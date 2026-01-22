Colombia

Centro Democrático ya tiene fecha para la proclamación de Paloma Valencia como candidata presidencial: cuándo se realizará

Según lo previsto en la agenda, el partido tiene programados varios temas relevantes para los principios de la colectividad, entre ellos la intervención del expresidente Álvaro Uribe Vélez

El Centro Democrático anunció que la proclamación de la senadora Paloma Valencia como su candidata oficial para las elecciones presidenciales se realizará el sábado 24 de enero en Bogotá; la decisión se formalizará durante la Convención Nacional Ordinaria Mixta del partido.

Aunque desde el 15 de diciembre de 2025, Paloma Valencia se consolidó como la aspirante oficial tras superar en la competencia interna a figuras destacadas de la colectividad, como María Fernanda Cabal y Paola Holguín; ahora con esta fecha, el partido da inicio formal al proceso de su candidatura y asegura que se cumplirá con todos los procedimientos internos establecidos.

Cada punto del orden del día tiene un propósito claro, como el homenaje a Miguel Uribe Turbay, senador asesinado a mediados de 2025, con el fin de recordar y hacer memoria de su trayectoria política; además, contará con unas palabras del expresidente de Colombia y fundador del partido, Álvaro Uribe Vélez, que buscan reforzar la identidad y unidad del colectivo político.

Convención Nacional del 24 de enero definirá aval legal ante el CNE

Allí se dará la proclamación de Paloma Valencia, este paso se dará en la Convención Nacional, máximo órgano de decisión del partido. Allí se oficializará su aspiración y se le otorgará el aval que el Consejo Nacional Electoral (CNE) exige para su inscripción formal, pues sin este acto, su candidatura, aunque sólida en el plano político, carece de validez legal y no cumple con los estatutos internos para competir oficialmente.

La proclamación también marca el tránsito de la senadora Valencia de “candidata única del partido” a potencial candidata de coalición, pues hasta el momento, su rol se centró en consolidar las bases uribistas y coordinar aspectos internos, incluida la lista al Senado con Álvaro Uribe en ella desde el número 25. La Convención le permitirá, además, negociar alianzas con otros sectores de centroderecha, posicionándola como la ficha oficial del Centro Democrático para la Gran Consulta por Colombia del próximo 8 de marzo.

Es importante señalar que Valencia se enfrentará a otros aspirantes como Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y Juan Carlos Pinzón, al competir para convertirse en el único candidato que represente a la centroderecha en la Gran Consulta.

De esta manera, el evento del 24 de enero tiene un componente simbólico destacado; mientras que la elección interna de diciembre estuvo marcada por tensiones naturales con otros sectores, la Convención busca proyectar unidad. Todos los integrantes del partido, desde ediles y concejales hasta congresistas, jurarán lealtad a la candidatura de Valencia frente al expresidente Álvaro Uribe, consolidando un frente monolítico de cara a la competencia electoral.

Con la mirada puesta en la Gran Consulta, Valencia deberá ahora fortalecer su imagen no solo dentro del partido, sino ante otros sectores de centro-derecha, donde se medirá con aspirantes externos que buscan representar un bloque más amplio.

Mientras se define quién resulta ganador en la consulta, es importante señalar que el aspirante elegido deberá enfrentarse a Abelardo de la Espriella, candidato de la ultraderecha, Claudia López, Sergio Fajardo, así como a otros competidores que buscan superar las consultas, como Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico y la izquierda colombiana, que también simboliza la continuidad del Gobierno de Gustavo Petro.

Pro eso, el papel de la candidata del uribismo resulta fundamental para las expectativas de la colectividad, ya que se busca consolidar a la derecha de manera democrática y evitar el regreso de un Gobierno petrista. En ese sentido, el expresidente Álvaro Uribe adelantó que respaldará a Valencia hasta el final, no obstante, si ella no logra pasar a la primera vuelta, el exmandatario estaría dispuesto a apoyar a quien pueda frenar a la izquierda.

