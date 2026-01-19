Petro acusó al Clan del Golfo y a exalcalde de Necoclí de interferir en la entrega de tierras en el Urabá antioqueño

Felipe Harman denunció la invasión de un predio entregado a víctimas del conflicto armado - crédito @harmanfelipe

El 16 de enero, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Ortiz, anunció la entrega a asociaciones campesinas y víctimas del conflicto armado de la hacienda Virgen del Cobre, que durante varios años fue una sede del paramilitarismo en Urabá antioqueño.

Este predio, de 1.143 hectáreas, estuvo asociado durante décadas al auge del paramilitarismo y el narcotráfico, sirviendo como centro de operaciones para el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo el mando de Freddy Rendón Herrera, conocido como “el Alemán”.

La recuperación del predio se realizó luego de que la fiscalía lo incautara en 2023 por sus vínculos con actividades ilícitas. La propiedad estaba en manos de una empresa privada que no cumplió con los pagos al Estado mientras la ocupaba, situación que motivó la transferencia a tres asociaciones campesinas.

Las nuevas organizaciones beneficiarias se comprometieron a impulsar la producción agrícola y trabajar por la soberanía alimentaria. El acto de entrega contó con acompañamiento de la Fuerza Pública y representa un paso en los procesos de reparación integral y recuperación del tejido social en la región.

Este predio volvió a ser noticia debido a que, tras la entrega, se registró la invasión del lugar por parte de terceros, que, de acuerdo con el director de la Agencia Nacional de Tierras, habrían sido incitados por el exalcalde del municipio de Necoclí Adalberto Baena.

“Por sabotear la recuperación de la Hacienda Virgen del Cobre, en Necoclí, Antioquia, denunciaré ante la fiscalía al exalcalde Adalberto Baena Oyola. A sus habitantes, no coman cuento de los mismos que convivieron con las estructuras que se apoderaban de esa tierra. La Virgen del Cobre es y será tierra para el campesinado de Necoclí”, expuso Harman Ortiz en su cuenta de X.

Mediante un video, el director de la ANT pidió no creer en los rumores difundidos presuntamente por Adalberto Baena sobre la entrega del inmueble a terceros que no son víctimas del conflicto armado.

“No se dejen engañar, están diciendo que estamos metiendo gente de otros lados, pero hasta ahora estamos recuperando el predio. Intervenir en estos momentos es ensuciar las diligencias. Hay un alcalde destituido, promoviendo la invasión del predio. Caer en esa trampa es condenar a que no retornen a las víctimas y los campesinos”.

Por último, Harman Ortiz señaló al exmandatario municipal de ser testigo de una ocupación indebida durante varios años, mientras que ha tomado la decisión de pronunciarse y protestar cuando el Estado va a entregar la hacienda a víctimas del conflicto interno.

“Entendemos que la gente quiere resolver sus necesidades, pero también se debe respetar la destinación del predio por la reforma agraria… Duraron conviviendo con la ocupación por tantos años, pero ahora se amangualan con sectores políticos para invadir el predio; así no funciona la reforma agraria”.

Gustavo Petro se involucró en la polémica

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro también se sumó a la polémica, al asegurar que el exalcalde municipal estaba saboteando la entrega con ayuda del Clan del Golfo.

“El Clan del Golfo en Urabá está saboteando con el alcalde la entrega en Necoclí de la finca de alias ”el Alemán”, en donde se reunía con el general Rito Alejo del Río para cuadrar la matanza del pueblo urabeño”.

En su mensaje, el mandatario indicó que durante varios meses el Clan del Golfo ha asegurado tener intenciones de hacer la paz, pero este tipo de comportamientos demuestran lo contrario.

“Esa finca está extinguida en su propiedad. El saboteó del alcalde aliado a un grupo ilegal es inadmisible y la policía tiene orden de hacer valer la acción del Gobierno nacional en favor del campesinado. El Clan del Golfo dijo que en esa región empezaría un proceso de paz. La paz es devolver la tierra al campesinado y erradicar todos los cultivos de hoja de coca del Chocó”.