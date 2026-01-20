Colombia

Yina Calderón reacciona al anuncio del embarazo de Blessd y Manuela QM, que ya había anticipado meses atrás: “Adivina y a la verdad le atina”

La empresaria de fajas anticipó semanas atrás el embarazo de la novia de Blessd, una información que circulaba como rumor y que ahora fue confirmada públicamente por el cantante

El embarazo de Blessd y
El embarazo de Blessd y Manuela QM desata la reacción de Yina Calderón, que lo predijo meses atrás

Yina Calderón volvió a captar la atención en redes sociales tras la confirmación pública del embarazo de Manuela QM, la pareja del cantante de reguetón Blessd.

La empresaria de fajas y creadora de contenido recurrió a su característico humor y se autodenominó “adivina”, recordando que ella ya había anticipado la noticia semanas atrás.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Yina Calderón reaccionó a la noticia con una puesta en escena particular. Utilizó la misma imagen con la que Blessd y Manuela QM anunciaron el embarazo, acompañándola con una fotografía suya en la que aparece con un accesorio en la cabeza similar al de los clarividentes.

En el audio que grabó para el clip, Yina afirmó: “Yo soy Yina, la adivina, y a la verdad le atina”, seguido de una risa que sus seguidores asociaron con escenas de películas de fantasía.

La influencer no dejó pasar la oportunidad para bromear sobre su predicción y aprovechó para mencionar a Mister Steven y La Suprema, exparejas de Blessd y Manuela QM, escribiendo: “¿Qué pensarán Mr. Stiven y La Suprema?”. El comentario generó todo tipo de reacciones en redes sociales y sumó un nuevo capítulo a la conversación digital en torno a la vida personal de los protagonistas.

Yina reaccionó al embarazo de
Yina reaccionó al embarazo de Blessd y Manuela QM con cómico comentario en redes sociales

La confirmación del embarazo llegó después de días de rumores, cuando Blessd compartió en sus redes una fotografía junto a Manuela QM, quien sostiene una imagen de la ecografía y un par de zapatos de bebé. En ese contexto, Yina recordó que en un video anterior había dicho: “Una amiga cercana vio a la pareja del reguetonero y, efectivamente, se encontraba en la dulce espera”.

Tras las declaraciones de Calderón, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos usuarios resaltaron que Yina suele anticipar información que, con el tiempo, se confirma. “Ay Yina la adivina, cada vez creo más”, “pero la Yina lo dijo cuando ya se sabía”, “a la verdad le atinas”, “Yina la mejor con sus chismecitos”, dicen las reacciones.

Así habría revelado Yina el embarazo de Blessd y Manuela semanas antes de ser confirmado

Las especulaciones sobre un posible embarazo de Manuela QM, pareja del cantante de reguetón Blessd, circularon durante semanas en redes sociales y medios de entretenimiento. Los rumores cobraron fuerza tras las declaraciones de Yina Calderón, quien se pronunció al respecto varias semanas antes de la confirmación oficial.

En diciembre pasado, Yina Calderón compartió en sus redes sociales su opinión sobre la situación: “Van a ser papás”, afirmó la empresaria y creadora de contenido, haciendo referencia directa a Blessd y Manuela QM. Estas palabras generaron una ola de comentarios y teorías entre los seguidores de la pareja, que por entonces no había confirmado ni desmentido la información.

La empresaria asegura que recibió información desde Medellín sobre el aparente estado de embarazo de la novia de Blessd

Yina Calderón precisó que su afirmación se basaba en información recibida de una fuente cercana, aunque evitó dar más detalles. “Una amiga que los conoce me contó”, señaló en sus redes sociales, agregando que prefería no revelar la identidad de la persona para proteger su privacidad.

A la par de estas declaraciones, los seguidores comenzaron a notar señales en las publicaciones de Manuela QM, como supuestos cambios físicos y una presencia más discreta en redes sociales. El entorno de Blessd y Manuela optó por no pronunciarse al respecto, lo que alimentó aún más la expectativa y las preguntas entre los fanáticos.

Finalmente, la reciente confirmación del embarazo por parte de la pareja validó la versión que Yina Calderón había dado previamente.

Por otro lado, la publicación del embarazo ya cuenta con casi 2 millones de me gusta en Instagram y miles de mensajes de famosos y seguidores que se alegraron por la nueva etapa de la pareja. “el bendeciditoooooo”, escribió Maluma, “AWOO FELICIDADES REY 🙏🏻“, comentó Ryan Castro, ”Felicitaciones mi niño! Ser papá es una bendición", comentó Lorduy.

El cantante recibió miles de
El cantante recibió miles de comentarios tras confirmar que será papá

A los mensajes de los famosos se sumaron los de los fanáticos: “¡Felicidades a ti y a tu pareja! 🎉💙. “¡Qué noticia increíble!”, “Que Dios te siga bendiciendo, Blessd , Tú y toda tu familia”, “Felicitaciones, te amo, vas a ser el mejor papá del mundo 💙“.

