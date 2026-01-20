Colombia

La Registraduría certificó a los últimos aspirantes por firmas para las elecciones presidenciales, entre ellos Abelardo de la Espriella

El órgano electoral, tras una exhaustiva revisión, entregó seis nuevos avales para la contienda electoral, que tendrá consultas interpartidistas el 8 de marzo y la primera vuelta el 31 de mayo de 2026, de acuerdo con el calendario definido para estos procesos

Abelardo de la Espriella fue
Abelardo de la Espriella fue el candidato que más firmas radicó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil

La Registraduría Nacional del Estado Civil concluyó el 19 de enero de 2026 el proceso de revisión y certificación de las firmas entregadas por los aspirantes a la Presidencia de la República, que participarán, algunos de ellos, en las consultas interpartidistas del 8 de marzo; y otros en la primera vuelta, el 31 de mayo. De acuerdo con el órgano electoral, un total de 14 precandidatos superaron el umbral mínimo requerido para avalar sus candidaturas por el mecanismo de firmas.

Entre los últimos certificados se destacan los aspirantes Abelardo de la Espriella, Carlos Caicedo, Carlos Felipe Córdoba, Daniel Palacios, Sondra Macollins y Leonardo Huerta. Cabe destacar que, en el caso de los dos primeros, fueron los que más rúbricas presentaron ante la entidad; pues De la Espriella puso 4.869.407 firmas, mientras que Caicedo presentó ante la Registraduría un total de 2.672.300 apoyos para respaldar su aspiración presidencial.

Carlos Caicedo es otro de
Carlos Caicedo es otro de los aspirantes que ya cumplió con el número mínimo de firmas para formalizar su aspiración presidencial

En líneas generales, la entidad rectora recibió más de 28,5 millones de firmas, de las cuales solo aquellas que superaron la validación técnica fueron tenidas en cuenta para oficializar las candidaturas. El corte definitivo de la certificación se produjo el 19 de enero, aunque la fecha límite propuesta era la del 21 de enero, cuando la Registraduría había adelantado que daría fin con el complejo proceso de revisión de los respaldos presentados por los candidatos.

Es válido precisar que el umbral mínimo exigido fue de aproximadamente 635.000 firmas válidas para formalizar la inscripción como candidato independiente. De los 20 aspirantes que acudieron a este mecanismo para soportar sus campañas a la presencia, fueron entonces seis los que no alcanzaron esa meta de rúbricas, por lo que tuvieron que despedirse de cualquier opción de hacer parte en el grupo de perfiles que estarán en la cita electoral.

Los aspirantes que cumplieron con el mínimo de firmas según la Registraduría

1. Abelardo de la Espriella

2. Carlos Felipe Córdoba

3. Carlos Caicedo

4. Daniel Palacios

5. Sondra Macollins

6. Leonardo Huerta

7. Aníbal Gaviria

8. Mauricio Cárdenas

9. Santiago Botero

10. David Luna

11. Mauricio Lizcano

12. Vicky Dávila

13. Juan Daniel Oviedo

14. Luis Gilberto Murillo

Seis de los nueve participantes
Seis de los nueve participantes de La Gran Consuta por Colombia inscribieron sus candidaturas vía firmas

Así, el órgano electoral también informó los nombres de los aspirantes que no alcanzaron el umbral de firmas tras la revisión y anulación de apoyos. De esta manera, el lote de candidatos se redujo aún más, cuando en el inicio de la campaña electoral se llegó a hablar, incluso, de un centenar de precandidatos a la presidencia; y, de ellos, la inscripción de 91 comités de grupos significativos de ciudadanos; es decir, con el permiso de recaudar apoyos en las calles.

Los candidatos que no alcanzaron el mínimo de firmas:

1. Pedro Agustino Rosado

2. Mihaly Flandorffer

3. Alexander Francisco Henao

4. Ernesto Sánchez Herrera

5. Henry Humberto Martínez

6. Pedo Pablo Díaz

Es oportuno recordar que, durante el proceso, algunos candidatos optaron por no entregar firmas y buscaron avales directos de partidos políticos. Con este panorama, la Registraduría informó que la inscripción formal de candidaturas se abrirá el 31 de enero y se extenderá hasta el 13 de marzo de 2026; cinco días después de que se conozcan los ganadores de las dos consultas hasta el momento formalizadas: la de centro-derecha y la denominada del Pacto Amplio.

La entidad también anunció que, por el momento, no revelará el total exacto de firmas válidas por aspirante, pese a que se esperaba conocer ese registro; con el fin de hacer, si se quiere, una comparativa entre el total de rúbricas radicadas y las que finalmente cumplieron con los requisitos legales, como suele ser común en estos procesos en los que el respaldo de cada candidatura viene de los ciudadanos y no de los partidos políticos ya establecidos.

