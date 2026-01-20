La hija de ‘Yailin, la más viral’ sorprende con esta travesura: la reacción de la cantante se volvió tendencia

La cantante dominicana Yailin mostró a sus seguidores el curioso momento en que su hija Cattleya, de tres años, apareció con un nuevo corte de cabello hecho por ella misma - crédito @yailinlamasviral/ Instagram

Yailin, la más viral, compartió con sus seguidores una travesura inesperada de su hija Cattleya, quien, con tan solo tres años, decidió cortarse el cabello por sí misma.

La cantante dominicana utilizó sus historias de Instagram para mostrar el resultado de la curiosidad de la pequeña, generando una oleada de reacciones y comentarios en redes sociales.

En el video, Yailin graba a Cattleya mientras le expresa su molestia y sorpresa por el nuevo “look” que la niña se hizo tras encontrar unas tijeras. “Mamá está enojada contigo, mira lo que tú te hiciste en la cabeza, no se te puede hacer ni un moño”, le dice la artista, mientras la niña permanece calmada y algo desconcertada por lo sucedido. La escena retrata la inocencia de la infancia y la espontaneidad de los pequeños al explorar su entorno.

Cattleya, la hija de Yailin y Anuel AA, se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras la difusión de un video en el que se observa el resultado de su travesura con unas tijeras - crédito - crédito @rechismes/ Instagram

La reacción de los internautas no se hizo esperar. El video rápidamente se viralizó y los seguidores de la cantante compartieron memes y mensajes, entre la risa y el asombro, sobre la ocurrencia de la niña. Comentarios como “¡No puedo parar de reír!”, “Esa niña es toda una locura” y “Cuidado con las tijeras, Yailín” destacaron entre las respuestas.

Cattleya es fruto de la relación entre Yailin y el cantante Anuel AA, y nació el 11 de marzo de 2023. Tras la ruptura de la pareja, la menor vive con su madre, quien se ha encargado de su cuidado y bienestar, mientras Anuel AA inició una nueva relación. Pese a la ausencia del padre, Yailin ha procurado que su hija crezca rodeada de cariño y que disfrute plenamente de su infancia.

La travesura de Cattleya se suma a las anécdotas de la vida cotidiana que Yailin suele compartir, mostrando la cercanía y complicidad que mantiene con su hija y la forma en que enfrenta los retos de la maternidad con humor y paciencia.

La travesura de Cattleya generó miles de reacciones en redes sociales - crédito @yailinlamasviral/ Instagram

Yailin la Más Viral revela su nueva figura tras someterse al tratamiento “Cintura cero”

Yailin también captó la atención de sus seguidores tras mostrar en redes sociales los resultados de su más reciente procedimiento estético, conocido como “Cintura cero”.

Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de la cantante dominicana, publicó un carrusel de fotos en las que luce una cintura notablemente más pequeña, lo que generó una ola de comentarios y especulaciones entre sus fanáticos. “¿Qué se hizo?”, “¿Se pasó de edición?” y “¿Qué procedimiento se realizó?” fueron algunas de las preguntas que inundaron la publicación, que superó los 500 mil ‘me gusta’.

Ante la curiosidad, Yailin explicó en una transmisión en vivo a través de TikTok en qué consistió el cambio. La artista detalló que el procedimiento fue realizado por el cirujano plástico Cristian Concepción en República Dominicana. “Ella se ha puesto cintura cero. Se había hecho una liposucción, pero nunca había logrado la cintura que quería, una cintura más pequeña”, confirmó el médico en una entrevista con Primer Impacto, de Univision.

Yailin la Más Viral se hizo procedimiento de cintura cero y generó miles de reacciones - crédito @yailinlamasviral/ Instagram

El doctor Concepción aclaró que el procedimiento no implica la extracción de costillas flotantes, sino que se utiliza un aparato ultrasónico para modificar su angulación y así reducir el contorno de la cintura. “Nosotros no retiramos las costillas flotantes; lo que hacemos, mediante un aparato ultrasónico, es cambiar sus angulaciones para lograr una cintura más pequeña”, explicó el especialista.

El cirujano también señaló que esta intervención no afecta la respiración ni limita la vida diaria, aunque sí requiere el uso de un corsé durante la etapa de recuperación. Además, advirtió que no todas las personas son candidatas para “Cintura cero”: “Una persona con obesidad o con exceso de piel no puede someterse a este procedimiento, ya que en esos casos se requiere una abdominoplastia”.