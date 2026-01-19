Colombia

Petro acusó al Clan del Golfo y a exalcalde de Necoclí de interferir en la entrega de tierras en el Urabá antioqueño

La hacienda Virgen del Cobre fue un punto estratégico de las extintas AUC durante el auge paramilitar

Guardar
Felipe Harman denunció la invasión de un predio entregado a víctimas del conflicto armado - crédito @harmanfelipe

El 16 de enero, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Ortiz, anunció la entrega a asociaciones campesinas y víctimas del conflicto armado de la hacienda Virgen del Cobre, que durante varios años fue una sede del paramilitarismo en Urabá antioqueño.

Este predio, de 1.143 hectáreas, estuvo asociado durante décadas al auge del paramilitarismo y el narcotráfico, sirviendo como centro de operaciones para el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo el mando de Freddy Rendón Herrera, conocido como “el Alemán”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La recuperación del predio se realizó luego de que la fiscalía lo incautara en 2023 por sus vínculos con actividades ilícitas. La propiedad estaba en manos de una empresa privada que no cumplió con los pagos al Estado mientras la ocupaba, situación que motivó la transferencia a tres asociaciones campesinas.

Las nuevas organizaciones beneficiarias se comprometieron a impulsar la producción agrícola y trabajar por la soberanía alimentaria. El acto de entrega contó con acompañamiento de la Fuerza Pública y representa un paso en los procesos de reparación integral y recuperación del tejido social en la región.

Los beneficiarios se comprometen a
Los beneficiarios se comprometen a varios aspectos para garantizar el uso adecuado del territorio - crédito ANT

Este predio volvió a ser noticia debido a que, tras la entrega, se registró la invasión del lugar por parte de terceros, que, de acuerdo con el director de la Agencia Nacional de Tierras, habrían sido incitados por el exalcalde del municipio de Necoclí Adalberto Baena.

Por sabotear la recuperación de la Hacienda Virgen del Cobre, en Necoclí, Antioquia, denunciaré ante la fiscalía al exalcalde Adalberto Baena Oyola. A sus habitantes, no coman cuento de los mismos que convivieron con las estructuras que se apoderaban de esa tierra. La Virgen del Cobre es y será tierra para el campesinado de Necoclí”, expuso Harman Ortiz en su cuenta de X.

Mediante un video, el director de la ANT pidió no creer en los rumores difundidos presuntamente por Adalberto Baena sobre la entrega del inmueble a terceros que no son víctimas del conflicto armado.

No se dejen engañar, están diciendo que estamos metiendo gente de otros lados, pero hasta ahora estamos recuperando el predio. Intervenir en estos momentos es ensuciar las diligencias. Hay un alcalde destituido, promoviendo la invasión del predio. Caer en esa trampa es condenar a que no retornen a las víctimas y los campesinos”.

Durante años, este predio representó
Durante años, este predio representó uno de los puntos sede de las AUC en la región - crédito ANT

Por último, Harman Ortiz señaló al exmandatario municipal de ser testigo de una ocupación indebida durante varios años, mientras que ha tomado la decisión de pronunciarse y protestar cuando el Estado va a entregar la hacienda a víctimas del conflicto interno.

“Entendemos que la gente quiere resolver sus necesidades, pero también se debe respetar la destinación del predio por la reforma agraria… Duraron conviviendo con la ocupación por tantos años, pero ahora se amangualan con sectores políticos para invadir el predio; así no funciona la reforma agraria”.

Gustavo Petro se involucró en la polémica

El presidente afirmó que la
El presidente afirmó que la invasión estaría siendo promovida por el Clan del Golfo - crédito @PetroGustavo/X

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro también se sumó a la polémica, al asegurar que el exalcalde municipal estaba saboteando la entrega con ayuda del Clan del Golfo.

“El Clan del Golfo en Urabá está saboteando con el alcalde la entrega en Necoclí de la finca de alias ”el Alemán”, en donde se reunía con el general Rito Alejo del Río para cuadrar la matanza del pueblo urabeño”.

En su mensaje, el mandatario indicó que durante varios meses el Clan del Golfo ha asegurado tener intenciones de hacer la paz, pero este tipo de comportamientos demuestran lo contrario.

“Esa finca está extinguida en su propiedad. El saboteó del alcalde aliado a un grupo ilegal es inadmisible y la policía tiene orden de hacer valer la acción del Gobierno nacional en favor del campesinado. El Clan del Golfo dijo que en esa región empezaría un proceso de paz. La paz es devolver la tierra al campesinado y erradicar todos los cultivos de hoja de coca del Chocó”.

Temas Relacionados

Virgen del CobreParamilitaresClan del GolfoAgencia Nacional de TierrasGustavo PetroDenunciaInvasiónNecoclíUrabá antioqueñoAdalberto Baena OyolaColombia-Noticias

Más Noticias

Junior dio por cerrado el caso James Rodríguez: la frase de Char que marcó el final

El máximo accionista del club explicó públicamente los motivos detrás de la decisión y dejó en claro que la negociación con el mediocampista colombiano ya es cosa del pasado

Junior dio por cerrado el

Informe revela que solo cuatro personas en Colombia tienen una riqueza de USD42.000 millones gracias a impuestos e influencias

El documento revela cómo los privilegios fiscales y la concentración de poder económico afectan la movilidad social e impiden una distribución equitativa de oportunidades

Informe revela que solo cuatro

Registraduría dio luz verde a comité promotor de recolección de firmas para la militarización de Bogotá: idea es de representante uribista

El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que hace parte de la bancada del Centro Democrático, defendió la iniciativa que buscaría disponer de efectivos de las Fuerzas Militares en las calles de la capital de la República, con el propósito de disminuir -según el congresista- los índices de inseguridad

Registraduría dio luz verde a

Profesor del Externado reportado como desaparecido fue hallado sin vida en zona rural de Usme

El cuerpo de Neill Felipe Cubides Ariza, docente universitario, fue encontrado en el sur de la capital, tras haber desaparecido desde el 16 de enero. Hay inquietud por movimientos en sus cuentas bancarias

Profesor del Externado reportado como

Peso Pluma canceló su show en Estéreo Picnic 2026: esto es lo que se sabe sobre su reemplazo

El anuncio sobre los cambios en el calendario de presentaciones del famoso artista mexicano tomaron por sorpresa a más de uno

Peso Pluma canceló su show
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camiones cargados con combustible irregularmente

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Peso Pluma canceló su show

Peso Pluma canceló su show en Estéreo Picnic 2026: esto es lo que se sabe sobre su reemplazo

Familia de Yeison Jiménez pide respeto por rumores sobre su fortuna, expone riesgo en la seguridad de sus seres queridos

Karen Sevillano reaccionó al posicionamiento de Beba en ‘La casa de los famosos Colombia’ contra Yuli Ruiz

Giovanny Ayala pidió perdón a sus colegas en misa que ofreció por el descanso de Yeison Jiménez: “Pedirles paz”

Estas fueron las reacciones que dejó el posicionamiento entre Beba y Yuli Ruiz: “Para que les arda”

Deportes

Junior dio por cerrado el

Junior dio por cerrado el caso James Rodríguez: la frase de Char que marcó el final

Ranking FIFA: título de Senegal provocó caída de Colombia

Alfredo Morelos renovó con Atlético Nacional y sorprendió con el tiempo de permanencia

Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 7 de la Champions League: Luis Díaz, a asegurar su cupo en la fase final

Fuad Char, máximo accionista del Junior, pide convocar una marcha para ampliar a 30 el cupo de jugadores: “Los equipos chicos fueron los que decidieron”