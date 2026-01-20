Defensoría del Pueblo advierte posible presencia de menores entre las 26 víctimas de combates entre disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’

La Defensora del Pueblo alerta sobre la grave crisis de enfrentamientos armados en el departamento de Guaviare tras la muerte de 26 personas - crédito Mauricio Dueñas/EFE

La grave situación de enfrentamientos armados en el departamento de Guaviare llevó a la Defensora del Pueblo, Iris Marín, a realizar un llamado urgente: “26 personas muertas, al parecer, en el marco de combates. Varias de ellas serían menores de edad (a la espera de confirmación por Medicina Legal)”, expresó, advirtiendo sobre la dimensión de la crisis en la región.

En un mensaje publicado a través de su cuenta en X, Marín indicó que la entidad se encuentra a la espera del dictamen de Medicina Legal para confirmar si efectivamente hay menores víctimas de los enfrentamientos entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá.

La funcionaria alertó acerca del posible alcance de estos choques, mencionando que “dicha confrontación, en los próximos días, podría afectar el centro poblado de la vereda La Paz y otros sectores del municipio de El Retorno”.

Marín ya había anticipado en el alerta 01/25 el riesgo creciente para la población civil por los choques entre las disidencias de alias Calarcá y alias Iván Mordisco.

Los enfrentamientos armados entre disidencias de alias Calarcá e Iván Mordisco ponen en riesgo a la población de El Retorno, según la defensora del Pueblo, Iris Marín - crédito @MarnIris/X

En su intervención a través de su cuenta en X, la Defensora subrayó el peligro al que se expone la comunidad campesina: “La comunidad campesina se encontraría en un riesgo extremo de quedar en medio del fuego cruzado, ser desplazada o confinada, y se afectaría el inicio del año escolar, entre otras graves afectaciones”.

Con este mensaje, Marín exigió a los grupos armados frenar la confrontación que mantiene en vilo a varios sectores rurales de Guaviare.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Villavicencio confirmó: “En horas de la tarde del día 19 de enero de 2026 ingresaron a las instalaciones de la Dirección Seccional Meta, en Villavicencio, 26 cuerpos correspondientes a 21 hombres y 5 mujeres, procedentes del área rural del municipio de El Retorno, departamento de Guaviare”, según el comunicado firmado por Ariel Emilio Cortés Martínez, Director General.

Como aclaró la entidad, estos cuerpos fueron trasladados tras los “recientes enfrentamientos reportados entre estructuras armadas ilegales en esta zona rural”, sumando un episodio más a la ya compleja situación en el departamento de Guaviare. La movilización y coordinación involucró a las autoridades competentes, quienes canalizaron el arribo de los fallecidos hasta la sede regional.

Los cuerpos corresponden a 21 hombres y 5 mujeres fallecidos en la zona rural de El Retorno, Guaviare, según lo informado por Medicina Legal - crédito Instituto de Medicina Legal

Al abordar los siguientes pasos, la institución enfatizó que nueve equipos interdisciplinarios de la “Dirección Regional Bogotá, Seccional Meta y Cundinamarca” se encuentran “adelantando los procesos de recepción, verificación y documentación” para impulsar los trabajos técnicos y científicos. Entre las tareas mencionadas se incluyen radiología, odontología forense y lofoscopia, fundamentales para la plena identificación.

El comunicado concluye especificando lo que ocurrirá a continuación: “Con la culminación del proceso de identificación, el Instituto iniciará el procedimiento de entrega de los cuerpos a los familiares”, según consigna Cortés Martínez.

Noticia en desarrollo...