Colombia

Defensoría del Pueblo advierte posible presencia de menores entre las 26 víctimas de combates entre disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’

Una alerta emitida por la entidad señala que los enfrentamientos entre grupos armados irregulares podrían extenderse a zonas habitadas, lo que aumentaría la vulnerabilidad de comunidades campesinas y sectores educativos

Guardar
La Defensora del Pueblo alerta
La Defensora del Pueblo alerta sobre la grave crisis de enfrentamientos armados en el departamento de Guaviare tras la muerte de 26 personas - crédito Mauricio Dueñas/EFE

La grave situación de enfrentamientos armados en el departamento de Guaviare llevó a la Defensora del Pueblo, Iris Marín, a realizar un llamado urgente: “26 personas muertas, al parecer, en el marco de combates. Varias de ellas serían menores de edad (a la espera de confirmación por Medicina Legal)”, expresó, advirtiendo sobre la dimensión de la crisis en la región.

En un mensaje publicado a través de su cuenta en X, Marín indicó que la entidad se encuentra a la espera del dictamen de Medicina Legal para confirmar si efectivamente hay menores víctimas de los enfrentamientos entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La funcionaria alertó acerca del posible alcance de estos choques, mencionando que “dicha confrontación, en los próximos días, podría afectar el centro poblado de la vereda La Paz y otros sectores del municipio de El Retorno”.

Marín ya había anticipado en el alerta 01/25 el riesgo creciente para la población civil por los choques entre las disidencias de alias Calarcá y alias Iván Mordisco.

Los enfrentamientos armados entre disidencias
Los enfrentamientos armados entre disidencias de alias Calarcá e Iván Mordisco ponen en riesgo a la población de El Retorno, según la defensora del Pueblo, Iris Marín - crédito @MarnIris/X

En su intervención a través de su cuenta en X, la Defensora subrayó el peligro al que se expone la comunidad campesina: “La comunidad campesina se encontraría en un riesgo extremo de quedar en medio del fuego cruzado, ser desplazada o confinada, y se afectaría el inicio del año escolar, entre otras graves afectaciones”.

Con este mensaje, Marín exigió a los grupos armados frenar la confrontación que mantiene en vilo a varios sectores rurales de Guaviare.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Villavicencio confirmó: “En horas de la tarde del día 19 de enero de 2026 ingresaron a las instalaciones de la Dirección Seccional Meta, en Villavicencio, 26 cuerpos correspondientes a 21 hombres y 5 mujeres, procedentes del área rural del municipio de El Retorno, departamento de Guaviare”, según el comunicado firmado por Ariel Emilio Cortés Martínez, Director General.

Como aclaró la entidad, estos cuerpos fueron trasladados tras los “recientes enfrentamientos reportados entre estructuras armadas ilegales en esta zona rural”, sumando un episodio más a la ya compleja situación en el departamento de Guaviare. La movilización y coordinación involucró a las autoridades competentes, quienes canalizaron el arribo de los fallecidos hasta la sede regional.

Los cuerpos corresponden a 21
Los cuerpos corresponden a 21 hombres y 5 mujeres fallecidos en la zona rural de El Retorno, Guaviare, según lo informado por Medicina Legal - crédito Instituto de Medicina Legal

Al abordar los siguientes pasos, la institución enfatizó que nueve equipos interdisciplinarios de la “Dirección Regional Bogotá, Seccional Meta y Cundinamarca” se encuentran “adelantando los procesos de recepción, verificación y documentación” para impulsar los trabajos técnicos y científicos. Entre las tareas mencionadas se incluyen radiología, odontología forense y lofoscopia, fundamentales para la plena identificación.

El comunicado concluye especificando lo que ocurrirá a continuación: “Con la culminación del proceso de identificación, el Instituto iniciará el procedimiento de entrega de los cuerpos a los familiares”, según consigna Cortés Martínez.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Iris MarínDefensoría del PuebloConflicto armadoIván MordiscoDisidencias de las FarcAlias CalarcáEnfrentamientos en el GuaviareColombia-noticias

Más Noticias

Disidente de ‘Calarcá’ aseguró que usaron vehículos de la UNP asignados a firmantes de paz para mover armamento

El interrogatorio, realizado en octubre de 2025, presenta detalles concretos del transporte de material bélico entre departamentos, situando los hechos en septiembre de 2024, con el desplazamiento de guerrilleros desde Caquetá hacia el Tolima

Disidente de ‘Calarcá’ aseguró que

Familia de Yeison Jiménez lanzó advertencia sobre suplantación en la página web del artista

A través de un comunicado advirtieron que personas inescrupulosas están aprovechándose de la situación para estafar a los incautos y crearon una página falsa similar

Familia de Yeison Jiménez lanzó

Estación del metro de España será bautizada con el nombre ‘Colombia, el País de la Belleza’

Carteles y arte visual transforman el entorno ferroviario con mensajes sobre sostenibilidad y diversidad nacional

Estación del metro de España

Mary José Álvarez hace historia al ser confirmada como nueva jugadora del Olympique de Marsella

La defensora central terminó su vínculo con Atlético Nacional para fichar por el equipo francés, recién ascendido a la primera división del fútbol femenino en el país europeo

Mary José Álvarez hace historia

La Policía rescató a dos menores indígenas en estado de abandono en el sur de Bogotá

Las autoridades trasladaron a las menores ante la entidad administrativa encargada, donde se inició el proceso formal para restablecer sus derechos y se realizó una valoración médica

La Policía rescató a dos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

Liberaron a los cinco policías que habían sido secuestrados por el ELN en el Catatumbo: Defensoría del Pueblo confirmó

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

ENTRETENIMIENTO

Familia de Yeison Jiménez lanzó

Familia de Yeison Jiménez lanzó advertencia sobre suplantación en la página web del artista

Carla Giraldo le respondió a Yaya Muñoz al criticar su rol de presentadora: “Todos tienen derecho a opinar”

La ruptura de Karol G y Feid provocó reacciones y memes que inundaron las redes sociales: “Hijos de papás separados”

Luis Fernanda W reveló desde hace cuánto vive económicamente de las redes sociales y explicó su experiencia

Manuela Gómez se derrumbó en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: la paisa no pudo contener el llanto por esta razón

Deportes

Mary José Álvarez hace historia

Mary José Álvarez hace historia al ser confirmada como nueva jugadora del Olympique de Marsella

Exfigura del Bayern Múnich puso la vara alta para el equipo de Luis Díaz en la Champions League: “Tenemos que ir”

Emiliana Arango derrotó a Venus Williams en su primera victoria en un Grand Slam: la tenista colombiana sigue en competencia en el Australian Open

Luis Díaz fue destacado en documental por la prensa alemana tras sus grandes actuaciones: “De Barrancas a Múnich”

Cambio de fecha para el partido Millonarios vs. Medellín: la Dimayor oficializó el nuevo horario