que presenten denuncias a través del formulario PQRFS disponible en la sede electrónica (https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/pqrsf/).

Además, la SIC anunció que abrirá investigaciones de oficio sobre los hechos reportados en medios y redes sociales, con el objetivo de salvaguardar la confianza en el sector turístico.

En el documento se resaltó que la libertad económica y la iniciativa privada deben ejercerse en equilibrio con la función social de la empresa y el interés general, conforme lo estipulan los artículos 1, 78 y 333 de la Constitución Política.

Temas Relacionados

Conciertos de Bad BunnyMedellínAirbnbCancelaciones de reservasPrecios elevadosHospedajesReservas de hotelBrandy AbogadosCómo reclamarLey colombianaColombia-Noticias

Más Noticias

Luisa Fernanda W confesó que no es fanática del licor y opinó qué piensa de que sea parte del trabajo de Pipe Bueno

La creadora de contenido sorprendió al explicar por qué prefiere alejarse de entornos cargados de consumo de alcohol, dejando claro que su prioridad es cuidar su energía y apoyar a su pareja desde otro lugar

Luisa Fernanda W confesó que

Revelan la fecha en que los colombianos podrán consultar si fueron designados jurados de votación para las elecciones de 2026

La Registraduría informó cuándo estará disponible la plataforma digital que permitirá conocer si una persona debe cumplir con el servicio electoral en los próximos comicios

Revelan la fecha en que

Estiwar G recorrió la calle del Bronx en Bogotá diez años después de la intervención y tras superar las drogas: “Caminaba por aquí”

Esta calle ubicada en la localidad de Los Mártires fue intervenida en un megaoperativo el 28 de mayo de 2016

Estiwar G recorrió la calle

Comunidad denuncia que un delincuente ha robado en el barrio Normandía de Bogotá tres veces en menos de una semana

Una serie de incidentes violentos han sido registrados por cámaras en el barrio, mientras los afectados reclaman medidas urgentes y reportan la clara identificación de la persona señalada como autora de los hechos

Comunidad denuncia que un delincuente

Deportivo Pasto fichó a un experimentado portero español: campeón con Athletic Club de Bilbao, que enfrentó a Messi y Cristiano

Iago Herrerín tuvo como su último club Olympic Charleroi de la segunda división de Bélgica, en donde no sumó minutos

Deportivo Pasto fichó a un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W confesó que

Luisa Fernanda W confesó que no es fanática del licor y opinó qué piensa de que sea parte del trabajo de Pipe Bueno

Estiwar G recorrió la calle del Bronx en Bogotá diez años después de la intervención y tras superar las drogas: “Caminaba por aquí”

Valentino Lázaro le hizo contundente confesión a Johanna Fadul acerca de su juego en ‘La casa de los famosos’: “Estoy apagado”

Los mejores memes por los incrementos millonarios del hospedaje en Medellín por el concierto de Bad Bunny: “Rento sofá en $10 millones”

Yina Calderón respondió a Robinson Díaz tras sus críticas a los influenciadores: “Si siendo villana se le llenan los bolsillos, ¿qué culpa tiene uno?”

Deportes

Deportivo Pasto fichó a un

Deportivo Pasto fichó a un experimentado portero español: campeón con Athletic Club de Bilbao, que enfrentó a Messi y Cristiano

David González habló sobre el calvario que vivió como técnico de Millonarios: “Casi me crucifican”

Así se jugará el torneo de ascenso en Colombia en 2026: primera fecha, sistema de ascenso y equipos participantes

Movistar Team confirmó que Nairo Quintana correrá otras dos carreras en 2026: de cuáles se trata

Luis Suárez, el ‘9’ del equipo de la semana de la Champions League tras su doblete contra PSG