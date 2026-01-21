Colombia

Murió el subdirector de la cárcel de Neiva que había sido víctima de un atentado el 13 de enero

En ese ataque, un menor de 11 años perdió la vida mientras el funcionario resultó gravemente herido. La agresión tuvo lugar en las inmediaciones del centro penitenciario

Murió Renato Solano, subdirector de la cárcel de Neiva, luego de más de una semana de estar hospitalizado por un atentado el 13 de enero - crédito redes sociales

El coronel (r) Renato Solano, subdirector de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Neiva, murió la mañana del 21 de enero de 2026 tras permanecer hospitalizado por las lesiones sufridas en un atentado armado ocurrido el 13 de enero, información que fue confirmada por fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a Infobae Colombia.

En ese ataque, un menor de 11 años perdió la vida mientras el funcionario resultó gravemente herido. La agresión tuvo lugar en las inmediaciones del centro penitenciario.

Desde la cuenta de la red social X del teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, director general del Inpec, expresó sus condolencias por el desafortunado hecho.

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento del Subdirector del ERON Neiva, Coronel Renato Solano, tras los hechos de violencia ocurridos recientemente. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo en este difícil momento”.

Director del Inpec sobre muerte del subdirector de la cárcel de Neiva - crédito @DInpec/X

Otro de los pronunciamientos lamentando lo ocurrido fue el de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios: “Desde la USPEC expresamos nuestro profundo sentimiento de condolencia por el fallecimiento del coronel (r) Renato Solano, subdirector de la cárcel de Neiva, Huila. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, seres queridos y al @INPEC_Colombia en este momento de dolor”.

Uspec sobre fallecimiento del subdirector de la cárcel de Neiva - crédito @USPEC_Colombia/X

Atentaron contra directivos del Inpec en Neiva&nbsp;

El atentado ocurrió en la mañana del martes 13 de enero, cuando el director de la cárcel de Neiva, Édgar Rodríguez, el subdirector Renato Solano Osorio y el hijo del director, un menor de 11 años, viajaban en un vehículo oficial. El ataque dejó herido al subdirector y provocó la muerte del menor, hijo de Rodríguez, lo que sacudió a la ciudad. El director resultó ileso.

El hecho ocurrió cerca de las 6:48 a. m., en la vía que une la capital del Huila con el municipio de Rivera, a la altura del cementerio Jardines del Paraíso. El vehículo fue interceptado por dos hombres en motocicleta que dispararon repetidamente, según confirmaron el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Policía Nacional.

“El subdirector del penal, Renato Solano Osorio, y el menor, hijo del director, fueron alcanzados por las balas durante el atentado”, detallaron ambos organismos a la prensa. El menor sufrió una herida en la cabeza y fue trasladado de urgencia a una clínica, donde los médicos no lograron salvarle la vida.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del martes en una vía cercana al cementerio Los Olivos, donde dos personas resultaron lesionadas tras ser interceptadas por agresores en moto mientras viajaban en un automóvil oficial - crédito Redes Sociales / X

El Inpec confirmó mediante un comunicado oficial, difundido a las 10:11 a. m., el fallecimiento del niño. Mientras tanto, el subdirector permanecía bajo atención médica especializada.

El director del Instituto, coronel Daniel Gutiérrez, subrayó la gravedad del ataque y confirmó que las investigaciones están en marcha. “El Inpec trabaja con la Policía Nacional para esclarecer los móviles, sin descartar que el atentado esté relacionado con las funciones penitenciarias o un intento de hurto”, explicó el coronel Gutiérrez en declaraciones recogidas por los medios.

Las autoridades desplazaron personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que revisa las grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

El vicepresidente del Consejo de Juventudes del Huila, Darbinson Andrés, expresó su solidaridad en la red social X: “Rechazamos el atentado contra el director de la cárcel de Rivera. Toda nuestra solidaridad con nuestro amigo Edgar Rodríguez, quien se movilizaba junto a su hijo”.

El Inpec reveló que un motociclista interceptó el vehículo del director de la cárcel de Neiva y disparó seis veces; su hijo de 11 años recibió un impacto en la cabeza y falleció - crédito @INPEC_Colombia/X

El mando en la cárcel de Neiva había cambiado recientemente con la llegada de Édgar Rodríguez. En la región ya se habían registrado otros hechos violentos contra funcionarios penitenciarios, lo que ha encendido la alarma sobre la seguridad institucional en Huila.

La exposición de los funcionarios del sistema carcelario y sus familias quedó en evidencia, mientras continúa la atención médica a los heridos y avanza la investigación. Las inquietudes sobre la capacidad estatal para proteger a sus servidores públicos se reavivan, en medio de una creciente preocupación social.

